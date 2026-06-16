Mondial 2026 : l’Iran et la Nouvelle-Zélande se neutralisent après le doublé d’Elijah Just

L’Iran et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul 2-2, mardi 16 juin au SoFi Stadium de Los Angeles, pour leur entrée dans le groupe G du Mondial 2026. Elijah Just a signé un doublé pour les Néo-Zélandais, mais la sélection d’Amir Ghalenoei est revenue deux fois au score grâce à Ramin Rezaeian puis Mohammad Mohebbi.

Ce partage des points lance les deux équipes dans une poule où chaque résultat pèse rapidement. L’Iran, qualifié après avoir terminé en tête de son groupe dans la zone asiatique, a évité une défaite d’entrée. La Nouvelle-Zélande, sortie d’une campagne océanienne maîtrisée, a confirmé sa capacité à frapper vite autour de Chris Wood.

La rencontre a basculé très tôt. Dès la 7e minute, Elijah Just a ouvert le score sur un service de Chris Wood. L’Iran a réagi à la 32e minute par Ramin Rezaeian, qui a remis les siens à hauteur avant la pause. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 1-1, après un premier acte déjà marqué par l’efficacité néo-zélandaise et la réponse iranienne.

La Nouvelle-Zélande a repris l’avantage à la 54e minute, encore par Elijah Just, de nouveau servi par Chris Wood. L’Iran a répliqué dix minutes plus tard. Mohammad Mohebbi a égalisé à la 64e minute sur une passe de Ramin Rezaeian, très impliqué dans le retour iranien avec un but et une offrande.

Elijah Just et Chris Wood pèsent lourd

Le duo néo-zélandais a porté l’essentiel du danger. Elijah Just a converti ses deux temps forts, tandis que Chris Wood a été passeur sur les deux buts. La Nouvelle-Zélande, organisée en 4-2-3-1 avec Max Crocombe dans le but, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall et Liberato Cacace en défense, a aussi pu compter sur Joe Bell, Marko Stamenić, Callum McCowatt et Sarpreet Singh autour de son avant-centre.

Les changements néo-zélandais ont accompagné la gestion de la seconde période. Callum McCowatt et Liberato Cacace sont entrés à la 68e minute, Tim Payne à la 78e, puis Sarpreet Singh et Marko Stamenić dans le temps additionnel. Sans parvenir à conserver son avance, la sélection océanienne repart avec un point acquis grâce à son réalisme dans les zones décisives.

Ramin Rezaeian maintient l’Iran dans le match

L’Iran a répondu avec ses cadres et un 4-4-2 dirigé par Amir Ghalenoei. Alireza Beiranvand gardait le but, derrière une ligne comprenant Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati et Milad Mohammadi. Au milieu, Mohammad Mohebbi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi et Aria Yousefi ont accompagné un secteur offensif mené par Shahriar Moghanlou et Mehdi Taremi.

Les Iraniens ont terminé avec davantage de tirs au total, dix-sept contre quatorze, mais la Nouvelle-Zélande a cadré huit frappes contre quatre. Ce rapport illustre un match ouvert, où l’Iran a davantage tenté sans pour autant prendre le dessus au tableau d’affichage. Le seul avertissement de la rencontre a été adressé à Ehsan Hajisafi à la 89e minute.

Amir Ghalenoei a modifié son équipe à plusieurs reprises, avec les entrées d’Arya Yousefi, Shahriyar Moghanloo, Saman Ghoddos puis Mehdi Taremi selon les données du match. Ces ajustements n’ont pas offert la victoire à l’Iran, mais ils ont accompagné une réaction suffisante pour éviter un revers inaugural.

Avec ce nul 2-2, l’Iran et la Nouvelle-Zélande quittent Los Angeles avec un point chacun. Le résultat laisse les deux sélections en course dans le groupe G, tout en donnant déjà du poids à leurs prochains rendez-vous dans cette phase de groupes.

Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 1-1 1-1 Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' Carton jaune - M. Attia 14' Carton jaune - T. Castagne 19' ⚽ But - E. Ashour 0-1 34' Carton jaune - A. Fatouh 56' ↑↓ Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper) 66' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 66' ⚽ But - M. Hany 1-1 71' ↑↓ Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia) 75' Carton jaune - M. De Cuyper 76' ↑↓ Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo) 76' ↑↓ Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim) 86' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo) 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken) 89' ↑↓ Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel) 89' ↑↓ Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez) 66' ⚽ But - R. Lukaku 1-1 Compositions Belgique Système 4-2-3-1 Sélectionneur Rudi Garcia Titulaires 11 1 Thibaut Courtois Gardien 15 Thomas Meunier Défenseur 25 Nathan Ngoy Défenseur 4 Brandon Mechele Défenseur 21 Timothy Castagne Défenseur 24 Amadou Onana Milieu 8 Youri Tielemans Milieu 10 Leandro Trossard Milieu 7 Kevin De Bruyne Milieu 11 Jérémy Doku Milieu 17 Charles De Ketelaere Attaquant Remplaçants 14 5 Maxim De Cuyper

