Mondial 2026 : l’Arabie saoudite et l’Uruguay se neutralisent après un but d’Araújo
L’Arabie saoudite et l’Uruguay ont partagé les points, lundi 15 juin 2026 au Hard Rock Stadium, après un nul 1-1 dans le groupe H du Mondial 2026. Menée après l’ouverture du score d’Abdulelah Al-Amri avant la pause, la Celeste a évité la défaite grâce à Maximiliano Araújo à dix minutes de la fin.
Ce résultat laisse les deux sélections sans avantage net dans une poule où chaque point peut peser lourd. L’Arabie saoudite a longtemps tenu son avance, tandis que l’Uruguay de Marcelo Bielsa a fini par convertir sa pression territoriale en égalisation.
Le défenseur central Abdulelah Al-Amri a débloqué la rencontre à la 41e minute pour l’Arabie saoudite. Trois minutes plus tard, le même joueur a reçu un carton jaune, seul avertissement saoudien recensé dans ce match.
L’Uruguay a répondu en seconde période. Maximiliano Araújo a inscrit le but du 1-1 à la 80e minute, alors que la formation sud-américaine avait davantage tenu le ballon. Les Uruguayens ont terminé avec 63 pour cent de possession et neuf tirs au total, contre cinq pour les Saoudiens.
Al-Amri donne l’avantage aux Saoudiens
Georgios Donis avait aligné l’Arabie saoudite en 4-4-2, avec Mohammed Al-Owais dans le but, Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Altambakti et Moteb Al-Harbi en défense. Au milieu, Mohamed Kanno et Abdullah Al-Khaibari ont accompagné Salem Al-Dawsari et Mohammed Abu Al-Shamat, avec Firas Al-Buraikan et Musab Al Juwayr devant.
L’équipe saoudienne a fait preuve d’efficacité avant la pause. Al-Amri a cadré deux frappes et signé le but qui a longtemps placé son équipe en position favorable. Mohammed Al-Owais a aussi pesé dans le résultat avec trois arrêts, alors que les deux équipes ont cadré trois tirs chacune.
Les changements saoudiens sont intervenus dans la dernière demi-heure. Musab Al Juwayr est entré à la 63e minute à la place de Nasser Al-Dawsari selon les événements saisis, puis Mohammed Abu Al-Shamat, Saud Abdulhamid, Moteb Al-Harbi et Firas Al-Buraikan ont été concernés par les ajustements de fin de match.
Araújo ramène la Celeste
L’Uruguay avait aussi débuté en 4-4-2 sous la direction de Marcelo Bielsa. Fernando Muslera gardait le but, derrière Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Matías Viña. Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Maximiliano Araújo formaient la ligne du milieu, avec Federico Viñas et Darwin Núñez en attaque.
La Celeste a poussé après la pause, sans multiplier les tirs cadrés. Maximiliano Araújo s’est distingué par son activité offensive et a fini par égaliser à la 80e minute. Fernando Muslera a de son côté réalisé deux arrêts, dans une rencontre où l’Uruguay a affiché 400 passes tentées contre 241 à l’Arabie saoudite.
Marcelo Bielsa a procédé à plusieurs changements en seconde période, avec notamment les entrées de Matías Viña et Darwin Núñez au retour des vestiaires selon la feuille des événements, puis celle de Manuel Ugarte à la 72e minute. Federico Viñas est également apparu dans les mouvements uruguayens de fin de match.
Ce nul prolonge l’équilibre entre deux équipes déjà croisées en Coupe du monde en 2018, lorsque l’Uruguay s’était imposé 1-0. Cette fois, l’Arabie saoudite a résisté jusqu’au dernier quart d’heure avant de céder, et l’Uruguay a limité les dégâts sans réussir à renverser le match.
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