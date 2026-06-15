Mondial 2026 : l’Espagne et le Cap-Vert dos à dos à la pause (0-0)
Espagne – Cap-Vert a atteint la pause au Mondial 2026, l'Espagne et le Cap-Vert sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Espagne a eu le ballon avec 68% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 3 tirs contre 0 pour le Cap-Vert. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour l'Espagne et 0 pour le Cap-Vert. Les xG restent proches, avec 0.07 pour l'Espagne et 0.00 pour le Cap-Vert.
Les faits de la première période
- Carton jaune – S. Lopes Cabral (Cap-Vert, 16e)
Un équilibre encore fragile
l'Espagne et le Cap-Vert repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Espagne
2e periode 72' Mercedes-Benz StadiumCap-Vert
Fil du match
- 16'Carton jaune - S. Lopes Cabral
- 61'Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo)
- 61'Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa)
- 61'Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte)
- 71'Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino)
- 71'Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Espagne 4 / Cap-Vert 0
- Tirs : Espagne 12 / Cap-Vert 3
- Possession : Espagne 70% / Cap-Vert 30%
- Corners : Espagne 4 / Cap-Vert 0
- Fautes : Espagne 5 / Cap-Vert 1
- Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1
- Passes : Espagne 398 / Cap-Vert 167
- Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 77%
- xG : Espagne 1.30 / Cap-Vert 0.04
Calendrier Groupe H
Groupe H
Espagne
2e periode 72' Mercedes-Benz StadiumCap-Vert
Groupe H
Arabie saoudite
A venir Hard Rock StadiumUruguay
Groupe H
Espagne
A venir Mercedes-Benz StadiumArabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock StadiumCap-Vert
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG StadiumArabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio AkronEspagne
Groupe H
|Equipe
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|Espagne
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|Cape Verde Islands
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|Arabie saoudite
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|Uruguay
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