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Mondial 2026 : l’Espagne s’impose 1-0 face à l’Uruguay grâce à Alex Baena

L’Espagne a remporté une victoire précieuse contre l’Uruguay sur le score de 1-0, samedi 27 juin 2026 à l’Estadio Akron de Guadalajara, lors de la troisième journée du Groupe H de la Coupe du Monde 2026. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Alex Baena à la 42e minute, sur une passe décisive de Marcos Llorente. Ce succès permet à l’Espagne de conforter sa position en tête du groupe.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Espagne s’impose 1-0 face à l’Uruguay grâce à Alex Baena
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Sommaire

Après deux matchs, l’Espagne comptait quatre points suite à sa large victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, tandis que l’Uruguay, avec deux matchs nuls, avait obtenu deux points. Ce duel s’annonçait donc décisif pour la qualification en huitièmes de finale, Espagne visant à asseoir son avance et Uruguay cherchant à relancer ses espoirs.

Lors de la première période, le rythme s’est accéléré et l’Espagne a ouvert le score à la 42e minute grâce à Alex Baena. À noter, un changement important côté uruguayen juste avant la pause avec l’entrée de Manuel Ugarte à la place de Nicolás de la Cruz. Les Espagnols ont également subi un avertissement avec un carton jaune pour Baena juste après la reprise.

La seconde période a vu plusieurs remplacements des deux côtés, avec notamment l’entrée de Federico Valverde et Juan Sanabria pour l’Uruguay, et l’arrivée de Pedri, Mikel Merino, Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal pour l’Espagne. Malgré quelques occasions, Uruguay n’a pas réussi à trouver l’ouverture tandis que l’Espagne a maintenu sa supériorité au niveau de la possession de balle (71%) et du contrôle du jeu.

Les Uruguayens ont souffert dans ce match disputé en 4-1-4-1 sous la direction de Marcelo Bielsa, avec des joueurs cadres tels que Fernando Muslera, Rodrigo Bentancur et Darwin Núñez présents dès le coup d’envoi. L’Espagne, menée par Luis de la Fuente en 4-2-3-1, a pu s’appuyer sur la solidité défensive d’Aymeric Laporte et Marc Cucurella, ainsi que sur la créativité de Pedri et l’efficacité d’Alex Baena.

Uruguay présente un bloc compact en 4-1-4-1 sans succès offensif

Marcelo Bielsa a aligné une formation en 4-1-4-1 avec Fernando Muslera dans les buts, soutenu par une défense composée de Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera et Juan Sanabria. Le milieu de terrain regroupait Manuel Ugarte, Agustín Canobbio, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, et Maximiliano Araújo. L’attaque reposait sur Darwin Núñez. Malgré cette organisation solide, l’Uruguay n’a cadré aucun tir au but et a subi la maîtrise technique des Espagnols. Les remplacements de fin de match n’ont pas permis de changer la donne, notamment avec l’expulsion d’Agustín Canobbio dans le temps additionnel, compliquant davantage leur fin de match.

L’Espagne conforte sa domination avec un jeu collectif fluide

L’entraîneur Luis de la Fuente a opté pour un 4-2-3-1 classique, avec Unai Simón dans les cages. La défense comprenait Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Le double pivot était assuré par Pedri et Rodri. Devant eux, Alex Baena, Mikel Merino et Lamine Yamal évoluaient derrière l’unique attaquant, Mikel Oyarzabal. Ce dispositif a permis à l’Espagne de contrôler la possession (71%) et de créer plusieurs occasions, concrétisées par Baena. Les remplacements comme ceux de Pedri et Merino ont maintenu un haut niveau de maîtrise, empêchant l’Uruguay de revenir.

Uruguay
Termine Estadio Akron
Espagne
27/06/2026 01:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 42'But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
  2. 45'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
  3. 46'Remplacement - F. Muslera (remplace S. Rochet)Uruguay, 46e
  4. 46'Carton jaune - A. BaenaEspagne, 46e
  5. 54'Carton jaune - J. SanabriaUruguay, 54e
  6. 57'Remplacement - F. Valverde (remplace F. Vinas)Uruguay, 57e
  7. 58'Carton jaune - G. VarelaUruguay, 58e
  8. 60'Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 60e
  9. 60'Remplacement - M. Merino (remplace D. Olmo)Espagne, 60e
  10. 66'Remplacement - A. Baena (remplace Y. Pino)Espagne, 66e
  11. 70'Remplacement - J. Sanabria (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 70e
  12. 76'Remplacement - Lamine Yamal (remplace N. Williams)Espagne, 76e
  13. 76'Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres)Espagne, 76e
  14. 90+3'Carton jaune - N. de la CruzUruguay, 90+3e
  15. 90+5'Carton rouge - A. Canobbio0-1Uruguay
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 0 / Espagne 1
  • Tirs : Uruguay 4 / Espagne 5
  • Possession : Uruguay 29% / Espagne 71%
  • Corners : Uruguay 0 / Espagne 6
  • Fautes : Uruguay 9 / Espagne 13
  • Cartons jaunes : Uruguay 2 / Espagne 1
  • Passes : Uruguay 225 / Espagne 547
  • Precision des passes : Uruguay 75% / Espagne 89%
  • xG : Uruguay 0.18 / Espagne 0.48
Joueurs clés
  • Alex Baena (Espagne) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • Marcos Llorente (Espagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Unai Simón (Espagne) : note 6.9, 1 arret(s)
  • Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2
  • Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.2
Calendrier Groupe H
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Espagne
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Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 3 2 1 0 5 0 5 7
Cap-Vert 3 0 3 0 2 2 0 3
Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
Arabie saoudite 3 0 2 1 1 5 -4 2

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