Mondial 2026 : l’Uruguay et le Cap-Vert visent un premier succès dans le groupe H
L’Uruguay affronte le Cap-Vert dimanche 21 juin 2026 au Hard Rock Stadium de Miami, à 23h00 en GMT+1, pour la deuxième journée du groupe H du Mondial 2026, avec l’objectif commun de décrocher une première victoire dans une poule déjà disputée.
Les deux sélections restent sur un nul lors de leur précédent match. L’Uruguay a partagé les points avec l’Arabie saoudite, 1-1, tandis que le Cap-Vert a tenu l’Espagne en échec, 0-0. Ces résultats placent cette rencontre au cœur de la lutte pour les positions qualificatives, sans marge confortable pour l’un ou l’autre camp.
Dans un groupe également composé de l’Espagne et de l’Arabie saoudite, ce duel oppose une sélection uruguayenne habituée aux grands rendez-vous à une équipe capverdienne qui découvre la Coupe du monde. Le contraste d’expérience ne réduit pas l’enjeu pour la Celeste, attendue après un premier résultat insuffisant pour prendre de l’avance.
Le Cap-Vert arrive avec le bénéfice d’un point pris face à l’un des favoris du groupe. Ce nul contre l’Espagne donne du poids à son projet de compétition, fondé sur l’organisation défensive et la capacité à exploiter les transitions rapides. Face à l’Uruguay, la sélection de Bubista devra confirmer cette résistance dans un contexte plus direct.
Pour l’Uruguay, la rencontre représente une occasion de transformer sa maîtrise attendue en avantage comptable. Pour le Cap-Vert, un nouveau résultat positif renforcerait une campagne historique et maintiendrait vivante l’ambition de sortir d’un groupe relevé.
Zoom sur l’Uruguay
L’Uruguay est dirigé par Marcelo Bielsa depuis 2023. Le technicien argentin a installé une équipe portée vers l’intensité, le pressing haut et une circulation rapide du ballon. Cette identité demande de la précision dans les premières relances et une forte activité dans les couloirs comme dans l’entrejeu.
Federico Valverde occupe une place centrale dans ce dispositif. Le milieu du Real Madrid apporte volume de course, capacité de projection et qualité de frappe. Son influence est importante dans une équipe qui cherche à imposer du rythme tout en évitant les pertes de balle dangereuses face aux contres adverses.
Le nul concédé contre l’Arabie saoudite a laissé l’Uruguay avec un point et une différence de buts neutre. Sans être en difficulté majeure dans le groupe, la Celeste doit convertir son statut en résultat. Une victoire à Miami lui donnerait un appui plus solide avant la suite de la phase de groupes.
La sélection sud-américaine dispose d’une culture de compétition installée et d’un vécu supérieur à celui de son adversaire. Mais le format du groupe rend chaque point précieux. Contre une équipe capverdienne compacte, l’Uruguay devra trouver des espaces sans déséquilibrer son bloc.
Zoom sur le Cap-Vert
Le Cap-Vert vit sa première participation à une Coupe du monde sous les ordres de Pedro Leitão Brito, dit Bubista. Ancien capitaine de la sélection, le sélectionneur a conduit les Requins Bleus vers une qualification historique et s’appuie sur un collectif discipliné.
Ryan Mendes, capitaine et attaquant expérimenté, reste l’un des repères offensifs de l’équipe. Sa capacité à jouer les transitions, à conserver le ballon sous pression et à donner de la profondeur correspond au plan souvent privilégié par le Cap-Vert face à des adversaires plus dominateurs.
Le 0-0 obtenu contre l’Espagne a confirmé la solidité défensive de la sélection capverdienne. Ce point donne de la crédibilité à son approche, mais le défi change face à l’Uruguay. Il faudra résister à un pressing intense, protéger l’axe et saisir les moments de sortie rapide.
Pour le Cap-Vert, ce match à Miami peut devenir un tournant. Un résultat positif contre l’Uruguay prolongerait l’élan né du nul face à l’Espagne et installerait durablement la sélection dans la course. Une défaite replacerait en revanche la qualification sous forte pression avant la dernière journée.
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