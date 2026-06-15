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Mondial 2026 : Espagne – Cap-Vert, Gavi titulaire dans le 4-3-3 face au 4-2-3-1 cap-verdien

L’Espagne débute contre le Cap-Vert avec Pablo Gavi, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal en attaque, ce lundi 15 juin à 17 h 00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, pour son match du groupe H du Mondial 2026. Luis de la Fuente a retenu un 4-3-3, tandis que Pedro Leitao Brito répond avec un 4-2-3-1 articulé autour de Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Dailon Rocha Livramento.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : Espagne – Cap-Vert, Gavi titulaire dans le 4-3-3 face au 4-2-3-1 cap-verdien
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Sommaire

Le choix espagnol confirme une ossature très technique au milieu. Rodri occupe l’axe, entouré de Pedri et Fabián Ruiz, avec Unai Simón dans le but et une défense composée de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. La sélection espagnole mise ainsi sur une structure habituelle, avec trois milieux capables de contrôler le rythme et trois joueurs offensifs mobiles devant.

Le Cap-Vert s’appuie sur Vozinha dans le but et une ligne défensive formée par Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Devant la défense, Kevin Lenini et Laros Duarte forment le double pivot, avec Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Jovane Cabral en soutien de Dailon Rocha Livramento. Pedro Leitao Brito a donc choisi une organisation plus dense dans l’axe pour ce rendez-vous de phase de groupes.

Sur les bancs, l’Espagne dispose notamment de David Raya, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino, Martín Zubimendi et Borja Iglesias. Le Cap-Vert peut compter sur Márcio Rosa, Stopira, Logan Costa, Garry Rodrigues, Deroy Duarte, Nuno Da Costa et Gilson Tavares parmi ses solutions de rechange.

Lecture du onze de Espagne

Luis de la Fuente installe Unai Simón derrière une défense à quatre où Marcos Llorente et Marc Cucurella occupent les côtés. Dans l’axe, Pau Cubarsí accompagne Aymeric Laporte, une association chargée de sécuriser la première relance et de couvrir les espaces derrière le milieu espagnol.

Le triangle Pedri, Rodri et Fabián Ruiz donne le ton du 4-3-3. Rodri est placé au cœur de l’équilibre, Pedri apporte la conservation et Fabián Ruiz complète le secteur intérieur. Devant, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal entourent Pablo Gavi, titularisé dans la ligne offensive avec le numéro 9.

  • Espagne en 4-3-3
  • Unai Simón
  • Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
  • Pedri, Rodri, Fabián Ruiz
  • Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pablo Gavi
  • Sélectionneur Luis de la Fuente

Lecture du onze de Cap-Vert

Pedro Leitao Brito organise le Cap-Vert en 4-2-3-1 avec Vozinha comme dernier rempart. Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral forment la ligne défensive, protégée par Kevin Lenini et Laros Duarte. Cette base à deux milieux permet de garder trois joueurs derrière l’attaquant.

Ryan Mendes et Jovane Cabral démarrent sur la ligne de soutien avec Jamiro Monteiro dans l’axe. Dailon Rocha Livramento occupe la pointe du dispositif. Le onze cap-verdien associe ainsi des profils expérimentés, comme Vozinha et Ryan Mendes, à une structure où Kevin Lenini et Laros Duarte doivent assurer la liaison entre défense et attaque.

  • Cap-Vert en 4-2-3-1
  • Vozinha
  • Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral
  • Kevin Lenini, Laros Duarte
  • Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral
  • Dailon Rocha Livramento
  • Sélectionneur Pedro Leitao Brito

Les onze de départ

Espagne
Système4-3-3SélectionneurLuis de la Fuente
Titulaires11
  1. 23 Unai Simón Gardien
  2. 5 Marcos Llorente Défenseur
  3. 22 Pau Cubarsí Défenseur
  4. 14 Aymeric Laporte Défenseur
  5. 24 Marc Cucurella Défenseur
  6. 20 Pedri Milieu
  7. 16 Rodri Milieu
  8. 8 Fabián Ruiz Milieu
  9. 7 Ferran Torres Attaquant
  10. 21 Mikel Oyarzabal Attaquant
  11. 9 Pablo Gavi Attaquant
Remplaçants15
  • 1 David Raya
  • 13 Joan García
  • 2 Marc Pubill
  • 4 Eric García
  • 12 Pedro Porro
  • 3 Alejandro Grimaldo
  • 6 Mikel Merino
  • 15 Alex Baena
  • 18 Martín Zubimendi
  • 10 Dani Olmo
  • 17 Nico Williams
  • 19 Lamine Yamal
  • 11 Yéremy Pino
  • 25 Victor Muñoz
  • 26 Borja Iglesias
Cap-Vert
Système4-2-3-1SélectionneurPedro Leitao Brito
Titulaires11
  1. 1 Vozinha Gardien
  2. 22 Steven Moreira Défenseur
  3. 4 Pico Défenseur
  4. 3 Diney Borges Défenseur
  5. 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur
  6. 6 Kevin Lenini Milieu
  7. 15 Laros Duarte Milieu
  8. 20 Ryan Mendes Milieu
  9. 10 Jamiro Monteiro Milieu
  10. 7 Jovane Cabral Milieu
  11. 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Márcio Rosa
  • 23 CJ Dos Santos
  • 2 Stopira
  • 5 Logan Costa
  • 24 Wagner Pina
  • 25 Kelvin Pires
  • 8 João Paulo
  • 11 Garry Rodrigues
  • 14 Deroy Duarte
  • 16 Yannick Semedo
  • 17 Willy Semedo
  • 18 Telmo Arcanjo
  • 26 Hélio Varela
  • 21 Nuno Da Costa
  • 9 Gilson Tavares
Espagne
1re periode 1' Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
15/06/2026 17:00 Groupe H
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  1. 1'Match en cours, Espagne 0-0 Cap-Vert. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
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Espagne
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Groupe H
Uruguay
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Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

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