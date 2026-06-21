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Mondial 2026 : l’Espagne écrase l’Arabie saoudite 4-0 dans le Groupe H

L’Espagne a dominé l’Arabie saoudite 4-0 lors de leur rencontre comptant pour la phase de groupes du Mondial 2026, ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Ce succès net place la sélection espagnole dans une position favorable pour la qualification face à un adversaire saoudien en difficulté.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : l’Espagne écrase l’Arabie saoudite 4-0 dans le Groupe H
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Sommaire

Dans un groupe H composé également du Cap-Vert et de l’Uruguay, les deux équipes étaient à égalité avant ce match avec un nul chacune contre leurs autres adversaires. L’Espagne, tenue en échec 0-0 face au Cap-Vert, a ainsi confirmé son potentiel offensif face à une équipe saoudienne qui avait arraché un match nul 1-1 contre l’Uruguay lors de la première journée.

La rencontre a rapidement basculé en faveur des Espagnols avec l’ouverture du score dès la 10e minute signée Lamine Yamal, servi par Mikel Oyarzabal. Ce dernier a confirmé son influence en doublant la mise peu après la 21e minute, avec une passe décisive d’Aymeric Laporte, avant d’inscrire un second but trois minutes plus tard, assisté par Dani Olmo. Ces trois réalisations en première période ont assuré un avantage confortable à l’Espagne à la pause.

Les Saoudiens ont toutefois limité les dégâts malgré quelques interventions notables de leur gardien Mohammed Al-Owais, auteur de cinq arrêts. La sélection d’Arabie saoudite, alignée en 5-4-1 sous la direction de Georgios Donis, a peiné à développer son jeu face au pressing et à la maîtrise technique espagnols.

Après la pause, un but supplémentaire signé Hassan Altambakti à la 49e minute, contre son camp sous pression, est venu parachèvement la démonstration espagnole. Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, tous deux buteurs et passeurs, ont été les principales forces tranchantes côté espagnol, tandis que Luis de la Fuente alignait un 4-3-3 avec des cadres tels qu’Aymeric Laporte en défense et Dani Olmo au milieu.

L’Espagne impose son jeu offensif et un collectif solide

Alignée en 4-3-3, l’Espagne a axé son jeu sur une possession nette à 66 % et multiple occasions créées. Le gardien Unai Simón a été sécurisé par une défense bien organisée, avec Pedro Porro et Marc Cucurella apportant un soutien offensif efficace en défense latérale. Rodri et Pedri ont orchestré au milieu avec intelligence, permettant à Oyarzabal, Yamal et Baena de jouer librement en attaque.

Mikel Oyarzabal a clairement été l’homme du match avec ses deux buts et une passe décisive, signant une performance majeure dans cette Coupe du Monde. Luis de la Fuente pourra compter sur ce jeune collectif bien huilé pour viser la première place du groupe lors des prochaines rencontres.

Un dispositif défensif saoudien dépassé par la supériorité technique espagnole

L’Arabie saoudite a tenté de contenir l’Espagne grâce à un système en 5-4-1 très défensif. Mohammed Al-Owais a été sollicité mais dépassé par la supériorité espagnole. Outre le gardien, des joueurs comme Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan ont peu pesé offensivement.

Les multiples changements en seconde période de Georgios Donis, notamment l’entrée de Moteb Al-Harbi et Abdulhamid Al-Khaibari, visaient à dynamiser une équipe largement dominée. Cependant, les Saoudiens n’ont pas réussi à inscrire de but ni réduire l’écart, restant privés de solutions pour inverser la tendance.

Avec cette défaite lourde, l’Arabie saoudite voit ses chances de qualification se réduire dans un groupe où chaque point comptera face à des adversaires aguerris comme l’Uruguay et l’Espagne.

Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
21/06/2026 17:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal)Espagne, 10e
  2. 21'But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte)Espagne, 21e
  3. 24'But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo)Espagne, 24e
  4. 30'Carton jaune - S. Al DawsariArabie saoudite, 30e
  5. 46'Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino)Espagne, 46e
  6. 46'Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres)Espagne, 46e
  7. 46'Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno)Arabie saoudite, 46e
  8. 46'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 46e
  9. 49'But - H. TambaktiEspagne, 49e
  10. 60'Carton jaune - M. KannoArabie saoudite, 60e
  11. 60'Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 60e
  12. 60'Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat)Arabie saoudite, 60e
  13. 61'Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 61e
  14. 61'Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams)Espagne, 61e
  15. 70'Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 70e
  16. 90'Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam)Arabie saoudite, 90e
  17. 90+2'VAR - F. TorresEspagne, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Espagne 8 / Arabie saoudite 1
  • Tirs : Espagne 21 / Arabie saoudite 3
  • Possession : Espagne 66% / Arabie saoudite 34%
  • Corners : Espagne 6 / Arabie saoudite 1
  • Fautes : Espagne 10 / Arabie saoudite 2
  • Cartons jaunes : Espagne 0 / Arabie saoudite 2
  • Passes : Espagne 693 / Arabie saoudite 365
  • Precision des passes : Espagne 92% / Arabie saoudite 80%
  • xG : Espagne 2.78 / Arabie saoudite 0.14
Joueurs clés
  • Mikel Oyarzabal (Espagne) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Lamine Yamal (Espagne) : note 8.2, 1 but(s)
  • Ferran Torres (Espagne) : note 7.9, 1 but(s)
  • Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
  • Pedro Porro (Espagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe H
Voir le Calendrier Complet
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
Resume final
Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Resume final
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Avant-match
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Espagne 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1
Arabie saoudite 2 0 1 1 1 5 -4 1

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