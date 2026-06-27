Mondial 2026 : le Cap-Vert et l’Arabie saoudite dos à dos à la pause (0-0)

Le match du groupe H entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite disputé au NRG Stadium à Houston est à la pause sur un score nul et vierge, 0-0. Cette première mi-temps livrée sans but reflète une confrontation équilibrée entre deux équipes en quête de points dans cette phase de groupes.

Publié le 27 juin 2026 à 01:55

Publié le 27 juin 2026 à 01:55

Les deux formations restaient sur des résultats contrastés avec le Cap-Vert invaincu après deux matchs (deux nuls) et trois points au compteur, tandis que l’Arabie saoudite restait à la peine avec une seule unité obtenue grâce à un nul et une lourde défaite contre l’Espagne. Ce contexte rend chaque point précieux dans ce groupe compétitif.

Au cours des 45 premières minutes, les échanges ont été marqués par un engagement sérieux des deux côtés, avec un avertissement adressé à Wagner Pina côté capverdien (9e) après un tacle sévère, tout comme Saud Abdulhamid côté saoudien a reçu un carton jaune dès la 4e minute. Ces sanctions témoignent de la tension inhérente à la rencontre.

Un changement a été opéré par l’Arabie saoudite à la 33e minute, avec la sortie d’Ali Lajami remplacé par Hassan Tambakti, sans que cela ne modifie le cours du match jusque-là dominé par une organisation défensive rigoureuse et une possession équilibrée (52% pour le Cap-Vert, 48% pour l’Arabie saoudite).

Les statistiques illustrent cette bataille au milieu et la prudence défensive, aucune des deux équipes n’ayant réussi à cadrer une tentative, aucun tir ne figure au tableau à la pause. Le jeu se caractérise par un total de 125 passes provisoirement avec un taux de réussite de 83% pour les deux camps, ce qui témoigne d’une certaine maîtrise technique mais peu d’initiatives offensives tranchantes.

Le Cap-Vert en 4-1-4-1 sous Pedro Leitao Brito

Aligné en 4-1-4-1, le Cap-Vert mise sur sa solidité défensive et une ligne médiane fournie. Le gardien Vozinha est protégé par une défense emmenée par Wagner Pina, Pico et Diney Borges sur les côtés. Le milieu semble organisé autour de Kevin Lenini en sentinelle, avec Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro et Willy Semedo plus avancés, soutenant la seule pointe Dailon Rocha Livramento. Ce dispositif vise à équilibrer phases défensives et transitions rapides.

Arabie saoudite en 4-4-2 sous Georgios Donis

L’Arabie saoudite propose un 4-4-2 classique avec Mohammed Al-Owais dans les buts. La défense encadre Hassan Tambakti, qui a remplacé Ali Lajami dès la 33e minute, et compte aussi sur Abdulelah Al-Amri, Saud Abdulhamid et Nawaf Boushal. Un milieu à quatre composé de Sultan Mandash, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari et Salem Al-Dawsari, qui porte le brassard, anime la construction. En attaque, Mohamed Kanno et Firas Al-Buraikan cherchent à trouver la faille dans la défense adverse.

Cap-Vert 2e periode 67' 0-0 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Fil du match 4' Carton jaune - Saud Abdulhamid 9' Carton jaune - Wagner Pina 33' ↑↓ Remplacement - Hassan Al-Tambakti (remplace Ali Lajami) 39' VAR VAR - Joao Paulo Fernandes 45' ↑↓ Remplacement - Abdullah Al-Khaibari (remplace Musab Al-Juwayr) 61' ↑↓ Remplacement - Dailon Livramento (remplace Nuno Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - Willy Semedo (remplace Hélio Varela) 66' ↑↓ Remplacement - Salem Al-Dawsari (remplace Mohammed Abu Al-Shamat) 66' ↑↓ Remplacement - Sultan Mandash (remplace Abdullah Al-Hamdan) Les chiffres du match Tirs cadres : Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1

: Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1 Tirs : Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2

: Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2 Possession : Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46%

: Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46% Corners : Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0

: Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0 Fautes : Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7

: Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7 Cartons jaunes : Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1

: Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1 Passes : Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181

: Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181 Precision des passes : Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80%

: Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80% xG : Cap-Vert 0.13 / Arabie saoudite 0.18

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-1 1-1 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%

: Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400

: Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%

: Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57 Joueurs clés Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2

(Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Termine 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Resume final Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 4-0 4-0 Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) 21' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte) 24' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo) 30' Carton jaune - S. Al Dawsari 46' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino) 46' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres) 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno) 46' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan) 49' ⚽ But - H. Tambakti 60' Carton jaune - M. Kanno 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji) 60' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat) 61' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 61' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams) 70' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 90' ↑↓ Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam) 90+2' VAR VAR - F. Torres Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 10 Dani Olmo Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 19 Lamine Yamal Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 15 Alex Baena Attaquant Remplaçants 15 7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

6 Mikel Merino

17 Nico Williams

1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Arabie saoudite Système 5-4-1 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 3 Ali Lajami Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 7 Musab Al Juwayr Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant Remplaçants 15 23 Mohamed Kanno

19 Abdullah Al-Hamdan

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

20 Sultan Mandash Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1

: Espagne 8 / Arabie saoudite 1 Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3

: Espagne 21 / Arabie saoudite 3 Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%

: Espagne 66% / Arabie saoudite 34% Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1

: Espagne 6 / Arabie saoudite 1 Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2

: Espagne 10 / Arabie saoudite 2 Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2

: Espagne 0 / Arabie saoudite 2 Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365

: Espagne 693 / Arabie saoudite 365 Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%

: Espagne 92% / Arabie saoudite 80% xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14 Joueurs clés Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.9, 1 but(s) Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Dani Olmo (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s) Rodri (Espagne) : note 8.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Espagne Termine 4-0 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Resume final Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 2-2 2-2 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Compositions Uruguay Système 4-1-4-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

11 Facundo Pellistri

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

9 Darwin Núñez

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 18 Telmo Arcanjo Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 11 Garry Rodrigues Milieu 9 Gilson Tavares Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

15 Laros Duarte

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

7 Jovane Cabral

19 Dailon Rocha Livramento Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2

: Uruguay 2 / Cap-Vert 2 Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7

: Uruguay 16 / Cap-Vert 7 Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%

: Uruguay 66% / Cap-Vert 34% Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3

: Uruguay 11 / Cap-Vert 3 Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4

: Uruguay 8 / Cap-Vert 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1

: Uruguay 2 / Cap-Vert 1 Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256

: Uruguay 494 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%

: Uruguay 83% / Cap-Vert 74% xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77 Joueurs clés Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Pico (Cap-Vert) : note 7.2

(Cap-Vert) : note 7.2 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay Termine 2-2 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 0-0 2e periode 67' · 0-0 Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - Saud Abdulhamid 9' Carton jaune - Wagner Pina 33' ↑↓ Remplacement - Hassan Al-Tambakti (remplace Ali Lajami) 39' VAR VAR - Joao Paulo Fernandes 45' ↑↓ Remplacement - Abdullah Al-Khaibari (remplace Musab Al-Juwayr) 61' ↑↓ Remplacement - Dailon Livramento (remplace Nuno Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - Willy Semedo (remplace Hélio Varela) 66' ↑↓ Remplacement - Salem Al-Dawsari (remplace Mohammed Abu Al-Shamat) 66' ↑↓ Remplacement - Sultan Mandash (remplace Abdullah Al-Hamdan) Compositions Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 24 Wagner Pina Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 8 João Paulo Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 14 Deroy Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 17 Willy Semedo Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 13 12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

22 Steven Moreira

25 Kelvin Pires

11 Garry Rodrigues

15 Laros Duarte

16 Yannick Semedo

26 Hélio Varela

7 Jovane Cabral

21 Nuno Da Costa

9 Gilson Tavares Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Tambakti Défenseur 13 Nawaf Boushal Défenseur 20 Sultan Mandash Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 23 Mohamed Kanno Attaquant 9 Firas Al-Buraikan Attaquant Remplaçants 15 1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

