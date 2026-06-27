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Mondial 2026 : le Cap-Vert et l’Arabie saoudite dos à dos à la pause (0-0)

Le match du groupe H entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite disputé au NRG Stadium à Houston est à la pause sur un score nul et vierge, 0-0. Cette première mi-temps livrée sans but reflète une confrontation équilibrée entre deux équipes en quête de points dans cette phase de groupes.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Cap-Vert et l’Arabie saoudite dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Les deux formations restaient sur des résultats contrastés avec le Cap-Vert invaincu après deux matchs (deux nuls) et trois points au compteur, tandis que l’Arabie saoudite restait à la peine avec une seule unité obtenue grâce à un nul et une lourde défaite contre l’Espagne. Ce contexte rend chaque point précieux dans ce groupe compétitif.

Au cours des 45 premières minutes, les échanges ont été marqués par un engagement sérieux des deux côtés, avec un avertissement adressé à Wagner Pina côté capverdien (9e) après un tacle sévère, tout comme Saud Abdulhamid côté saoudien a reçu un carton jaune dès la 4e minute. Ces sanctions témoignent de la tension inhérente à la rencontre.

Un changement a été opéré par l’Arabie saoudite à la 33e minute, avec la sortie d’Ali Lajami remplacé par Hassan Tambakti, sans que cela ne modifie le cours du match jusque-là dominé par une organisation défensive rigoureuse et une possession équilibrée (52% pour le Cap-Vert, 48% pour l’Arabie saoudite).

Les statistiques illustrent cette bataille au milieu et la prudence défensive, aucune des deux équipes n’ayant réussi à cadrer une tentative, aucun tir ne figure au tableau à la pause. Le jeu se caractérise par un total de 125 passes provisoirement avec un taux de réussite de 83% pour les deux camps, ce qui témoigne d’une certaine maîtrise technique mais peu d’initiatives offensives tranchantes.

Le Cap-Vert en 4-1-4-1 sous Pedro Leitao Brito

Aligné en 4-1-4-1, le Cap-Vert mise sur sa solidité défensive et une ligne médiane fournie. Le gardien Vozinha est protégé par une défense emmenée par Wagner Pina, Pico et Diney Borges sur les côtés. Le milieu semble organisé autour de Kevin Lenini en sentinelle, avec Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro et Willy Semedo plus avancés, soutenant la seule pointe Dailon Rocha Livramento. Ce dispositif vise à équilibrer phases défensives et transitions rapides.

Arabie saoudite en 4-4-2 sous Georgios Donis

L’Arabie saoudite propose un 4-4-2 classique avec Mohammed Al-Owais dans les buts. La défense encadre Hassan Tambakti, qui a remplacé Ali Lajami dès la 33e minute, et compte aussi sur Abdulelah Al-Amri, Saud Abdulhamid et Nawaf Boushal. Un milieu à quatre composé de Sultan Mandash, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari et Salem Al-Dawsari, qui porte le brassard, anime la construction. En attaque, Mohamed Kanno et Firas Al-Buraikan cherchent à trouver la faille dans la défense adverse.

Cap-Vert
2e periode 67' NRG Stadium
Arabie saoudite
27/06/2026 01:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - Saud AbdulhamidArabie saoudite, 4e
  2. 9'Carton jaune - Wagner PinaCap-Vert, 9e
  3. 33'Remplacement - Hassan Al-Tambakti (remplace Ali Lajami)Arabie saoudite, 33e
  4. 39'VAR - Joao Paulo FernandesCap-Vert, 39e
  5. 45'Remplacement - Abdullah Al-Khaibari (remplace Musab Al-Juwayr)Arabie saoudite, 45e
  6. 61'Remplacement - Dailon Livramento (remplace Nuno Da Costa)Cap-Vert, 61e
  7. 61'Remplacement - Willy Semedo (remplace Hélio Varela)Cap-Vert, 61e
  8. 66'Remplacement - Salem Al-Dawsari (remplace Mohammed Abu Al-Shamat)Arabie saoudite, 66e
  9. 66'Remplacement - Sultan Mandash (remplace Abdullah Al-Hamdan)Arabie saoudite, 66e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1
  • Tirs : Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2
  • Possession : Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46%
  • Corners : Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0
  • Fautes : Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7
  • Cartons jaunes : Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1
  • Passes : Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181
  • Precision des passes : Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80%
  • xG : Cap-Vert 0.13 / Arabie saoudite 0.18
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
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2e periode 67' NRG Stadium
Arabie saoudite
Résumé à la pause
Groupe H
Uruguay
2e periode 68' Estadio Akron
Espagne
Résumé à la pause
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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