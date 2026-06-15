Mondial 2026 : la Belgique et l’Égypte avec De Bruyne et Salah dans deux 4-2-3-1

La Belgique et l’Égypte débutent leur match du Groupe G du Mondial 2026, lundi 15 juin au Lumen Field, avec deux organisations identiques en 4-2-3-1 et deux meneurs attendus, Kevin De Bruyne côté belge et Mohamed Salah côté égyptien. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 GMT+1 pour cette rencontre de phase de groupes.

Publié le 15 juin 2026 à 19:35

Publié le 15 juin 2026 à 19:35

Rudi Garcia a choisi Charles De Ketelaere comme pointe de départ, soutenu par Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard. Romelu Lukaku figure parmi les remplaçants, un choix notable dans un onze belge où Thibaut Courtois garde le but et où Amadou Onana et Youri Tielemans forment le double pivot.

En face, Hossam Hassan répond avec Omar Marmoush en attaquant axial et Mohamed Salah sur un côté dans le même schéma. Mostafa Shobeir est aligné dans le but égyptien, derrière une défense composée de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh.

Les deux sélectionneurs privilégient donc une structure comparable, avec deux milieux de protection et trois joueurs offensifs chargés de relier l’entrejeu à l’avant-centre. La lecture du match passera notamment par les zones occupées par De Bruyne et Salah, mais aussi par l’activité de Doku, Trossard, Emam Ashour et Mostafa Ziko entre les lignes.

Lecture du onze de Belgique

La Belgique démarre avec Thibaut Courtois dans le but. Devant lui, Thomas Meunier occupe le couloir droit, Timothy Castagne le couloir gauche, tandis que Nathan Ngoy et Brandon Mechele forment l’axe défensif. Le duo Amadou Onana et Youri Tielemans doit assurer l’équilibre au milieu, avec une capacité de première relance et de couverture devant la défense.

Le secteur offensif belge repose sur Jérémy Doku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard derrière Charles De Ketelaere. Cette animation donne à De Bruyne un rôle central dans la création, avec Doku et Trossard pour étirer le bloc égyptien. De Ketelaere débute en pointe, alors que Rudi Garcia conserve sur le banc plusieurs options offensives, dont Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Diego Moreira et Matías Fernández-Pardo.

Belgique en 4-2-3-1

Thibaut Courtois

Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne

Amadou Onana, Youri Tielemans

Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard

Charles De Ketelaere

Sélectionneur Rudi Garcia

Lecture du onze de l’Égypte

L’Égypte s’appuie aussi sur un 4-2-3-1. Mostafa Shobeir débute dans le but, avec Mohamed Hany à droite, Ahmed Fatouh à gauche, Yasser Ibrahim et Hamdy Fathy dans l’axe. Devant cette ligne, Mohanad Lasheen et Marwan Attia sont associés pour encadrer les transitions et limiter les espaces dans l’axe.

Hossam Hassan place Mohamed Salah dans la ligne de trois, aux côtés d’Emam Ashour et Mostafa Ziko, avec Omar Marmoush en pointe. Cette composition donne à l’Égypte des profils capables de porter le ballon et d’attaquer la profondeur. Sur le banc, Mohamed El-Shenawy, Mohamed Abdelmonem, Mahmoud Trézéguet, Zizo et Ibrahim Adel offrent des solutions dans plusieurs secteurs.

Égypte en 4-2-3-1

Mostafa Shobeir

Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh

Mohanad Lasheen, Marwan Attia

Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko

Omar Marmoush

Sélectionneur Hossam Hassan

Les onze de départ

Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

5 Maxim De Cuyper

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

23 Nicolas Raskin

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo

9 Romelu Lukaku Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 17 Mohanad Lasheen Milieu 19 Marwan Attia Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim

Belgique 1re periode 3' 0-0 Lumen Field Égypte Égypte Fil du match 3' LIVE Match en cours, Belgique 0-0 Égypte. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 0-0 1re periode 3' · 0-0 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 3' LIVE Match en cours, Belgique 0-0 Égypte. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

5 Maxim De Cuyper

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

23 Nicolas Raskin

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo

9 Romelu Lukaku Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 17 Mohanad Lasheen Milieu 19 Marwan Attia Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique 1re periode 3' 0-0 Lumen Field Égypte Égypte Compositions Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 02:00 A venir Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran A venir 02:00 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Avant-match Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 20:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 SoFi Stadium Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique