Mondial 2026 : la Belgique et l’Iran dos à dos à la pause (0-0)
Belgique – Iran a atteint la pause au Mondial 2026, la Belgique et l'Iran sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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1 min de lecture
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Belgique a eu le ballon avec 79% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 8 tirs contre 2 pour l'Iran. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Belgique et 1 pour l'Iran. Les xG restent proches, avec 0.57 pour la Belgique et 0.26 pour l'Iran.
Les faits de la première période
- Carton jaune – R. Lukaku (Belgique, 3e)
- VAR – M. Taremi (Iran, 25e)
- Carton jaune – S. Ezatolahi (Iran, 33e)
Un équilibre encore fragile
la Belgique et l'Iran repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Belgique
Termine SoFi StadiumIran
Fil du match
- 3'Carton jaune - R. Lukaku
- 25'VAR - M. Taremi
- 33'Carton jaune - S. Ezatolahi
- 46'Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)
- 58'Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)
- 58'Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)
- 58'Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)
- 66'Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)
- 66'Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)
- 66'Carton rouge - N. Ngoy
- 73'Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)
- 79'Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)
- 85'Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)
- 87'Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3
- Tirs : Belgique 21 / Iran 7
- Possession : Belgique 71% / Iran 29%
- Corners : Belgique 4 / Iran 2
- Fautes : Belgique 7 / Iran 9
- Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1
- Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0
- Passes : Belgique 604 / Iran 258
- Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%
- xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
Calendrier Groupe G
Groupe G
Belgique
Termine Lumen FieldÉgypte
Groupe G
Iran
Termine SoFi StadiumNouvelle-Zélande
Groupe G
Belgique
Termine SoFi StadiumIran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC PlaceÉgypte
Groupe G
Égypte
A venir Lumen FieldIran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC PlaceBelgique
Groupe G
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Belgique
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Nouvelle-Zélande
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Égypte
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
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