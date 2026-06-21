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Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Arabie saoudite à la pause (3-0)

Espagne – Arabie saoudite a atteint la pause au Mondial 2026, l'Espagne mène face à l'Arabie saoudite sur le score de 3-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
616vues
Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Arabie saoudite à la pause (3-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 84% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 0 pour l'Arabie saoudite. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Espagne et 0 pour l'Arabie saoudite. Les xG restent proches, avec 0.05 pour l'Espagne et 0.00 pour l'Arabie saoudite.

Les faits de la première période

  • But – Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) (Espagne, 10e)
  • But – M. Oyarzabal (passe A. Laporte) (Espagne, 21e)
  • But – M. Oyarzabal (passe D. Olmo) (Espagne, 24e)
  • Carton jaune – S. Al Dawsari (Arabie saoudite, 30e)

L'Espagne doit confirmer

Avec ce but d’avance, l'Espagne peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que l'Arabie saoudite devra laisser en cherchant à revenir.

L'Arabie saoudite sous pression

Pour l'Arabie saoudite, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.

Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
21/06/2026 17:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal)Espagne, 10e
  2. 21'But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte)Espagne, 21e
  3. 24'But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo)Espagne, 24e
  4. 30'Carton jaune - S. Al DawsariArabie saoudite, 30e
  5. 46'Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino)Espagne, 46e
  6. 46'Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres)Espagne, 46e
  7. 46'Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno)Arabie saoudite, 46e
  8. 46'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 46e
  9. 49'But - H. TambaktiEspagne, 49e
  10. 60'Carton jaune - M. KannoArabie saoudite, 60e
  11. 60'Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 60e
  12. 60'Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat)Arabie saoudite, 60e
  13. 61'Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 61e
  14. 61'Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams)Espagne, 61e
  15. 70'Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 70e
  16. 90'Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam)Arabie saoudite, 90e
  17. 90+2'VAR - F. TorresEspagne, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1
  • Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3
  • Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%
  • Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1
  • Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2
  • Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2
  • Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365
  • Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%
  • xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Avant-match
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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