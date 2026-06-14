Mondial 2026 : l’Espagne lance son Groupe H contre le Cap-Vert novice

L’Espagne affronte le Cap-Vert lundi 15 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à 17h00 GMT+1, pour son entrée dans le Groupe H de la Coupe du Monde 2026, avec l’objectif d’assumer d’emblée son statut de championne d’Europe en titre face à une sélection cap-verdienne qui découvre le tournoi.

La Roja arrive aux Etats-Unis portée par son sacre continental de 2024 et par une campagne de qualification maîtrisée. L’équipe de Luis de la Fuente a terminé en tête de son groupe européen avec cinq victoires et un nul, 21 buts inscrits et seulement deux encaissés, un bilan qui confirme sa régularité au plus haut niveau.

Le Cap-Vert aborde ce rendez-vous dans un contexte historique. Les Requins Bleus disputent leur première Coupe du Monde après une qualification validée en octobre 2025, notamment par un succès 3-0 contre l’Eswatini. Pour la sélection dirigée par Bubista, ce match représente une entrée directe dans l’exigence maximale du football mondial.

L’enjeu immédiat est clair pour l’Espagne, qui doit éviter tout retard dans un groupe où le premier résultat peut orienter la suite du parcours. Pour le Cap-Vert, il s’agit de rivaliser avec l’une des équipes les plus structurées du plateau et de donner du poids à une première apparition longtemps attendue.

Le contraste de profils donne au match une lecture nette. L’Espagne s’appuie sur la possession, la qualité technique au milieu et une capacité à accélérer dans les trente derniers mètres. Le Cap-Vert mise davantage sur l’organisation collective, la discipline défensive et la projection rapide lorsqu’un espace se présente.

Zoom sur l’Espagne

L’équipe de Luis de la Fuente a construit sa dernière progression sur un équilibre entre maîtrise et verticalité. La sélection espagnole conserve son identité de circulation courte, mais elle a gagné en vitesse d’exécution, notamment dans les transitions offensives et les attaques de couloir.

Rodri reste l’un des repères majeurs de cette équipe. Le milieu de Manchester City donne le tempo, sécurise les sorties de balle et offre une présence centrale précieuse dans les phases sans ballon. Autour de lui, l’Espagne dispose d’un réservoir technique qui permet de contrôler le rythme sans renoncer à l’attaque.

Lamine Yamal incarne l’autre dimension de cette Roja. Le joueur du FC Barcelone apporte percussion, créativité et déséquilibre dans les zones avancées. Sa capacité à fixer et à provoquer peut peser face à un bloc cap-verdien attendu compact, même si l’Espagne devra surtout éviter de s’exposer à des pertes de balle mal couvertes.

Le premier match doit aussi mesurer la capacité espagnole à transformer une domination territoriale en occasions nettes. Face à un adversaire qui devrait défendre avec densité, la précision dans les derniers gestes et la variété des déplacements seront déterminantes.

Zoom sur le Cap-Vert

Le Cap-Vert arrive avec une dynamique fondatrice pour son football. La qualification pour le Mondial a placé la sélection de Bubista dans une nouvelle dimension, après plusieurs années de progression régulière sur la scène africaine.

Le gardien Vozinha, le défenseur Roberto Lopes et l’attaquant Ryan Mendes font partie des cadres identifiés de ce groupe. Leur expérience sera essentielle pour encadrer une équipe appelée à gérer de longues séquences sans le ballon et à rester lucide dans les moments de pression.

Stopira, buteur lors du succès décisif contre l’Eswatini, symbolise aussi cette génération qui a accompagné la montée en puissance cap-verdienne. Dans un premier match de Coupe du Monde, l’apport des joueurs habitués aux grands rendez-vous peut compter autant que le plan de jeu.

Le défi du Cap-Vert sera d’abord défensif. Il faudra fermer l’axe, limiter les espaces entre les lignes et empêcher l’Espagne d’installer son rythme. Mais les Requins Bleus possèdent aussi des arguments pour sortir vite, chercher la profondeur et exploiter les phases de transition.

Contre une Espagne favorite, le Cap-Vert n’a pas besoin de dominer pour exister. Il lui faudra rester dans le match le plus longtemps possible, réduire les erreurs techniques sous pression et transformer chaque récupération en possibilité concrète de progression.

Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 17:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Avant-match Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 23:00 A venir Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Arabie saoudite A venir 23:00 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne