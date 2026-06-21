Mondial 2026 : l’Uruguay mène face au Cap-Vert à la pause (2-1)
Uruguay – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Uruguay mène face au Cap-Vert sur le score de 2-1.
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Uruguay a eu le ballon avec 65% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 5 tirs contre 1 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Uruguay et 1 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.35 pour l'Uruguay et 0.04 pour le Cap-Vert.
Les faits de la première période
- Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 5e)
- Carton jaune – R. Bentancur (Uruguay, 20e)
- But – K. Lenini (Cap-Vert, 21e)
- But – M. Araujo (Uruguay, 44e)
- But – A. Canobbio (passe M. Araujo) (Uruguay, 45+6e)
L'Uruguay doit confirmer
Avec ce but d’avance, l'Uruguay peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Cap-Vert devra laisser en cherchant à revenir.
Le Cap-Vert sous pression
Pour le Cap-Vert, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.
- 5'Carton jaune - S. Lopes Cabral
- 20'Carton jaune - R. Bentancur
- 21'But - K. Lenini
- 44'But - M. Araujo
- 45+6'But - A. Canobbio (passe M. Araujo)
- 46'Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)
- 58'Carton jaune - M. Olivera
- 58'Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)
- 58'Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)
- 61'But - H. Varela
- Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 1
- Tirs : Uruguay 11 / Cap-Vert 2
- Possession : Uruguay 65% / Cap-Vert 35%
- Corners : Uruguay 4 / Cap-Vert 1
- Fautes : Uruguay 6 / Cap-Vert 2
- Cartons jaunes : Uruguay 1 / Cap-Vert 1
- Passes : Uruguay 270 / Cap-Vert 146
- Precision des passes : Uruguay 84% / Cap-Vert 73%
- xG : Uruguay 1.93 / Cap-Vert 0.15
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Espagne
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Cap-Vert
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Arabie saoudite
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
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