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Mondial 2026 : l’Espagne en 4-2-3-1 avec Oyarzabal face à l’Arabie saoudite en 5-3-2

Le match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Arabie saoudite aura lieu le 21 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à 17h00 (GMT+1). Ce duel oppose deux équipes encore en quête de leur première victoire dans cette phase de groupes après des résultats mitigés lors de leur premier match.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
66vues
Mondial 2026 : l’Espagne en 4-2-3-1 avec Oyarzabal face à l’Arabie saoudite en 5-3-2
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Sommaire

L’Espagne, qui reste sur un nul 0-0 face au Cap-Vert, aligne une formation en 4-2-3-1 sous la direction de Luis de la Fuente. Côté adversaire, Georgios Donis propose un schéma en 5-3-2 avec l’Arabie saoudite qui a concédé un nul 1-1 contre l’Uruguay.

Le duel tactique s’annonce serré avec deux systèmes contrastés – la réactivité offensive espagnole portée par un milieu dense face à la solidité défensive imposée par la défense à cinq saoudienne. Les entraîneurs ont fait appel à leurs cadres, témoignant de l’enjeu de ce deuxième match dans un groupe où la qualification reste ouverte.

Les remplaçants des deux sélections montrent également un équilibre entre jeunes talents et joueurs d’expérience, laissant envisager d’éventuels ajustements en cours de rencontre.

Lecture du onze de l’Espagne

L’Espagne présente une composition en 4-2-3-1 avec Unai Simón dans les buts. La défense est formée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Au milieu, Rodri et Pedri assurent la récupération et la création, entourés de Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena, tous reconnus pour leur technique et leur vision du jeu.

En pointe, Mikel Oyarzabal porte l’attaque, incarnant le rôle de buteur principal. Cette formation équilibre contrôle et transitions rapides, cherchant à exploiter la créativité de ses milieux pour déséquilibrer une défense adverse bien organisée.

Lecture du onze de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite mise sur une solide défense à cinq avec Mohammed Al-Owais dans les cages. La ligne défensive comprend Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri et Moteb Al-Harbi, garantissant une densité défensive importante.

Le milieu de terrain est articulé autour de Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari et Musab Al Juwayr, qui auront pour mission d’assurer la récupération et de lancer les offensives. En attaque, Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari tentent d’exploiter les rares espaces laissés par l’adversaire.

Ce 5-3-2 sous Georgios Donis vise à contenir les initiatives espagnoles tout en se projetant rapidement vers l’avant, à la recherche d’opportunités en contre-attaque.

Les onze de départ

Espagne
Système4-2-3-1SélectionneurLuis de la Fuente
Titulaires11
  1. 23 Unai Simón Gardien
  2. 12 Pedro Porro Défenseur
  3. 22 Pau Cubarsí Défenseur
  4. 14 Aymeric Laporte Défenseur
  5. 24 Marc Cucurella Défenseur
  6. 20 Pedri Milieu
  7. 16 Rodri Milieu
  8. 19 Lamine Yamal Milieu
  9. 10 Dani Olmo Milieu
  10. 15 Alex Baena Milieu
  11. 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
Remplaçants15
  • 1 David Raya
  • 13 Joan García
  • 2 Marc Pubill
  • 4 Eric García
  • 5 Marcos Llorente
  • 3 Alejandro Grimaldo
  • 6 Mikel Merino
  • 8 Fabián Ruiz
  • 9 Pablo Gavi
  • 18 Martín Zubimendi
  • 17 Nico Williams
  • 7 Ferran Torres
  • 11 Yéremy Pino
  • 25 Víctor Muñoz
  • 26 Borja Iglesias
Arabie saoudite
Système5-3-2SélectionneurGeorgios Donis
Titulaires11
  1. 21 Mohammed Al-Owais Gardien
  2. 12 Saud Abdulhamid Défenseur
  3. 5 Hassan Altambakti Défenseur
  4. 3 Ali Lajami Défenseur
  5. 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur
  6. 24 Moteb Al-Harbi Défenseur
  7. 6 Nasser Al-Dawsari Milieu
  8. 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu
  9. 7 Musab Al Juwayr Milieu
  10. 9 Firas Al-Buraikan Attaquant
  11. 10 Salem Al-Dawsari Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Nawaf Al-Aqidi
  • 22 Ahmed Al-Kassar
  • 2 Ali Majrashi
  • 13 Nawaf Boushal
  • 14 Hassan Kadesh
  • 25 Jehad Thakri
  • 26 Mohammed Abu Al-Shamat
  • 16 Ziyad Aljohani
  • 18 Ala'a Al-Hejji
  • 23 Mohamed Kanno
  • 8 Ayman Yahya
  • 11 Saleh Al-Shehri
  • 17 Khalid Al-Ghannam
  • 19 Abdullah Al-Hamdan
  • 20 Sultan Mandash
Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
21/06/2026 17:00 Groupe H
CompositionsAvant-match
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Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Compositions
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Avant-match
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Arabie saoudite 1 0 1 0 1 1 0 1
Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1
Espagne 1 0 1 0 0 0 0 1

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