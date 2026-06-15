Mondial 2026 : la Belgique et l’Égypte se neutralisent après le but d’Ashour
La Belgique et l’Égypte ont fait match nul 1-1, lundi 15 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans le groupe G, les Diables rouges ont évité une défaite après l’ouverture du score égyptienne signée Emam Ashour, servi par Mohamed Salah, avant une égalisation belge à la 66e minute sur un but attribué à Mohamed Hany contre son camp.
L’Égypte de Hossam Hassan a longtemps tenu un résultat fort face à une Belgique dirigée par Rudi Garcia et alignée en 4-2-3-1 autour de Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere. Les Pharaons, organisés dans le même système, avaient confié l’animation offensive à Salah, Ashour, Mostafa Ziko et Omar Marmoush.
Le premier tournant est arrivé à la 19e minute. Salah a trouvé Ashour, qui a donné l’avantage à l’Égypte. Le but a confirmé le bon départ égyptien dans une première période marquée aussi par trois avertissements, Marwan Attia à la 13e, Timothy Castagne une minute plus tard, puis Ahmed Fatouh à la 34e.
Menée à la pause, la Belgique a fini par revenir après l’heure de jeu. L’égalisation est intervenue à la 66e minute, sur une action conclue par un but de Mohamed Hany dans le but égyptien. Ce score a ensuite résisté jusqu’au terme, malgré les changements opérés de part et d’autre dans la dernière demi-heure.
La Belgique revient sans renverser le match
La sélection belge a terminé avec davantage de possession, 56 pour cent, et douze tirs au total. Elle n’a toutefois cadré que deux tentatives, autant que le nombre d’arrêts portés au crédit du gardien égyptien Mostafa Shobeir. Ce rendement limité a pesé dans un match où la Belgique a dû courir après le score pendant près de cinquante minutes.
Rudi Garcia avait lancé Courtois dans le but, avec Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Castagne en défense. Au milieu, Amadou Onana et Tielemans formaient le double pivot, devant une ligne de trois composée de Trossard, De Bruyne et Doku, avec De Ketelaere en pointe. Les entrées belges ont accompagné la réaction, sans permettre de trouver un deuxième but.
La Belgique a aussi été sanctionnée dans le second acte, avec un carton jaune pour Maxim De Cuyper à la 75e minute. Dans une rencontre équilibrée au volume offensif, les Diables rouges ont évité le pire mais laissent filer deux points dans un groupe où chaque résultat peut peser.
L’Égypte tient un point avec Salah passeur
L’Égypte a construit son match autour d’un bloc discipliné et d’une transition décisive en première période. Salah, capitaine et passeur sur le but d’Ashour, a été impliqué sur l’action majeure des Pharaons. Ashour a confirmé son influence avant de sortir à la 71e minute.
Hossam Hassan avait choisi Mostafa Shobeir dans le but, derrière une défense composée de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy et Ahmed Fatouh. Marwan Attia et Mohanad Lasheen encadraient le milieu, avec Ziko, Salah et Ashour en soutien de Marmoush. L’Égypte a cadré trois tirs et obtenu six corners, signe d’une présence réelle dans la surface belge.
Les changements égyptiens sont intervenus après l’égalisation belge, avec notamment les sorties d’Ashour à la 71e, puis de Salah et Zizo à la 76e. Ibrahim Adel, Ahmed Fatouh et Hamdy Fathy ont également été concernés par les mouvements de fin de match. Les Pharaons repartent de Seattle avec un point acquis contre une tête d’affiche européenne, mais avec le regret d’avoir cédé leur avance après la pause.
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