Mondial 2026 : la Belgique et l’Égypte ouvrent un duel clé du groupe G à Seattle

La Belgique affronte l’Égypte lundi 15 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, à 20h00 GMT+1, pour son entrée dans le groupe G du Mondial 2026, un rendez-vous important pour deux sélections qui veulent lancer leur campagne par un résultat fort dans la course à la phase à élimination directe.

Publié le 14 juin 2026 à 20:02 · Mis à jour le 14 juin 2026

Cette affiche réunit deux équipes sorties invaincues de leurs qualifications respectives. La Belgique arrive aux États-Unis avec un statut européen solide, tandis que l’Égypte porte les ambitions d’une sélection africaine structurée autour de cadres expérimentés et d’un leader offensif majeur.

Les Diables rouges ont aussi validé leur préparation récente par une large victoire contre la Tunisie le 6 juin 2026. Le succès 5-0 a été marqué par des buts de Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukébakio et Nicolas Raskin, un signal positif avant l’ouverture de la phase de groupes.

Le duel oppose deux sélectionneurs aux profils affirmés. Rudi Garcia dirige la Belgique, avec un groupe où figurent notamment Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel et Romelu Lukaku. L’Égypte est conduite par Hossam Hassan et s’appuie en premier lieu sur Mohamed Salah, auteur de 9 buts pendant les qualifications.

Dans un groupe G où chaque point peut peser rapidement, l’enjeu dépasse le simple lancement de tournoi. Une victoire offrirait de l’élan et une marge de manœuvre précieuse avant la suite du calendrier, alors qu’un nul maintiendrait les deux équipes sous pression dans une phase courte et exigeante.

Zoom sur la Belgique

La Belgique aborde ce Mondial avec une base connue et plusieurs joueurs capables de décider un match sur une action. Kevin De Bruyne reste le principal organisateur du jeu, par sa qualité de passe et sa capacité à accélérer dans les zones offensives. Devant, Romelu Lukaku apporte une présence centrale, tandis que Leandro Trossard et Charles De Ketelaere ont rappelé leur efficacité lors du match de préparation contre la Tunisie.

Le groupe de Rudi Garcia conserve aussi des repères importants dans les secteurs défensifs et intermédiaires. Thibaut Courtois représente une garantie dans le but, Thomas Meunier et Axel Witsel incarnent l’expérience, et Nicolas Raskin a renforcé la concurrence au milieu après son but en préparation. Cette combinaison entre cadres installés et options plus récentes donne à la Belgique plusieurs leviers pour contrôler le rythme.

Sur le plan du jeu, les Belges disposent d’un registre offensif fondé sur la créativité au milieu et la variété des profils en attaque. Face à l’Égypte, la capacité à trouver rapidement les joueurs entre les lignes peut devenir déterminante, surtout si les Pharaons cherchent à fermer l’axe et à exploiter les espaces dans le dos.

Zoom sur l’Égypte

L’Égypte arrive à Seattle avec une qualification bouclée sans défaite et un cadre compétitif dirigé par Hossam Hassan. La sélection égyptienne a bâti son parcours sur un équilibre entre rigueur défensive et projection rapide, un schéma qui peut lui permettre de rester dans le match face à une Belgique attendue dans l’animation offensive.

Mohamed Salah concentre une part majeure de l’attention. Ses 9 buts en qualifications confirment son poids dans le rendement égyptien et son influence dans les moments décisifs. Sa vitesse, sa lecture des espaces et sa capacité à finir les actions donnent à l’Égypte une menace permanente, notamment dans les transitions.

Le défi égyptien sera d’abord collectif. Contenir De Bruyne, limiter l’impact de Lukaku dans la surface et empêcher les milieux belges d’installer leur jeu seront des axes essentiels. Avec un bloc compact et des sorties rapides, l’Égypte peut transformer ce premier match en test serré pour les Diables rouges.

Belgique A venir 20:00 Lumen Field Égypte Égypte

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