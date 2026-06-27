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Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Uruguay à la pause (1-0)

L’Espagne mène 1-0 contre l’Uruguay à la pause du match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 disputé à l’Estadio Akron. Le but est signé Alex Baena à la 42e minute, servi par Marcos Llorente. Cette ouverture du score intervient dans un contexte où les deux équipes avaient abordé la rencontre avec des bilans équilibrés – l’Uruguay avec deux matchs nuls et l’Espagne avec une victoire et un nul lors des premières journées.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
253vues
Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Uruguay à la pause (1-0)
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Ce premier acte a vu l’équipe de Luis de la Fuente dominer la possession du ballon avec 72 % de possession contre 28 % pour les Uruguayens dirigés par Marcelo Bielsa. L’Espagne a également mené le jeu avec 86 passes dont 78 précises contre un total de 35 passes réussies pour l’Uruguay. Cette supériorité s’est matérialisée par l’unique but de la période.

Le but espagnol survient suite à une combinaison en attaque menée par Marcos Llorente, qui délivre une passe décisive à Alex Baena. Ce sont les principaux artisans de cette première moitié, illustrant un jeu efficacement coordonné au milieu de terrain mené par Rodri et Pedri, également titulaires. Chez l’Uruguay, les cadres comme Fernando Muslera dans les cages, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde au milieu, ainsi que Darwin Núñez en attaque, n’ont pas réussi à franchir la défense espagnole.

Un changement a aussi marqué cette première mi-temps avec l’entrée de Manuel Ugarte à la place de Nicolás de la Cruz pour l’Uruguay à la 45e minute, témoignant d’un ajustement tactique possible pour tenter de renverser la tendance.

Aucune autre statistique notable, comme les tirs cadrés ou les fautes, ne se distingue à la pause, toutes deux restant à zéro ou très faibles. L’Espagne reste toutefois dans une position favorable pour gérer la deuxième période avec un avantage au score et une maîtrise nette du tempo.

Uruguay
2e periode 71' Estadio Akron
Espagne
27/06/2026 01:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 42'But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
  2. 45'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
  3. 46'Remplacement - F. Muslera (remplace S. Rochet)Uruguay, 46e
  4. 46'Carton jaune - A. BaenaEspagne, 46e
  5. 54'Carton jaune - J. SanabriaUruguay, 54e
  6. 57'Remplacement - F. Valverde (remplace F. Vinas)Uruguay, 57e
  7. 58'Carton jaune - G. VarelaUruguay, 58e
  8. 60'Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 60e
  9. 60'Remplacement - M. Merino (remplace D. Olmo)Espagne, 60e
  10. 66'Remplacement - A. Baena (remplace Y. Pino)Espagne, 66e
  11. 70'Remplacement - J. Sanabria (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 70e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1
  • Tirs : Uruguay 3 / Espagne 3
  • Possession : Uruguay 26% / Espagne 74%
  • Corners : Uruguay 0 / Espagne 5
  • Fautes : Uruguay 3 / Espagne 7
  • Passes : Uruguay 125 / Espagne 350
  • Precision des passes : Uruguay 70% / Espagne 89%
  • xG : Uruguay 0.10 / Espagne 0.33
Calendrier Groupe H
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Résumé à la pause
Groupe H
Uruguay
2e periode 71' Estadio Akron
Espagne
Résumé à la pause
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
Cap-Vert 2 0 2 0 2 2 0 2
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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