24 Moteb Al-Harbi

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

3 Ali Lajami

8 Ayman Yahya

16 Ziyad Aljohani

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

7 Musab Al Juwayr

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

11 Saleh Al-Shehri Les chiffres du match Tirs cadres : Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1

: Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1 Tirs : Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2

: Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2 Possession : Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46%

: Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46% Corners : Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0

: Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0 Fautes : Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7

: Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7 Cartons jaunes : Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1

: Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1 Passes : Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181

: Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181 Precision des passes : Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80%

: Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80% xG : Cap-Vert 0.13 / Arabie saoudite 0.18 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 6.9, 1 arret(s)

(Cap-Vert) : note 6.9, 1 arret(s) Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.3

(Arabie saoudite) : note 7.3 Pico (Cap-Vert) : note 6.9

(Cap-Vert) : note 6.9 João Paulo (Cap-Vert) : note 6.9

(Cap-Vert) : note 6.9 Deroy Duarte (Cap-Vert) : note 6.9

(Cap-Vert) : note 6.9 Sultan Mandash (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Abdullah Al-Khaibari (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Ali Lajami (Arabie saoudite) : note 6.9 Absences et blessures S. Lopes Cabral : Cape Verde Islands · Missing Fixture · Yellow Card Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert 2e periode 67' 0-0 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Résumé à la pause Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 0-1 2e periode 68' · 0-1 Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 42' ⚽ But - A. Baena (passe M. Llorente) 45' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 46' ↑↓ Remplacement - F. Muslera (remplace S. Rochet) 46' Carton jaune - A. Baena 54' Carton jaune - J. Sanabria 57' ↑↓ Remplacement - F. Valverde (remplace F. Vinas) 58' Carton jaune - G. Varela 60' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 60' ↑↓ Remplacement - M. Merino (remplace D. Olmo) 66' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace Y. Pino) Compositions Uruguay Système 4-1-4-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 15 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

2 José María Giménez

4 Ronald Araújo

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

10 Giorgian de Arrascaeta

11 Facundo Pellistri

21 Federico Viñas

19 Rodrigo Aguirre

26 Rodrigo Zalazar Espagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 20 Pedri Milieu 16 Rodri Milieu 19 Lamine Yamal Milieu 6 Mikel Merino Milieu 15 Alex Baena Milieu 21 Mikel Oyarzabal Attaquant Remplaçants 15 13 Joan García

1 David Raya

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

17 Nico Williams

8 Fabián Ruiz

3 Alejandro Grimaldo

10 Dani Olmo

26 Borja Iglesias

7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

25 Víctor Muñoz Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1

: Uruguay 0 / Espagne 1 Tirs : Uruguay 3 / Espagne 3

: Uruguay 3 / Espagne 3 Possession : Uruguay 26% / Espagne 74%

: Uruguay 26% / Espagne 74% Corners : Uruguay 0 / Espagne 5

: Uruguay 0 / Espagne 5 Fautes : Uruguay 3 / Espagne 7

: Uruguay 3 / Espagne 7 Passes : Uruguay 125 / Espagne 350

: Uruguay 125 / Espagne 350 Precision des passes : Uruguay 70% / Espagne 89%

: Uruguay 70% / Espagne 89% xG : Uruguay 0.10 / Espagne 0.33 Joueurs clés Alex Baena (Espagne) : note 7.3, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.3, 1 but(s) Marcos Llorente (Espagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.3

(Uruguay) : note 7.3 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.2

(Espagne) : note 7.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7

(Espagne) : note 7 Pedri (Espagne) : note 7

(Espagne) : note 7 Juan Sanabria (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Unai Simón (Espagne) : note 6.9 Absences et blessures G. de Arrascaeta : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise

: Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise R. Araújo : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise Les précédents duels 16/06/2013 Espagne 2-1 Uruguay (Confederations Cup) Groupe H Uruguay 2e periode 68' 0-1 Estadio Akron Espagne Espagne Résumé à la pause