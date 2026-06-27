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Mondial 2026 : La Belgique écrase la Nouvelle-Zélande sur un doublé de Trossard

La Belgique a dominé la Nouvelle-Zélande 5-1 lundi au BC Place de Vancouver lors d’un match crucial de la phase de groupes du Mondial 2026. Portée par un doublé de Leandro Trossard, la sélection belge s’est imposée avec une nette supériorité offensive et prend une position favorable dans le classement du groupe G.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : La Belgique écrase la Nouvelle-Zélande sur un doublé de Trossard
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Sommaire

Cette rencontre opposait deux équipes encore en quête de points après deux journées. La Belgique, avec deux nuls contre l’Égypte et l’Iran (1-1, 0-0), voulait engranger une première victoire pour accentuer ses chances de qualification. La Nouvelle-Zélande, qui comptait un nul contre l’Iran (2-2) et une défaite face à l’Égypte (1-3), espérait créer la surprise sur ce troisième match du groupe G.

Le numéro 10 belge Leandro Trossard s’est montré décisif dès la 28e minute en ouvrant le score, puis a doublé la mise peu après la reprise à la 50e minute, sur une passe d’Hans Vanaken. La Belgique a profité de cette dynamique pour creuser l’écart par Kevin De Bruyne (66e), déjà auteur d’une prestation aboutie au cœur du jeu, et Romelu Lukaku, entré en fin de partie, qui a inscrit un but (86e) après une passe précise de Nicolas Raskin. Alexis Saelemaekers a ponctué le festival en toute fin de match (90+4e), offrant un cinquième but aux Diables rouges.

La Nouvelle-Zélande a sauvé l’honneur par Elijah Just à la 84e minute. Malgré ce but, les All Whites ont subi la domination belge sur le plan du jeu et des occasions, avec seulement 42 % de possession et quatre tirs cadrés contre sept pour la Belgique. Les Néo-Zélandais ont tenté de résister mais ont commis plusieurs fautes, récoltant deux cartons jaunes, notamment pour Marko Stamenić juste après la pause et pour Elijah Just.

Les deux équipes ont évolué en 4-2-3-1. La Belgique, sous la direction de Rudi Garcia, s’est appuyée sur un milieu de terrain solide autour de Youri Tielemans, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne, auteur d’un but et d’une participation déterminante dans l’animation offensive. La Nouvelle-Zélande alignait Max Crocombe dans les buts, protégé par une défense emmenée par Tim Payne et Liberato Cacace, avec Chris Wood en pointe.

La Belgique maintient ses ambitions avec une victoire convaincante

La formation belge a mis en place un jeu rapide combiné à une forte présence dans la surface adverse. Leandro Trossard, de retour dans le onze, a confirmé son rôle de joueur clé avec deux buts et plusieurs occasions créées. Kevin De Bruyne a orchestré le jeu en milieu de terrain, offrant soutien et vision, tandis que Youri Tielemans a maintenu l’équilibre et la récupération. Avec 58 % de possession et un total de 26 tirs, les Diables rouges ont affiché une supériorité technique et physique manifeste. Les remplacements de Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers, Amadou Onana et Romelu Lukaku ont permis de garder un rythme élevé et de marquer en fin de partie.

La Nouvelle-Zélande dépassée malgré quelques éclairs d’espoir

La Nouvelle-Zélande a présenté un schéma tactique semblable mais a éprouvé des difficultés à contenir les assauts belges. La défense, bien que mobile avec Tim Payne et Finn Surman, a encaissé quatre buts sans pouvoir répondre efficacement. Le milieu de terrain, constitué de Joe Bell, Marko Stamenić et Sarpreet Singh, a tenté de contenir le jeu adverse mais a souffert du pressing et de la qualité technique belge. Les remplacements après la pause n’ont pas suffi à inverser la tendance. Elijah Just a cependant trouvé la faille en fin de partie, récompensant les efforts néo-zélandais malgré la lourde défaite.

Cette victoire consolide la position de la Belgique dans son groupe, lui offrant de meilleures perspectives pour la qualification en seizièmes de finale. La Nouvelle-Zélande devra se ressaisir rapidement lors de la dernière journée pour espérer continuer son aventure dans cette Coupe du Monde.

Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Belgique
27/06/2026 04:00 Groupe G
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 28'But - L. TrossardBelgique, 28e
  2. 46'Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
  3. 46'Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
  4. 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
  5. 50'But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
  6. 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
  7. 56'Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
  8. 64'Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
  9. 64'Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
  10. 66'But - K. De BruyneBelgique, 66e
  11. 72'Remplacement - L. Trossard (remplace A. Saelemaekers)Belgique, 72e
  12. 72'Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Onana)Belgique, 72e
  13. 79'Remplacement - L. Cacace (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 79e
  14. 84'But - E. JustNouvelle-Zélande, 84e
  15. 85'Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 85e
  16. 85'Remplacement - Y. Tielemans (remplace N. Raskin)Belgique, 85e
  17. 86'But - R. Lukaku (passe N. Raskin)Belgique, 86e
  18. 90+4'But - A. Saelemaekers (passe R. Lukaku)Belgique, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 7
  • Tirs : Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 26
  • Possession : Nouvelle-Zélande 42% / Belgique 58%
  • Corners : Nouvelle-Zélande 3 / Belgique 7
  • Fautes : Nouvelle-Zélande 6 / Belgique 5
  • Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Belgique 0
  • Passes : Nouvelle-Zélande 289 / Belgique 406
  • Precision des passes : Nouvelle-Zélande 82% / Belgique 87%
  • xG : Nouvelle-Zélande 0.09 / Belgique 2.71
Joueurs clés
  • Leandro Trossard (Belgique) : note 8.7, 2 but(s)
  • Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 4 arret(s)
  • Hans Vanaken (Belgique) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Kevin De Bruyne (Belgique) : note 7.9
  • Thibaut Courtois (Belgique) : note 7, 1 arret(s)
Calendrier Groupe G
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Belgique 3 1 2 0 6 2 4 5
Égypte 3 1 2 0 5 3 2 5
Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
Nouvelle-Zélande 3 0 1 2 4 10 -6 1

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