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Mondial 2026 : Arabie saoudite-Uruguay, Donis et Bielsa alignent deux 4-4-2 avec Darwin Núñez

L’Arabie saoudite et l’Uruguay débutent leur match du Groupe H du Mondial 2026 avec deux systèmes en 4-4-2, ce lundi 15 juin au Hard Rock Stadium de Miami, avec un coup d’envoi prévu à 23 h 00 GMT+1. Georgios Donis mise notamment sur Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan, tandis que Marcelo Bielsa aligne Darwin Núñez avec Federico Viñas en attaque.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Mondial 2026 : Arabie saoudite-Uruguay, Donis et Bielsa alignent deux 4-4-2 avec Darwin Núñez
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Sommaire

Cette affiche de phase de groupes oppose une sélection saoudienne organisée autour de Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Mohamed Kanno et Salem Al-Dawsari à une équipe uruguayenne où Fernando Muslera, Federico Valverde, Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur encadrent un onze dense dans l’axe.

Le choix commun du 4-4-2 place les duels du milieu au centre du match. L’Arabie saoudite démarre avec Abdullah Al-Khaibari et Mohamed Kanno dans l’entrejeu, appuyés par Mohammed Abu Al-Shamat et Salem Al-Dawsari sur les côtés. L’Uruguay répond avec Valverde, Ugarte, Bentancur et Maximiliano Araújo, un quatuor capable de fermer les espaces et d’alimenter rapidement les deux attaquants.

En défense, Donis installe une ligne composée de Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri et Moteb Al-Harbi devant Al-Owais. Bielsa confie l’arrière-garde uruguayenne à Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Matías Viña, avec Muslera dans le but.

Lecture du onze de Arabie saoudite

Georgios Donis conserve une structure lisible avec deux attaquants et quatre milieux. Musab Al Juwayr accompagne Firas Al-Buraikan devant, tandis que Salem Al-Dawsari part dans le couloir avec la responsabilité de relier le milieu à la ligne offensive. Mohamed Kanno et Abdullah Al-Khaibari forment le socle central, devant une défense à quatre où Saud Abdulhamid et Moteb Al-Harbi occupent les côtés.

Le onze saoudien réunit plusieurs cadres identifiés. Mohammed Al-Owais démarre dans le but, Hassan Altambakti et Abdulelah Al-Amri tiennent l’axe défensif, Mohamed Kanno stabilise le milieu et Firas Al-Buraikan mène l’attaque avec Musab Al Juwayr.

  • Arabie saoudite en 4-4-2
  • Mohammed Al-Owais
  • Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi
  • Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari
  • Musab Al Juwayr, Firas Al-Buraikan
  • Sélectionneur Georgios Donis

Lecture du onze de Uruguay

Marcelo Bielsa répond avec le même dessin tactique, mais avec un milieu très fourni en profils de récupération et de projection. Federico Valverde, Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur sont tous titulaires, avec Maximiliano Araújo pour compléter la ligne de quatre. Devant, Darwin Núñez partage l’attaque avec Federico Viñas.

L’Uruguay s’appuie aussi sur l’expérience de Fernando Muslera dans le but. Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Matías Viña composent la défense, tandis que le duo Núñez et Viñas donne à Bielsa deux points d’appui dans la surface et dans les transitions.

  • Uruguay en 4-4-2
  • Fernando Muslera
  • Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña
  • Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo
  • Federico Viñas, Darwin Núñez
  • Sélectionneur Marcelo Bielsa

Les onze de départ

Arabie saoudite
Système4-4-2SélectionneurGeorgios Donis
Titulaires11
  1. 21 Mohammed Al-Owais Gardien
  2. 12 Saud Abdulhamid Défenseur
  3. 5 Hassan Altambakti Défenseur
  4. 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur
  5. 24 Moteb Al-Harbi Défenseur
  6. 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu
  7. 23 Mohamed Kanno Milieu
  8. 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu
  9. 10 Salem Al-Dawsari Milieu
  10. 7 Musab Al Juwayr Attaquant
  11. 9 Firas Al-Buraikan Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Ahmed Al-Kassar
  • 1 Nawaf Al-Aqidi
  • 3 Ali Lajami
  • 25 Jehad Thakri
  • 14 Hassan Kadesh
  • 2 Ali Majrashi
  • 13 Nawaf Boushal
  • 6 Nasser Al-Dawsari
  • 16 Ziyad Aljohani
  • 8 Ayman Yahya
  • 18 Ala'a Al-Hejji
  • 11 Saleh Al-Shehri
  • 17 Khalid Al-Ghannam
  • 19 Abdullah Al-Hamdan
  • 20 Sultan Mandash
Uruguay
Système4-4-2SélectionneurMarcelo Bielsa
Titulaires11
  1. 23 Fernando Muslera Gardien
  2. 13 Guillermo Varela Défenseur
  3. 3 Sebastián Cáceres Défenseur
  4. 16 Mathías Olivera Défenseur
  5. 17 Matías Viña Défenseur
  6. 8 Federico Valverde Milieu
  7. 5 Manuel Ugarte Milieu
  8. 6 Rodrigo Bentancur Milieu
  9. 20 Maximiliano Araújo Milieu
  10. 21 Federico Viñas Attaquant
  11. 9 Darwin Núñez Attaquant
Remplaçants13
  • 12 Santiago Mele
  • 1 Sergio Rochet
  • 2 José María Giménez
  • 25 Juan Sanabria
  • 24 Santiago Bueno
  • 22 Joaquín Piquerez
  • 18 Brian Rodríguez
  • 11 Facundo Pellistri
  • 15 Emiliano Martínez
  • 14 Agustín Canobbio
  • 7 Nicolás de la Cruz
  • 26 Rodrigo Zalazar
  • 19 Rodrigo Aguirre
Arabie saoudite
A venir Hard Rock Stadium
Uruguay
15/06/2026 23:00 Groupe H
CompositionsAvant-match
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
A venir Hard Rock Stadium
Uruguay
Compositions
Groupe H
Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1
Espagne 1 0 1 0 0 0 0 1
Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

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