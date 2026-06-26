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Mondial 2026 : Uruguay et Espagne alignent respectivement un 4-2-3-1 et un 4-3-3 à l’Estadio Akron

L’Uruguay et l’Espagne se retrouvent ce samedi 27 juin 2026 à 1h00 GMT+1 au Stade Estadio Akron pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Les deux équipes ont déjà disputé deux rencontres lors de cette phase et chercheront à améliorer leur position dans le Groupe H, où l’Espagne compte quatre points tandis que l’Uruguay en totalise deux.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
11vues
Mondial 2026 : Uruguay et Espagne alignent respectivement un 4-2-3-1 et un 4-3-3 à l’Estadio Akron
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Sommaire

Les deux sélectionneurs ont tranché leurs formations et titularisations, avec Marcelo Bielsa qui opte pour un dispositif en 4-2-3-1 tandis que Luis de la Fuente engage son équipe en 4-3-3. Ce face-à-face tactique met en avant la volonté de l’Uruguay de renforcer son milieu avec deux récupérateurs, alors que l’Espagne mise sur la fluidité de son trio offensif.

Absent pour ce match, Giorgian de Arrascaeta souffre d’une contusion musculaire comme Ronald Araújo côté uruguayen. Ces absences conduisent Bielsa à modifier son secteur défensif et de création offensive. L’Espagne, en pleine confiance après une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, aligne un onze avec plusieurs jeunes talents et cadres confirmés.

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1 et s’annonce comme un test important pour confirmer ou inverser les dynamiques actuelles des deux équipes dans ce groupe de la Coupe du Monde.

Lecture du onze de l’Uruguay

Marcelo Bielsa déploie une équipe en 4-2-3-1 reposant sur l’expérience du gardien Fernando Muslera et une charnière composée de Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Juan Sanabria. Au milieu, Rodrigo Bentancur et Manuel Ugarte forment un double pivot clé dans la récupération et la construction.

Devant eux, Agustín Canobbio, Federico Valverde et Maximiliano Araújo composent un trio offensif chargé de la création et des décalages, soutenant Darwin Núñez, en pointe et joueur clé dans l’animation offensive uruguayenne. Ce système vise à équilibrer solidité défensive et projection rapide vers l’avant.

Les remplaçants disponibles incluent notamment le défenseur José María Giménez et les milieux Nicolás de la Cruz et Giorgian de Arrascaeta, ce dernier absent pour ce match.

Lecture du onze de l’Espagne

Luis de la Fuente présente une formation en 4-3-3 avec Unai Simón dans les buts et une défense composée de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Ce quatuor allie jeunesse et expérience avec une attention particulière sur la relance.

Au milieu, l’Espagne aligne Pedri, Rodri et Mikel Merino, trois joueurs aux profils complémentaires, capables de gérer le tempo et de distribuer le ballon vers l’avant. En attaque, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Alex Baena animent le front offensif avec des solutions variées sur les ailes et dans l’axe.

Le banc espagnol comprend des options comme Pablo Gavi, Dani Olmo et Ferran Torres qui peuvent influencer le jeu en seconde période selon l’évolution du score.

Les onze de départ

Uruguay
Système4-2-3-1SélectionneurMarcelo Bielsa
Titulaires11
  1. 23 Fernando Muslera Gardien
  2. 13 Guillermo Varela Défenseur
  3. 3 Sebastián Cáceres Défenseur
  4. 16 Mathías Olivera Défenseur
  5. 25 Juan Sanabria Défenseur
  6. 6 Rodrigo Bentancur Milieu
  7. 5 Manuel Ugarte Milieu
  8. 14 Agustín Canobbio Milieu
  9. 8 Federico Valverde Milieu
  10. 20 Maximiliano Araújo Milieu
  11. 9 Darwin Núñez Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Santiago Mele
  • 1 Sergio Rochet
  • 17 Matías Viña
  • 24 Santiago Bueno
  • 2 José María Giménez
  • 4 Ronald Araújo
  • 22 Joaquín Piquerez
  • 7 Nicolás de la Cruz
  • 18 Brian Rodríguez
  • 15 Emiliano Martínez
  • 10 Giorgian de Arrascaeta
  • 11 Facundo Pellistri
  • 21 Federico Viñas
  • 19 Rodrigo Aguirre
  • 26 Rodrigo Zalazar
Espagne
Système4-3-3SélectionneurLuis de la Fuente
Titulaires11
  1. 23 Unai Simón Gardien
  2. 5 Marcos Llorente Défenseur
  3. 22 Pau Cubarsí Défenseur
  4. 14 Aymeric Laporte Défenseur
  5. 24 Marc Cucurella Défenseur
  6. 20 Pedri Milieu
  7. 16 Rodri Milieu
  8. 6 Mikel Merino Milieu
  9. 19 Lamine Yamal Attaquant
  10. 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
  11. 15 Alex Baena Attaquant
Remplaçants15
  • 13 Joan García
  • 1 David Raya
  • 2 Marc Pubill
  • 4 Eric García
  • 12 Pedro Porro
  • 9 Pablo Gavi
  • 18 Martín Zubimendi
  • 17 Nico Williams
  • 8 Fabián Ruiz
  • 3 Alejandro Grimaldo
  • 10 Dani Olmo
  • 26 Borja Iglesias
  • 7 Ferran Torres
  • 11 Yéremy Pino
  • 25 Víctor Muñoz
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
27/06/2026 01:00 Groupe H
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe H
Voir le Calendrier Complet
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Compositions
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Compositions
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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