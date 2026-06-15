Mondial 2026 : Arabie saoudite-Uruguay, Donis et Bielsa alignent deux 4-4-2 avec Darwin Núñez
L’Arabie saoudite et l’Uruguay débutent leur match du Groupe H du Mondial 2026 avec deux systèmes en 4-4-2, ce lundi 15 juin au Hard Rock Stadium de Miami, avec un coup d’envoi prévu à 23 h 00 GMT+1. Georgios Donis mise notamment sur Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan, tandis que Marcelo Bielsa aligne Darwin Núñez avec Federico Viñas en attaque.
Cette affiche de phase de groupes oppose une sélection saoudienne organisée autour de Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Mohamed Kanno et Salem Al-Dawsari à une équipe uruguayenne où Fernando Muslera, Federico Valverde, Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur encadrent un onze dense dans l’axe.
Le choix commun du 4-4-2 place les duels du milieu au centre du match. L’Arabie saoudite démarre avec Abdullah Al-Khaibari et Mohamed Kanno dans l’entrejeu, appuyés par Mohammed Abu Al-Shamat et Salem Al-Dawsari sur les côtés. L’Uruguay répond avec Valverde, Ugarte, Bentancur et Maximiliano Araújo, un quatuor capable de fermer les espaces et d’alimenter rapidement les deux attaquants.
En défense, Donis installe une ligne composée de Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri et Moteb Al-Harbi devant Al-Owais. Bielsa confie l’arrière-garde uruguayenne à Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Matías Viña, avec Muslera dans le but.
Lecture du onze de Arabie saoudite
Georgios Donis conserve une structure lisible avec deux attaquants et quatre milieux. Musab Al Juwayr accompagne Firas Al-Buraikan devant, tandis que Salem Al-Dawsari part dans le couloir avec la responsabilité de relier le milieu à la ligne offensive. Mohamed Kanno et Abdullah Al-Khaibari forment le socle central, devant une défense à quatre où Saud Abdulhamid et Moteb Al-Harbi occupent les côtés.
Le onze saoudien réunit plusieurs cadres identifiés. Mohammed Al-Owais démarre dans le but, Hassan Altambakti et Abdulelah Al-Amri tiennent l’axe défensif, Mohamed Kanno stabilise le milieu et Firas Al-Buraikan mène l’attaque avec Musab Al Juwayr.
Arabie saoudite en 4-4-2
Mohammed Al-Owais
Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi
Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari
Musab Al Juwayr, Firas Al-Buraikan
Sélectionneur Georgios Donis
Lecture du onze de Uruguay
Marcelo Bielsa répond avec le même dessin tactique, mais avec un milieu très fourni en profils de récupération et de projection. Federico Valverde, Manuel Ugarte et Rodrigo Bentancur sont tous titulaires, avec Maximiliano Araújo pour compléter la ligne de quatre. Devant, Darwin Núñez partage l’attaque avec Federico Viñas.
L’Uruguay s’appuie aussi sur l’expérience de Fernando Muslera dans le but. Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Matías Viña composent la défense, tandis que le duo Núñez et Viñas donne à Bielsa deux points d’appui dans la surface et dans les transitions.
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