23 Nicolas Raskin

9 Romelu Lukaku

12 Senne Lammens

13 Mike Penders

3 Arthur Theate

18 Joaquin Seys

16 Koni De Winter

22 Alexis Saelemaekers

6 Axel Witsel

19 Diego Moreira

14 Dodi Lukebakio

20 Hans Vanaken

26 Matías Fernández-Pardo Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 14 Hamdy Fathy Défenseur 13 Ahmed Fatouh Défenseur 19 Marwan Attia Milieu 17 Mohanad Lasheen Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 8 Emam Ashour Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 15 16 Mahdi Soliman

26 Mohamed Alaa

1 Mohamed El-Shenawy

4 Hossam Abdelmaguid

15 Karim Hafez

6 Mohamed Abdelmonem

5 Rami Rabia

24 Tarek Alaa

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

21 Mahmoud Saber

7 Mahmoud Trézéguet

18 Nabil Donga

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3

: Belgique 2 / Égypte 3 Tirs : Belgique 12 / Égypte 11

: Belgique 12 / Égypte 11 Possession : Belgique 56% / Égypte 44%

: Belgique 56% / Égypte 44% Corners : Belgique 2 / Égypte 6

: Belgique 2 / Égypte 6 Fautes : Belgique 14 / Égypte 13

: Belgique 14 / Égypte 13 Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2

: Belgique 2 / Égypte 2 Passes : Belgique 398 / Égypte 310

: Belgique 398 / Égypte 310 Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%

: Belgique 87% / Égypte 79% xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75 Joueurs clés Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)

(Égypte) : note 7.9, 1 but(s) Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s) Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)

(Égypte) : note 6.7, 2 arret(s) Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3

(Belgique) : note 7.3 Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)

(Belgique) : note 6.2, 2 arret(s) Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2

(Belgique) : note 7.2 Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)

06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies) Groupe G Belgique Termine 1-1 Lumen Field Égypte Égypte Resume final Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 2-2 2-2 Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Elijah Just 0-1 32' ⚽ But - Ramin Rezaeian 1-1 45' ↑↓ Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi) 53' ↑↓ Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour) 54' ⚽ But - Elijah Just 1-2 64' ⚽ But - Mohammad Mohebbi 2-2 65' ↑↓ Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi) 68' ↑↓ Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas) 68' ↑↓ Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old) 78' ↑↓ Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot) 80' ↑↓ Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh) 89' Carton jaune - Ehsan Hajisafi 92' ↑↓ Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall) 92' ↑↓ Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon) Compositions Iran Système 4-4-2 Sélectionneur Amir Ghalenoei Titulaires 11 1 Alireza Beiranvand Gardien 23 Ramin Rezaeian Défenseur 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur 19 Ali Nemati Défenseur 5 Milad Mohammadi Défenseur 8 Mohammad Mohebi Milieu 14 Saman Ghoddos Milieu 6 Saeid Ezatolahi Milieu 17 Aria Yousefi Milieu 20 Shahriar Moghanlou Attaquant 9 Mehdi Taremi Attaquant Remplaçants 15 10 Mehdi Ghayedi

11 Ali Alipour

12 Payam Niazmand

22 Hossein Hosseini

2 Saleh Hardani

13 Hossein Kanaani

3 Ehsan Hajsafi

15 Roozbeh Cheshmi

25 Danial Eiri

26 Amirmohammad Razzaghinia

21 Mohammad Ghorbani

16 Mahdi Torabi

18 Amirhossein Hosseinzadeh

7 Alireza Jahanbakhsh

24 Dennis Eckert Ayensa Nouvelle-Zélande Système 4-2-3-1 Titulaires 11 1 Max Crocombe Gardien 2 Tim Payne Défenseur 16 Finn Surman Défenseur 5 Michael Boxall Défenseur 13 Liberato Cacace Défenseur 6 Joe Bell Milieu 8 Marko Stamenić Milieu 20 Callum McCowatt Milieu 10 Sarpreet Singh Milieu 11 Elijah Just Milieu 9 Chris Wood Attaquant Remplaçants 14 12 Alex Paulsen

22 Michael Woud

26 Tommy Smith

3 Francis De Vries

15 Nando Pijnaker

24 Callan Elliot

4 Tyler Bindon

21 Jesse Randall

19 Benjamin Old

23 Ryan Thomas

25 Lachlan Bayliss

14 Alex Rufer

18 Ben Waine

17 Kosta Barbarouses Les chiffres du match Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8 Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14

: Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14 Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%

: Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53% Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1

: Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1 Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7

: Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7 Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0

: Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0 Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0 Joueurs clés Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s) Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s) Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)

(Iran) : note 7.3, 1 but(s) Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)

(Iran) : note 5.9, 5 arret(s) Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)

(Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s) Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2

(Iran) : note 7.2 Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran Termine 2-2 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Resume final Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 20:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 SoFi Stadium Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique