Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Arabie saoudite à la pause (3-0)
Espagne – Arabie saoudite a atteint la pause au Mondial 2026, l'Espagne mène face à l'Arabie saoudite sur le score de 3-0.
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 84% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 0 pour l'Arabie saoudite. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Espagne et 0 pour l'Arabie saoudite. Les xG restent proches, avec 0.05 pour l'Espagne et 0.00 pour l'Arabie saoudite.
Les faits de la première période
- But – Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) (Espagne, 10e)
- But – M. Oyarzabal (passe A. Laporte) (Espagne, 21e)
- But – M. Oyarzabal (passe D. Olmo) (Espagne, 24e)
- Carton jaune – S. Al Dawsari (Arabie saoudite, 30e)
L'Espagne doit confirmer
Avec ce but d’avance, l'Espagne peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que l'Arabie saoudite devra laisser en cherchant à revenir.
L'Arabie saoudite sous pression
Pour l'Arabie saoudite, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.
- 10'But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal)
- 21'But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte)
- 24'But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo)
- 30'Carton jaune - S. Al Dawsari
- 46'Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino)
- 46'Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres)
- 46'Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno)
- 46'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan)
- 49'But - H. Tambakti
- 60'Carton jaune - M. Kanno
- 60'Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji)
- 60'Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat)
- 61'Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)
- 61'Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams)
- 70'Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)
- 90'Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam)
- 90+2'VAR - F. Torres
- Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1
- Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3
- Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%
- Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1
- Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2
- Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2
- Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365
- Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%
- xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Espagne
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Cap-Vert
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Arabie saoudite
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
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