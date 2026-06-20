Mondial 2026 : l’Espagne et l’Arabie saoudite jouent un tournant du Groupe H
L’Espagne affronte l’Arabie saoudite dimanche 21 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à 17h00 GMT+1, pour la deuxième journée du Groupe H du Mondial 2026. Le match pèse déjà dans la course aux huitièmes de finale, après deux nuls lors de la première journée.
La Roja reste sur un 0-0 contre le Cap-Vert, un résultat qui a freiné son départ dans la compétition. L’Arabie saoudite a, elle, partagé les points avec l’Uruguay sur le score de 1-1. Les deux sélections comptent donc un point avant ce duel direct, dans un groupe où chaque résultat peut rapidement modifier les équilibres.
Championne d’Europe en titre, l’Espagne arrive avec un statut élevé et une pression supérieure. Un succès à Atlanta lui permettrait de reprendre la main après son nul initial et de confirmer son rang de favorite annoncée. Pour l’Arabie saoudite, une victoire face à une référence européenne renforcerait nettement ses chances de qualification.
Le contexte sportif oppose deux approches identifiées. L’Espagne de Luis de la Fuente s’appuie sur une maîtrise collective et une construction patiente. L’Arabie saoudite de Marcelo Bielsa cherche davantage à imposer de l’intensité, avec un pressing haut et des transitions rapides.
La gestion du ballon et des espaces devrait donc être centrale. L’Espagne cherchera à installer son jeu pour éviter un match haché, tandis que l’Arabie saoudite peut compter sur son engagement et sa capacité à se projeter pour perturber une équipe espagnole attendue au tournant.
Zoom sur l’Espagne
L’Espagne aborde ce deuxième rendez-vous avec l’obligation de transformer son volume de jeu en résultat. Son nul sans but contre le Cap-Vert a laissé peu de marge dans un groupe qui réunit aussi l’Uruguay, autre prétendant sérieux à la qualification.
La sélection dirigée par Luis de la Fuente s’est qualifiée pour la Coupe du monde en terminant première de son groupe européen, avec cinq victoires et un nul. Son parcours de qualification a été marqué par une forte efficacité offensive et une solidité défensive, avec 21 buts inscrits et seulement deux encaissés.
Au cœur du dispositif, Rodri reste l’un des repères majeurs de la Roja. Le milieu de Manchester City donne le tempo, protège l’axe et oriente les phases de possession. Son influence sera importante face à une équipe saoudienne susceptible de presser haut et de fermer les premières lignes de passe.
L’Espagne devra surtout retrouver de la précision dans les trente derniers mètres. Son statut de championne d’Europe lui donne une légitimité, mais il renforce aussi les attentes autour de son efficacité dans les grands rendez-vous. À Atlanta, la Roja cherchera moins à rassurer par le contrôle qu’à avancer au classement.
Zoom sur l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite arrive avec un point pris contre l’Uruguay, un résultat qui entretient ses ambitions dans le Groupe H. Face à l’Espagne, elle tentera de confirmer sa capacité à rivaliser avec des adversaires mieux classés et plus expérimentés dans les tournois mondiaux.
La sélection saoudienne s’est qualifiée en terminant deuxième de son groupe lors des éliminatoires asiatiques, derrière le Japon. Ce parcours lui a permis de valider sa présence dans une Coupe du monde où elle cherche à franchir un cap dans la régularité et la compétitivité.
Sous la conduite de Marcelo Bielsa, l’équipe affiche une identité portée vers l’avant. Le pressing, la densité dans les duels et la rapidité des sorties de balle constituent ses principaux leviers. Contre l’Espagne, cette agressivité devra être maîtrisée pour éviter de laisser des espaces dans le dos du bloc.
Saleh Al-Shehri fait partie des points d’appui offensifs de la sélection. Son poids dans la surface et sa présence dans les attaques rapides peuvent offrir une solution directe à une équipe qui n’aura pas forcément la possession. L’efficacité sur les rares séquences de transition pourrait peser lourd.
Le duel s’annonce donc comme un test de contrôle pour l’Espagne et de résistance organisée pour l’Arabie saoudite. Après une première journée sans vainqueur pour les deux équipes, ce match peut donner une orientation plus nette à leur parcours dans le Groupe H.
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