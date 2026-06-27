Mondial 2026 : l’Espagne mène face à l’Uruguay à la pause (1-0)

L’Espagne mène 1-0 contre l’Uruguay à la pause du match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 disputé à l’Estadio Akron. Le but est signé Alex Baena à la 42e minute, servi par Marcos Llorente. Cette ouverture du score intervient dans un contexte où les deux équipes avaient abordé la rencontre avec des bilans équilibrés – l’Uruguay avec deux matchs nuls et l’Espagne avec une victoire et un nul lors des premières journées.

Publié le 27 juin 2026 à 01:57

Publié le 27 juin 2026 à 01:57

Ce premier acte a vu l’équipe de Luis de la Fuente dominer la possession du ballon avec 72 % de possession contre 28 % pour les Uruguayens dirigés par Marcelo Bielsa. L’Espagne a également mené le jeu avec 86 passes dont 78 précises contre un total de 35 passes réussies pour l’Uruguay. Cette supériorité s’est matérialisée par l’unique but de la période.

Le but espagnol survient suite à une combinaison en attaque menée par Marcos Llorente, qui délivre une passe décisive à Alex Baena. Ce sont les principaux artisans de cette première moitié, illustrant un jeu efficacement coordonné au milieu de terrain mené par Rodri et Pedri, également titulaires. Chez l’Uruguay, les cadres comme Fernando Muslera dans les cages, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde au milieu, ainsi que Darwin Núñez en attaque, n’ont pas réussi à franchir la défense espagnole.

Un changement a aussi marqué cette première mi-temps avec l’entrée de Manuel Ugarte à la place de Nicolás de la Cruz pour l’Uruguay à la 45e minute, témoignant d’un ajustement tactique possible pour tenter de renverser la tendance.

Aucune autre statistique notable, comme les tirs cadrés ou les fautes, ne se distingue à la pause, toutes deux restant à zéro ou très faibles. L’Espagne reste toutefois dans une position favorable pour gérer la deuxième période avec un avantage au score et une maîtrise nette du tempo.

Uruguay 2e periode 71' 0-1 Estadio Akron Espagne Espagne Fil du match 42' ⚽ But - A. Baena (passe M. Llorente) 45' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 46' ↑↓ Remplacement - F. Muslera (remplace S. Rochet) 46' Carton jaune - A. Baena 54' Carton jaune - J. Sanabria 57' ↑↓ Remplacement - F. Valverde (remplace F. Vinas) 58' Carton jaune - G. Varela 60' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 60' ↑↓ Remplacement - M. Merino (remplace D. Olmo) 66' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace Y. Pino) 70' ↑↓ Remplacement - J. Sanabria (remplace B. Rodriguez) Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1

: Uruguay 0 / Espagne 1 Tirs : Uruguay 3 / Espagne 3

: Uruguay 3 / Espagne 3 Possession : Uruguay 26% / Espagne 74%

: Uruguay 26% / Espagne 74% Corners : Uruguay 0 / Espagne 5

: Uruguay 0 / Espagne 5 Fautes : Uruguay 3 / Espagne 7

: Uruguay 3 / Espagne 7 Passes : Uruguay 125 / Espagne 350

: Uruguay 125 / Espagne 350 Precision des passes : Uruguay 70% / Espagne 89%

: Uruguay 70% / Espagne 89% xG : Uruguay 0.10 / Espagne 0.33

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-1 1-1 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63%

: Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400

: Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88%

: Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57 Joueurs clés Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)

(Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2

(Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Termine 1-1 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Resume final Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 4-0 4-0 Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 10' ⚽ But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal) 21' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte) 24' ⚽ But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo) 30' Carton jaune - S. Al Dawsari 46' ↑↓ Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino) 46' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres) 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno) 46' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan) 49' ⚽ But - H. Tambakti 60' Carton jaune - M. Kanno 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji) 60' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat) 61' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) 61' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams) 70' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 90' ↑↓ Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam) 90+2' VAR VAR - F. Torres Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 12 Pedro Porro Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 10 Dani Olmo Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 19 Lamine Yamal Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 15 Alex Baena Attaquant Remplaçants 15 7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

6 Mikel Merino

17 Nico Williams

1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

5 Marcos Llorente

3 Alejandro Grimaldo

8 Fabián Ruiz

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

25 Víctor Muñoz

26 Borja Iglesias Arabie saoudite Système 5-4-1 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 3 Ali Lajami Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 7 Musab Al Juwayr Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant Remplaçants 15 23 Mohamed Kanno

19 Abdullah Al-Hamdan

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

14 Hassan Kadesh

25 Jehad Thakri

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

20 Sultan Mandash Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1

: Espagne 8 / Arabie saoudite 1 Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3

: Espagne 21 / Arabie saoudite 3 Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%

: Espagne 66% / Arabie saoudite 34% Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1

: Espagne 6 / Arabie saoudite 1 Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2

: Espagne 10 / Arabie saoudite 2 Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2

: Espagne 0 / Arabie saoudite 2 Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365

: Espagne 693 / Arabie saoudite 365 Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%

: Espagne 92% / Arabie saoudite 80% xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14 Joueurs clés Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Espagne) : note 8.2, 1 but(s) Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.9, 1 but(s) Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Dani Olmo (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 6.7, 5 arret(s) Rodri (Espagne) : note 8.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Espagne Termine 4-0 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Resume final Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 2-2 2-2 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' Carton jaune - S. Lopes Cabral 20' Carton jaune - R. Bentancur 21' ⚽ But - K. Lenini 44' ⚽ But - M. Araujo 45+6' ⚽ But - A. Canobbio (passe M. Araujo) 46' ↑↓ Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte) 58' Carton jaune - M. Olivera 58' ↑↓ Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa) 58' ↑↓ Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela) 61' ⚽ But - H. Varela 68' VAR VAR - M. Araujo 70' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 70' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez) 71' ↑↓ Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte) 80' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo) 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) 90+3' Carton jaune - D. Borges Compositions Uruguay Système 4-1-4-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

11 Facundo Pellistri

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

9 Darwin Núñez

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 18 Telmo Arcanjo Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 11 Garry Rodrigues Milieu 9 Gilson Tavares Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

26 Hélio Varela

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

15 Laros Duarte

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

7 Jovane Cabral

19 Dailon Rocha Livramento Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 2 / Cap-Vert 2

: Uruguay 2 / Cap-Vert 2 Tirs : Uruguay 16 / Cap-Vert 7

: Uruguay 16 / Cap-Vert 7 Possession : Uruguay 66% / Cap-Vert 34%

: Uruguay 66% / Cap-Vert 34% Corners : Uruguay 11 / Cap-Vert 3

: Uruguay 11 / Cap-Vert 3 Fautes : Uruguay 8 / Cap-Vert 4

: Uruguay 8 / Cap-Vert 4 Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cap-Vert 1

: Uruguay 2 / Cap-Vert 1 Passes : Uruguay 494 / Cap-Vert 256

: Uruguay 494 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Uruguay 83% / Cap-Vert 74%

: Uruguay 83% / Cap-Vert 74% xG : Uruguay 2.28 / Cap-Vert 0.77 Joueurs clés Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Kevin Lenini (Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.7, 1 but(s) Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)

(Uruguay) : note 7.3, 1 but(s) Hélio Varela (Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s)

(Cap-Vert) : note 7.2, 1 but(s) Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2

(Uruguay) : note 7.2 Pico (Cap-Vert) : note 7.2

(Cap-Vert) : note 7.2 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay Termine 2-2 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 0-0 2e periode 71' · 0-0 Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - S. Abdulhamid 9' Carton jaune - W. Pina 33' ↑↓ Remplacement - H. Tambakti (remplace A. Lajami) 46' ↑↓ Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Al Juwayr) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - W. Semedo (remplace H. Varela) 66' ↑↓ Remplacement - S. Al Dawsari (remplace M. Abu Al Shamat) 66' ↑↓ Remplacement - S. Mandash (remplace A. Al Hamdan) 67' Carton jaune - N. Al Dawsari Compositions Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 24 Wagner Pina Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 8 João Paulo Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 14 Deroy Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 17 Willy Semedo Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 13 12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

22 Steven Moreira

25 Kelvin Pires

11 Garry Rodrigues

15 Laros Duarte

16 Yannick Semedo

26 Hélio Varela

7 Jovane Cabral

21 Nuno Da Costa

9 Gilson Tavares Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Tambakti Défenseur 13 Nawaf Boushal Défenseur 20 Sultan Mandash Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 6 Nasser Al-Dawsari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 23 Mohamed Kanno Attaquant 9 Firas Al-Buraikan Attaquant Remplaçants 15 1 Nawaf Al-Aqidi

22 Ahmed Al-Kassar

2 Ali Majrashi

24 Moteb Al-Harbi

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

3 Ali Lajami

8 Ayman Yahya

16 Ziyad Aljohani

26 Mohammed Abu Al-Shamat

18 Ala'a Al-Hejji

7 Musab Al Juwayr

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

11 Saleh Al-Shehri Les chiffres du match Tirs cadres : Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1

: Cap-Vert 0 / Arabie saoudite 1 Tirs : Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2

: Cap-Vert 4 / Arabie saoudite 2 Possession : Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46%

: Cap-Vert 54% / Arabie saoudite 46% Corners : Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0

: Cap-Vert 2 / Arabie saoudite 0 Fautes : Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7

: Cap-Vert 6 / Arabie saoudite 7 Cartons jaunes : Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1

: Cap-Vert 1 / Arabie saoudite 1 Passes : Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181

: Cap-Vert 200 / Arabie saoudite 181 Precision des passes : Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80%

: Cap-Vert 84% / Arabie saoudite 80% xG : Cap-Vert 0.13 / Arabie saoudite 0.18 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 6.9, 1 arret(s)

(Cap-Vert) : note 6.9, 1 arret(s) Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.3

(Arabie saoudite) : note 7.3 Pico (Cap-Vert) : note 6.9

(Cap-Vert) : note 6.9 João Paulo (Cap-Vert) : note 6.9

(Cap-Vert) : note 6.9 Deroy Duarte (Cap-Vert) : note 6.9

(Cap-Vert) : note 6.9 Sultan Mandash (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Abdullah Al-Khaibari (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Ali Lajami (Arabie saoudite) : note 6.9 Absences et blessures S. Lopes Cabral : Cape Verde Islands · Missing Fixture · Yellow Card Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert 2e periode 71' 0-0 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Résumé à la pause Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 0-1 2e periode 71' · 0-1 Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 42' ⚽ But - A. Baena (passe M. Llorente) 45' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) 46' ↑↓ Remplacement - F. Muslera (remplace S. Rochet) 46' Carton jaune - A. Baena 54' Carton jaune - J. Sanabria 57' ↑↓ Remplacement - F. Valverde (remplace F. Vinas) 58' Carton jaune - G. Varela 60' ↑↓ Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz) 60' ↑↓ Remplacement - M. Merino (remplace D. Olmo) 66' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace Y. Pino) 70' ↑↓ Remplacement - J. Sanabria (remplace B. Rodriguez) Compositions Uruguay Système 4-1-4-1 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 25 Juan Sanabria Défenseur 5 Manuel Ugarte Milieu 14 Agustín Canobbio Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 8 Federico Valverde Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 15 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

17 Matías Viña

24 Santiago Bueno

2 José María Giménez

4 Ronald Araújo

22 Joaquín Piquerez

7 Nicolás de la Cruz

18 Brian Rodríguez

15 Emiliano Martínez

10 Giorgian de Arrascaeta

11 Facundo Pellistri

21 Federico Viñas

19 Rodrigo Aguirre

26 Rodrigo Zalazar Espagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 20 Pedri Milieu 16 Rodri Milieu 19 Lamine Yamal Milieu 6 Mikel Merino Milieu 15 Alex Baena Milieu 21 Mikel Oyarzabal Attaquant Remplaçants 15 13 Joan García

1 David Raya

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

9 Pablo Gavi

18 Martín Zubimendi

17 Nico Williams

8 Fabián Ruiz

3 Alejandro Grimaldo

10 Dani Olmo

26 Borja Iglesias

7 Ferran Torres

11 Yéremy Pino

25 Víctor Muñoz Les chiffres du match Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1

: Uruguay 0 / Espagne 1 Tirs : Uruguay 3 / Espagne 3

: Uruguay 3 / Espagne 3 Possession : Uruguay 26% / Espagne 74%

: Uruguay 26% / Espagne 74% Corners : Uruguay 0 / Espagne 5

: Uruguay 0 / Espagne 5 Fautes : Uruguay 3 / Espagne 7

: Uruguay 3 / Espagne 7 Passes : Uruguay 125 / Espagne 350

: Uruguay 125 / Espagne 350 Precision des passes : Uruguay 70% / Espagne 89%

: Uruguay 70% / Espagne 89% xG : Uruguay 0.10 / Espagne 0.33 Joueurs clés Alex Baena (Espagne) : note 7.3, 1 but(s)

(Espagne) : note 7.3, 1 but(s) Marcos Llorente (Espagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Espagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.3

(Uruguay) : note 7.3 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.2

(Espagne) : note 7.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7

(Espagne) : note 7 Pedri (Espagne) : note 7

(Espagne) : note 7 Juan Sanabria (Uruguay) : note 6.9

(Uruguay) : note 6.9 Unai Simón (Espagne) : note 6.9 Absences et blessures G. de Arrascaeta : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise

: Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise R. Araújo : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise Les précédents duels 16/06/2013 Espagne 2-1 Uruguay (Confederations Cup) Groupe H Uruguay 2e periode 71' 0-1 Estadio Akron Espagne Espagne Résumé à la pause