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Mondial 2026 : Uruguay et Cap-Vert se quittent sur un match nul spectaculaire au Hard Rock Stadium

L’Uruguay et le Cap-Vert ont livré un match haletant au Hard Rock Stadium de Miami pour le compte du groupe H de la phase de poules du Mondial 2026. Les deux sélections se sont quittées sur un score de 2-2 ce dimanche 21 juin, après une rencontre riche en rebondissements et buts. Ce résultat maintient les deux équipes à égalité de points et de performances dans ce groupe déjà serré.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
121vues
Mondial 2026 : Uruguay et Cap-Vert se quittent sur un match nul spectaculaire au Hard Rock Stadium
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Sommaire

Arrivant après des débuts mitigés, avec un nul 1-1 pour l’Uruguay face à l’Arabie Saoudite et un 0-0 entre le Cap-Vert et l’Espagne, ce match avait une importance décisive pour renforcer leurs ambitions de qualification. Cette rencontre a notamment confirmé la capacité du Cap-Vert à rivaliser face à une formation historique comme l’Uruguay dirigée par Marcelo Bielsa.

Le Cap-Vert a ouvert la marque dès la 21e minute grâce à Kevin Lenini, qui a su profiter d’un placement offensif optimal. Cette réalisation a été précédée d’un carton jaune pour Sidny Lopes Cabral dès la 5e minute qui a compliqué la tâche des visiteurs. Malgré cela, l’Uruguay a renversé la situation avant la pause avec un but de Maximiliano Araújo à la 44e minute, suivi d’un penalty transformé par Agustín Canobbio dans le temps additionnel de la première mi-temps, sur une passe décisive de Araújo.

Le second acte a vu le Cap-Vert réagir vigoureusement, annonçant plusieurs changements dès l’entame de la seconde période. Hélio Varela, entré à la 46e minute, a réduit l’écart à la 61e, ramenant son équipe à égalité. Les substitutions multiples ont animé le jeu, avec notamment l’entrée de Benchimol et G. Rodrigues pour le Cap-Vert à la 58e. L’Uruguay, de son côté, a procédé à des changements autour de la 70e et 81e minute dans le but de conserver ce match nul. Malgré une possession supérieure de 66 % à 34 %, l’Uruguay n’a pas réussi à trouver le chemin des filets une seconde fois.

Uruguay a misé sur un 4-1-4-1 avec Bielsa

Marcelo Bielsa alignait un dispositif en 4-1-4-1, avec Fernando Muslera dans les buts. La défense était composée de Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Juan Sanabria. Manuel Ugarte occupait le rôle pivot devant la défense tandis que la ligne offensive était menée par Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, et Maximiliano Araújo. En pointe, Federico Viñas portait le rôle d’avant-centre. Araújo a brillamment pesé offensivement avec un but et une passe décisive. Le milieu Valverde, capitaine sur ce match, a contribué à la maîtrise du ballon malgré une efficacité limitée dans la finition. Les remplacements incluaient l’entrée notable de Nicolás de la Cruz et de Darwin Núñez en fin de rencontre. L’animation offensive uruguayenne s’est appuyée sur ces éléments clés, sans toutefois concrétiser leur domination.

Cap-Vert fidèle à son 4-1-4-1 sous Pedro Leitao Brito

Le Cap-Vert, coaché par Pedro Leitao Brito, a opté pour un 4-1-4-1 solide défensivement. Le gardien Vozinha était protégé par une ligne défensive composée de Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Le milieu défensif Kevin Lenini a su se projeter vers l’avant pour ouvrir le score, tandis que Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Ryan Mendes et Telmo Arcanjo ont construit le jeu offensif. Gilson Tavares a tenu le poste d’avant-centre. L’apport de Kevin Lenini a été déterminant avec une ouverture du score précieuse. Hélio Varela, substitute efficace avec un but en seconde période, ainsi que les entrées de Benchimol et G. Rodrigues ont montré la profondeur de banc capverdienne et leur capacité à répondre aux efforts uruguayens.

Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
21/06/2026 23:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
  2. 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
  3. 21'But - K. LeniniCap-Vert, 21e
  4. 44'But - M. AraujoUruguay, 44e
  5. 45+6'But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
  6. 46'Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
  7. 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
  8. 58'Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
  9. 58'Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
  10. 61'But - H. VarelaCap-Vert, 61e
  11. 68'VAR - M. AraujoUruguay, 68e
  12. 70'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 70e
  13. 70'Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez)Uruguay, 70e
  14. 71'Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
  15. 80'Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo)Cap-Vert, 80e
  16. 81'Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
  17. 90+3'Carton jaune - D. BorgesCap-Vert, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2
  • Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7
  • Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%
  • Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3
  • Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4
  • Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1
  • Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256
  • Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%
  • xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77
Joueurs clés
  • Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)
  • Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)
  • Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)
  • Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2
Calendrier Groupe H
Voir le Calendrier Complet
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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