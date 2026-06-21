Mondial 2026 : l’Espagne en 4-2-3-1 avec Oyarzabal face à l’Arabie saoudite en 5-3-2

Le match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Arabie saoudite aura lieu le 21 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à 17h00 (GMT+1). Ce duel oppose deux équipes encore en quête de leur première victoire dans cette phase de groupes après des résultats mitigés lors de leur premier match.

Publié le 21 juin 2026 à 16:32

Publié le 21 juin 2026 à 16:32

L’Espagne, qui reste sur un nul 0-0 face au Cap-Vert, aligne une formation en 4-2-3-1 sous la direction de Luis de la Fuente. Côté adversaire, Georgios Donis propose un schéma en 5-3-2 avec l’Arabie saoudite qui a concédé un nul 1-1 contre l’Uruguay.

Le duel tactique s’annonce serré avec deux systèmes contrastés – la réactivité offensive espagnole portée par un milieu dense face à la solidité défensive imposée par la défense à cinq saoudienne. Les entraîneurs ont fait appel à leurs cadres, témoignant de l’enjeu de ce deuxième match dans un groupe où la qualification reste ouverte.

Les remplaçants des deux sélections montrent également un équilibre entre jeunes talents et joueurs d’expérience, laissant envisager d’éventuels ajustements en cours de rencontre.

Lecture du onze de l’Espagne

L’Espagne présente une composition en 4-2-3-1 avec Unai Simón dans les buts. La défense est formée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Au milieu, Rodri et Pedri assurent la récupération et la création, entourés de Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena, tous reconnus pour leur technique et leur vision du jeu.

En pointe, Mikel Oyarzabal porte l’attaque, incarnant le rôle de buteur principal. Cette formation équilibre contrôle et transitions rapides, cherchant à exploiter la créativité de ses milieux pour déséquilibrer une défense adverse bien organisée.

Lecture du onze de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite mise sur une solide défense à cinq avec Mohammed Al-Owais dans les cages. La ligne défensive comprend Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri et Moteb Al-Harbi, garantissant une densité défensive importante.

Le milieu de terrain est articulé autour de Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari et Musab Al Juwayr, qui auront pour mission d’assurer la récupération et de lancer les offensives. En attaque, Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari tentent d’exploiter les rares espaces laissés par l’adversaire.

Ce 5-3-2 sous Georgios Donis vise à contenir les initiatives espagnoles tout en se projetant rapidement vers l’avant, à la recherche d’opportunités en contre-attaque.

Les onze de départ

Espagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 20 Pedri Milieu 16 Rodri Milieu 19 Lamine Yamal Milieu 10 Dani Olmo Milieu 15 Alex Baena Milieu 21 Mikel Oyarzabal Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

17 Nico Williams

7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Arabie saoudite Système 5-3-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 3 Ali Lajami Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 7 Musab Al Juwayr Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 10 Salem Al-Dawsari Attaquant Remplaçants 15 1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

26 Mohammed Abu Al-Shamat

16 Ziyad Aljohani

18 Ala'a Al-Hejji

23 Mohamed Kanno

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash

Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-1 1-1 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%

: Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400

: Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%

: Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57 Joueurs clés Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2

(Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Termine 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Resume final Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Espagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 20 Pedri Milieu 16 Rodri Milieu 19 Lamine Yamal Milieu 10 Dani Olmo Milieu 15 Alex Baena Milieu 21 Mikel Oyarzabal Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

17 Nico Williams

7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Arabie saoudite Système 5-3-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 3 Ali Lajami Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 7 Musab Al Juwayr Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 10 Salem Al-Dawsari Attaquant Remplaçants 15 1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

26 Mohammed Abu Al-Shamat

16 Ziyad Aljohani

18 Ala'a Al-Hejji

23 Mohamed Kanno

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Compositions Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Avant-match Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne