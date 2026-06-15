Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert se quittent sur un nul sans but
L’Espagne et le Cap-Vert ont lancé leur phase de groupes du Mondial 2026 par un match nul 0-0, lundi 15 juin à 17h GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. La Roja, championne d’Europe en titre, a été tenue en échec par une sélection cap-verdienne qui disputait sa première Coupe du monde, un résultat marquant dans le groupe H.
Cette première confrontation internationale entre les deux pays opposait une Espagne candidate à un deuxième titre mondial après celui de 2010 à un Cap-Vert arrivé au tournoi après avoir terminé en tête de son groupe des éliminatoires africains. Au coup de sifflet final, chaque équipe prend un point au terme d’un match sans but.
L’Espagne a eu la maîtrise territoriale et offensive, avec 74 pour cent de possession, 23 tirs et sept tentatives cadrées. Mais les joueurs de Luis de la Fuente n’ont pas réussi à convertir leur volume de jeu, malgré 745 passes tentées et une présence régulière dans le camp adverse.
Le Cap-Vert a surtout résisté, porté par Vozinha. Le gardien cap-verdien a réalisé sept arrêts, chiffre central de la rencontre, pour maintenir son équipe dans le match. La sélection de Pedro Leitao Brito a terminé avec trois tirs, aucun cadré, mais avec un point acquis face à l’un des favoris annoncés du groupe.
Vozinha tient le Cap-Vert
Dans un 4-1-4-1 compact, le Cap-Vert a construit son nul autour de Vozinha et de sa ligne défensive formée par Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Kevin Lenini a évolué devant la défense, avec Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro et Jovane Cabral chargés d’accompagner Dailon Rocha Livramento.
Sidny Lopes Cabral a reçu le premier avertissement de la rencontre à la 16e minute. La sélection cap-verdienne a ensuite modifié son animation après l’heure de jeu, avec trois changements à la 61e minute, puis deux autres mouvements dans le dernier quart d’heure.
Ce nul prend une portée particulière pour le Cap-Vert. Pour son premier match dans une phase finale mondiale, l’archipel a obtenu un point face à une équipe espagnole largement installée dans le camp adverse et créditée de 2,06 but attendu contre 0,04 pour son adversaire.
L’Espagne bute malgré son volume
L’Espagne avait débuté en 4-3-3 avec Unai Simón dans le but, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella en défense, puis Fabián Ruiz, Rodri et Pedri au milieu. Devant, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et Pablo Gavi formaient la ligne offensive.
Rodri et Pedri ont pesé dans l’organisation espagnole, tandis qu’Aymeric Laporte, Marcos Llorente et Marc Cucurella ont aussi participé à l’installation haute de la Roja. Pedri a notamment été l’un des principaux créateurs espagnols avec cinq passes clés recensées, sans que cela ne débouche sur un but.
Luis de la Fuente a procédé à deux changements à la 71e minute, avant deux nouvelles entrées à la 81e et à la 87e minute. L’Espagne a continué à pousser jusqu’au temps additionnel, mais la dernière sanction notable est venue d’un avertissement adressé à Pedri à la 90e minute plus trois.
La Roja quitte donc Atlanta avec un point et un constat clair. Son contrôle du ballon et son nombre d’occasions n’ont pas suffi face à un Cap-Vert discipliné, qui a transformé sa première apparition mondiale en résultat de référence.
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