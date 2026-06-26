BENIN WEB TV

Mondial 2026 : Uruguay et Espagne s’affrontent pour valider leur qualification dans le Groupe H

Le 27 juin 2026 à 01h00 GMT+1, l’Uruguay reçoit l’Espagne à l’Estadio Akron de Guadalajara pour la troisième journée du Groupe H de la Coupe du Monde 2026. Ce match crucial oppose deux équipes encore en lice pour la qualification directe vers les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
165vues
Mondial 2026 : Uruguay et Espagne s’affrontent pour valider leur qualification dans le Groupe H
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Après deux matchs, l’Espagne domine le groupe avec quatre points et une différence de buts de +4, tandis que l’Uruguay compte deux points à la suite de deux nuls. L’Espagne reste sur une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite tandis que l’Uruguay a enchaîné deux nuls, dont un 2-2 contre le Cap-Vert. Un succès espagnol conforterait sa place de leader, alors que les Uruguayens doivent impérativement s’imposer pour envisager une qualification.

Sur le plan tactique, l’Uruguay opte pour un 4-2-3-1 sous la houlette de Marcelo Bielsa, privilégiant un bloc compact et des transitions offensives rapides. L’Espagne de Luis de la Fuente s’appuie sur un 4-3-3 classique basé sur la possession et le jeu patient, fidèle à leur héritage « tiki-taka ».

Le match se jouera sous le regard attentif des milieux de terrain clés que sont Federico Valverde pour l’Uruguay, moteur du milieu, et Rodri, capitaine espagnol récemment sacré joueur de la phase finale de la Nations League. Lamine Yamal, jeune prodige espagnol, est aussi attendu pour faire la différence sur les ailes.

L’enjeu est double – confirmer la suprématie espagnole dans ce groupe ouvert et permettre à l’Uruguay de prendre une option décisive pour les phases à élimination directe. La rencontre se déroulera dans un stade qui a vu évoluer de nombreux grands matchs, ajoutant à la pression et à la motivation des deux camps.

Zoom sur Uruguay

Le sélectionneur Marcelo Bielsa aligne un 4-2-3-1 avec Fernando Muslera dans les buts, soutenu par une défense composée de Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Juan Sanabria. Au milieu, Rodrigo Bentancur et Manuel Ugarte jouent un rôle de digues devant la défense, libérant Agustín Canobbio, Federico Valverde et Maximiliano Araújo pour alimenter Darwin Núñez, unique attaquant en pointe.

Absents pour cause de blessures musculaires, Giorgian de Arrascaeta et Ronald Araújo laissent le groupe sans certaines options de rotation offensives et défensives. Valverde demeure la pièce maîtresse du jeu uruguayen, sa capacité à combiner phases défensives et offensives est essentielle dans la stratégie Bielsa.

Le Uruguay mise sur sa résilience et sa capacité à surprendre en contre-attaque, avec un pressing intense dès la perte du ballon. Bielsa cherche à solidifier l’arrière-garde tout en exploitant la créativité de ses joueurs offensifs, dont Darwin Núñez, pour percer la défense espagnole.

Zoom sur Espagne

Luis de la Fuente conserve son système 4-3-3, emmené par Unai Simón dans les buts. La défense s’appuie sur Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Au milieu, Rodri, Pedri et Mikel Merino orchestrent le jeu, avec un trio offensif rapide et technique formé de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Alex Baena.

L’Espagne affiche un collectif rodé, favorisant la maîtrise du ballon et les décalages sur les ailes. Rodri, en véritable relais du sélectionneur, impose sa présence physique et son intelligence tactique tandis que la jeune recrue Lamine Yamal apporte vivacité et créativité pour dynamiser les attaques.

Le sélectionneur Luis de la Fuente mise sur un équilibre entre possession conservatrice et accélérations régulières pour déstabiliser ses adversaires. La solidité défensive reste un atout avec un seul but concédé en phase de groupes, preuve d’une organisation rigoureuse.

Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
27/06/2026 01:00 Groupe H
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe H
Voir le Calendrier Complet
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
Termine Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Compositions
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Compositions
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

Articles liés

Mondial 2026 : Uruguay et Espagne alignent respectivement un 4-2-3-1 et un 4-3-3 à l’Estadio AkronMondial 2026 : Uruguay et Espagne alignent respectivement un 4-2-3-1 et un 4-3-3 à l’Estadio AkronMondial 2026 : Cap-Vert en 4-2-3-1 face à l’Arabie saoudite en 4-4-2 au NRG StadiumMondial 2026 : Cap-Vert en 4-2-3-1 face à l’Arabie saoudite en 4-4-2 au NRG StadiumMondial 2026 : Cap-Vert et Arabie saoudite en quête de points décisifs dans le groupe HMondial 2026 : Cap-Vert et Arabie saoudite en quête de points décisifs dans le groupe HMondial 2026 : domination sénégalaise face à l’Irak avec un 5-0 net et sans appelMondial 2026 : domination sénégalaise face à l’Irak avec un 5-0 net et sans appel

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV