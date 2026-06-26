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Mondial 2026 : Cap-Vert en 4-2-3-1 face à l’Arabie saoudite en 4-4-2 au NRG Stadium

Le Cap-Vert et l’Arabie saoudite s’affrontent le 27 juin 2026 au NRG Stadium de Houston à 1h00, heure locale GMT+1, pour leur troisième rencontre du groupe H de la Coupe du Monde 2026. Ce match revêt une importante particulière puisque les deux équipes cherchent à améliorer leur bilan dans une poule dominée par l’Espagne et l’Uruguay. Le Cap-Vert, invaincu avec deux nuls, notamment un 2-2 contre l’Uruguay, aligne un schéma en 4-2-3-1 sous la direction de Pedro Leitao Brito. L’Arabie saoudite, après une lourde défaite 0-4 contre l’Espagne, présente une formation en 4-4-2 avec Georgios Donis en sélectionneur.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Mondial 2026 : Cap-Vert en 4-2-3-1 face à l’Arabie saoudite en 4-4-2 au NRG Stadium
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Sommaire

Le Cap-Vert comptera notamment sur son gardien Vozinha, ses défenseurs Wagner Pina, Diney Borges, Pico et João Paulo, ainsi que ses milieux Kevin Lenini et Deroy Duarte. En attaque, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Willy Semedo alimenteront l’avant-centre Dailon Rocha Livramento. Cette organisation devrait permettre aux Bleu et Noir de faire preuve de compacité au milieu et de fluidité dans la création offensive.

De son côté, l’Arabie saoudite alignera Mohammed Al-Owais dans les buts, tandis que la ligne défensive s’appuiera sur Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti et Saud Abdulhamid. Au milieu, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno et Sultan Mandash formeront un carré dynamique, destiné à soutenir les attaquants Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari. Ce système en 4-4-2 mise sur une organisation plus classique, avec deux pointes pour tenter de retrouver le chemin du but après un début de compétition compliqué.

Lecture du onze de Cap-Vert

Le Cap-Vert adopte un 4-2-3-1 articulé autour d’une défense à quatre formée par Wagner Pina et Diney Borges, accompagnés de Pico et João Paulo. Devant eux, Kevin Lenini et Deroy Duarte agiront en sentinelles capables de casser les offensives adverses tout en initiant la transition. Le trio offensif Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Willy Semedo aura un rôle clé dans la création des occasions et dans le soutien de l’attaquant Dailon Rocha Livramento. Le sélectionneur Pedro Leitao Brito mise sur un équilibre entre solidité défensive et projection rapide vers l’avant, en s’appuyant sur la polyvalence de ses milieux.

Lecture du onze de Arabie saoudite

Georgios Donis opte pour un 4-4-2 classique. Sa ligne défensive est composée de Nawaf Boushal à droite, d’Abdulelah Al-Amri et Hassan Tambakti dans l’axe, ainsi que de Saud Abdulhamid sur le flanc gauche. Au milieu, le duo Nasser Al-Dawsari et Abdullah Al-Khaibari s’occupe de la récupération et de la distribution, accompagné sur les ailes par Mohamed Kanno et Sultan Mandash. En attaque, le sélectionneur confie le rôle de buteur à Firas Al-Buraikan, épaulé par Salem Al-Dawsari, espérant ainsi diversifier ses options offensives et contourner l’organisation capverdienne. Ce choix tactique cherche à renforcer l’attaque après des débuts difficiles dans la compétition.

Les onze de départ

Cap-Vert
Système4-2-3-1SélectionneurPedro Leitao Brito
Titulaires11
  1. 1 Vozinha Gardien
  2. 24 Wagner Pina Défenseur
  3. 3 Diney Borges Défenseur
  4. 4 Pico Défenseur
  5. 8 João Paulo Défenseur
  6. 6 Kevin Lenini Milieu
  7. 14 Deroy Duarte Milieu
  8. 20 Ryan Mendes Milieu
  9. 10 Jamiro Monteiro Milieu
  10. 17 Willy Semedo Milieu
  11. 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant
Remplaçants13
  • 12 Márcio Rosa
  • 23 CJ Dos Santos
  • 2 Stopira
  • 5 Logan Costa
  • 22 Steven Moreira
  • 25 Kelvin Pires
  • 11 Garry Rodrigues
  • 15 Laros Duarte
  • 16 Yannick Semedo
  • 26 Hélio Varela
  • 7 Jovane Cabral
  • 21 Nuno Da Costa
  • 9 Gilson Tavares
Arabie saoudite
Système4-4-2SélectionneurGeorgios Donis
Titulaires11
  1. 21 Mohammed Al-Owais Gardien
  2. 13 Nawaf Boushal Défenseur
  3. 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur
  4. 5 Hassan Tambakti Défenseur
  5. 6 Nasser Al-Dawsari Milieu
  6. 12 Saud Abdulhamid Défenseur
  7. 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu
  8. 23 Mohamed Kanno Attaquant
  9. 10 Salem Al-Dawsari Milieu
  10. 9 Firas Al-Buraikan Attaquant
  11. 20 Sultan Mandash Milieu
Remplaçants15
  • 1 Nawaf Al-Aqidi
  • 22 Ahmed Al-Kassar
  • 2 Ali Majrashi
  • 24 Moteb Al-Harbi
  • 25 Jehad Thakri
  • 14 Hassan Kadesh
  • 3 Ali Lajami
  • 8 Ayman Yahya
  • 16 Ziyad Aljohani
  • 26 Mohammed Abu Al-Shamat
  • 18 Ala'a Al-Hejji
  • 7 Musab Al Juwayr
  • 17 Khalid Al-Ghannam
  • 19 Abdullah Al-Hamdan
  • 11 Saleh Al-Shehri
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
27/06/2026 01:00 Groupe H
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Cap-Vert
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Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
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Arabie saoudite
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Groupe H
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Compositions
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Compositions
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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