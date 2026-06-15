Mondial 2026 : Espagne – Cap-Vert, Gavi titulaire dans le 4-3-3 face au 4-2-3-1 cap-verdien

L’Espagne débute contre le Cap-Vert avec Pablo Gavi, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal en attaque, ce lundi 15 juin à 17 h 00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, pour son match du groupe H du Mondial 2026. Luis de la Fuente a retenu un 4-3-3, tandis que Pedro Leitao Brito répond avec un 4-2-3-1 articulé autour de Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Dailon Rocha Livramento.

Publié le 15 juin 2026 à 16:40

Publié le 15 juin 2026 à 16:40

Le choix espagnol confirme une ossature très technique au milieu. Rodri occupe l’axe, entouré de Pedri et Fabián Ruiz, avec Unai Simón dans le but et une défense composée de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. La sélection espagnole mise ainsi sur une structure habituelle, avec trois milieux capables de contrôler le rythme et trois joueurs offensifs mobiles devant.

Le Cap-Vert s’appuie sur Vozinha dans le but et une ligne défensive formée par Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Devant la défense, Kevin Lenini et Laros Duarte forment le double pivot, avec Ryan Mendes, Jamiro Monteiro et Jovane Cabral en soutien de Dailon Rocha Livramento. Pedro Leitao Brito a donc choisi une organisation plus dense dans l’axe pour ce rendez-vous de phase de groupes.

Sur les bancs, l’Espagne dispose notamment de David Raya, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino, Martín Zubimendi et Borja Iglesias. Le Cap-Vert peut compter sur Márcio Rosa, Stopira, Logan Costa, Garry Rodrigues, Deroy Duarte, Nuno Da Costa et Gilson Tavares parmi ses solutions de rechange.

Lecture du onze de Espagne

Luis de la Fuente installe Unai Simón derrière une défense à quatre où Marcos Llorente et Marc Cucurella occupent les côtés. Dans l’axe, Pau Cubarsí accompagne Aymeric Laporte, une association chargée de sécuriser la première relance et de couvrir les espaces derrière le milieu espagnol.

Le triangle Pedri, Rodri et Fabián Ruiz donne le ton du 4-3-3. Rodri est placé au cœur de l’équilibre, Pedri apporte la conservation et Fabián Ruiz complète le secteur intérieur. Devant, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal entourent Pablo Gavi, titularisé dans la ligne offensive avec le numéro 9.

Espagne en 4-3-3

Unai Simón

Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Pedri, Rodri, Fabián Ruiz

Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pablo Gavi

Sélectionneur Luis de la Fuente

Lecture du onze de Cap-Vert

Pedro Leitao Brito organise le Cap-Vert en 4-2-3-1 avec Vozinha comme dernier rempart. Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral forment la ligne défensive, protégée par Kevin Lenini et Laros Duarte. Cette base à deux milieux permet de garder trois joueurs derrière l’attaquant.

Ryan Mendes et Jovane Cabral démarrent sur la ligne de soutien avec Jamiro Monteiro dans l’axe. Dailon Rocha Livramento occupe la pointe du dispositif. Le onze cap-verdien associe ainsi des profils expérimentés, comme Vozinha et Ryan Mendes, à une structure où Kevin Lenini et Laros Duarte doivent assurer la liaison entre défense et attaque.

Cap-Vert en 4-2-3-1

Vozinha

Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral

Kevin Lenini, Laros Duarte

Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral

Dailon Rocha Livramento

Sélectionneur Pedro Leitao Brito

Les onze de départ

Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 20 Pedri Milieu 16 Rodri Milieu 8 Fabián Ruiz Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-2-3-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 15 Laros Duarte Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

14 Deroy Duarte

16 Yannick Semedo

17 Willy Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

9 Gilson Tavares

Espagne 1re periode 1' 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match 1' LIVE Match en cours, Espagne 0-0 Cap-Vert. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 1re periode 1' · 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 1' LIVE Match en cours, Espagne 0-0 Cap-Vert. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 20 Pedri Milieu 16 Rodri Milieu 8 Fabián Ruiz Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-2-3-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 15 Laros Duarte Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

14 Deroy Duarte

16 Yannick Semedo

17 Willy Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne 1re periode 1' 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Compositions Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 23:00 A venir Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Arabie saoudite A venir 23:00 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Avant-match Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne