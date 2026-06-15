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Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert dos à dos à la pause (0-0)

Espagne – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Espagne et le Cap-Vert sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert dos à dos à la pause (0-0)
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 68% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Espagne et 0 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.07 pour l'Espagne et 0.00 pour le Cap-Vert.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 16e)

Un équilibre encore fragile

l'Espagne et le Cap-Vert repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Espagne
2e periode 72' Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
15/06/2026 17:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 16e
  2. 61'Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo)Cap-Vert, 61e
  3. 61'Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 61e
  4. 61'Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 61e
  5. 71'Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino)Espagne, 71e
  6. 71'Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal)Espagne, 71e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Espagne 4 / Cap-Vert 0
  • Tirs : Espagne 12 / Cap-Vert 3
  • Possession : Espagne 70% / Cap-Vert 30%
  • Corners : Espagne 4 / Cap-Vert 0
  • Fautes : Espagne 5 / Cap-Vert 1
  • Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1
  • Passes : Espagne 398 / Cap-Vert 167
  • Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 77%
  • xG : Espagne 1.30 / Cap-Vert 0.04
Calendrier Groupe H
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Cap-Vert
Résumé à la pause
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Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

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