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Mondial 2026 : l’Uruguay mène face au Cap-Vert à la pause (2-1)

Uruguay – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Uruguay mène face au Cap-Vert sur le score de 2-1.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Uruguay mène face au Cap-Vert à la pause (2-1)
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Uruguay a eu le ballon avec 65% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 5 tirs contre 1 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Uruguay et 1 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.35 pour l'Uruguay et 0.04 pour le Cap-Vert.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 5e)
  • Carton jaune – R. Bentancur (Uruguay, 20e)
  • But – K. Lenini (Cap-Vert, 21e)
  • But – M. Araujo (Uruguay, 44e)
  • But – A. Canobbio (passe M. Araujo) (Uruguay, 45+6e)

L'Uruguay doit confirmer

Avec ce but d’avance, l'Uruguay peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Cap-Vert devra laisser en cherchant à revenir.

Le Cap-Vert sous pression

Pour le Cap-Vert, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.

Uruguay
2e periode 66' Hard Rock Stadium
Cap-Vert
21/06/2026 23:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
  2. 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
  3. 21'But - K. LeniniCap-Vert, 21e
  4. 44'But - M. AraujoUruguay, 44e
  5. 45+6'But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
  6. 46'Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
  7. 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
  8. 58'Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
  9. 58'Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
  10. 61'But - H. VarelaCap-Vert, 61e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 1
  • Tirs : Uruguay 11 / Cap-Vert 2
  • Possession : Uruguay 65% / Cap-Vert 35%
  • Corners : Uruguay 4 / Cap-Vert 1
  • Fautes : Uruguay 6 / Cap-Vert 2
  • Cartons jaunes : Uruguay 1 / Cap-Vert 1
  • Passes : Uruguay 270 / Cap-Vert 146
  • Precision des passes : Uruguay 84% / Cap-Vert 73%
  • xG : Uruguay 1.93 / Cap-Vert 0.15
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
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2e periode 66' Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Résumé à la pause
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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