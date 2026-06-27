BENIN WEB TV

Mondial 2026 : la Croatie domine le Ghana 2-1 dans un match décisif du groupe L

La Croatie a pris le meilleur sur le Ghana (2-1) samedi au Lincoln Financial Field de Philadelphie lors de la troisième journée du groupe L de la Coupe du monde 2026. Les Croates ont rompu l’équilibre du score en fin de rencontre grâce à Nikola Vlašić (83e) après avoir ouvert le score par Petar Sučić sur penalty (31e). Derrick Luckassen avait temporairement égalisé pour le Ghana à la 73e minute.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Mondial 2026 : la Croatie domine le Ghana 2-1 dans un match décisif du groupe L
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Ce succès confirme la lutte serrée dans ce groupe où la Croatie enregistre sa deuxième victoire après celle contre le Panama (1-0) et une défaite face à l’Angleterre (4-2). Le Ghana, invaincu jusqu’ici avec une victoire sur le Panama (1-0) et un nul contre l’Angleterre (0-0), reste en lice pour la qualification mais doit désormais composer avec deux défaites sur trois matchs.

Dans une rencontre engagée, la Croatie a imposé son 4-2-3-1 en s’appuyant sur un milieu de terrain expérimenté avec Luka Modrić, Mateo Kovačić et le jeune Petar Sučić qui a délivré une prestation remarquée en inscrivant sur penalty le premier but. Le capitaine Modrić s’est distingué avec plusieurs passes décisives, notamment pour Vlašić qui a scellé le résultat. L’équipe de Zlatko Dalic a dominé la possession du ballon à 54% avec un jeu fluide et des enchaînements maîtrisés.

Le Ghana, sous la direction de Carlos Queiroz, est resté fidèle à son 4-1-4-1 avec Thomas Partey ancré au milieu. Malgré une volonté offensive mise en lumière par l’entrée en deuxième période d’Ernest Nuamah, auteur de la passe décisive pour Luckassen, l’équipe a peiné à trouver des espaces face à la défense organisée croate. Le gardien Benjamin Asare a multiplié les arrêts, notamment lors des tentatives de Budimir et Vlašić, évitant un score plus lourd.

Une Croatie portée par un milieu équilibré et des choix tactiques solides

Zlatko Dalic a aligné un 4-2-3-1 classique mettant en valeur la complémentarité entre le vétéran Luka Modrić et ses partenaires Mateo Kovačić et Petar Sučić. Ce trio a contrôlé le rythme du match, offrant des solutions offensives régulières. La défense composée de Josip Šutalo et Ivan Perišić a contenu les offensives ghanéennes malgré quelques coups durs, comme le carton jaune de Perišić à la 68e minute. En attaque, Ante Budimir, titularisé en pointe, a provoqué des occasions importantes. Les remplacements stratégiques en seconde période ont maintenu la solidité et la fraîcheur de l’équipe, notamment avec l’entrée de Nikola Vlašić, buteur décisif.

Le Ghana cherche encore son rythme face à une équipe croate expérimentée

Carlos Queiroz a misé sur un 4-1-4-1 avec Thomas Partey en sentinelle et Antoine Semenyo soutenant Jordan Ayew en pointe. Jonas Adjei Adjetey et Derrick Luckassen ont assuré la solidité défensive, avec Luckassen marquant le but égalisateur après l’entrée d’Ernest Nuamah. Cependant, la sélection ghanéenne a souffert dans la construction du jeu, limitée à 46% de possession et avec un taux de passes précises de 89%. La tentative de dynamisation en deuxième période avec l’entrée de Kamaldeen Sulemana et Jordan Ayew n’a pas suffi à inverser la tendance, malgré l’engagement et les opportunités créées.

Croatie
Termine Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 31'But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
  2. 46'Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
  3. 46'Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
  4. 66'Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
  5. 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
  6. 71'Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 71e
  7. 71'Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah)Ghana, 71e
  8. 73'But - D. Luckassen (passe E. Nuamah)Ghana, 73e
  9. 78'Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic)Croatie, 78e
  10. 83'But - N. Vlasic (passe L. Modric)Croatie, 83e
  11. 85'Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi)Ghana, 85e
  12. 88'Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 88e
  13. 88'Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 88e
  14. 90+4'Carton jaune - K. PeprahGhana, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Croatie 4 / Ghana 1
  • Tirs : Croatie 8 / Ghana 5
  • Possession : Croatie 54% / Ghana 46%
  • Corners : Croatie 3 / Ghana 2
  • Fautes : Croatie 9 / Ghana 13
  • Cartons jaunes : Croatie 1 / Ghana 1
  • Passes : Croatie 517 / Ghana 444
  • Precision des passes : Croatie 92% / Ghana 89%
  • xG : Croatie 0.46 / Ghana 0.71
Joueurs clés
  • Petar Sučić (Croatie) : note 8.7, 1 but(s)
  • Nikola Vlašić (Croatie) : note 7.3, 1 but(s)
  • Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s)
  • Luka Modrić (Croatie) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
Termine MetLife Stadium
Angleterre
Resume final
Groupe L
Croatie
Termine Lincoln Financial Field
Ghana
Resume final
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 3 2 1 0 6 2 4 7
Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6
Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0

Articles liés

Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo Ouzbékistan formations en 4-4-2 et 3-4-2-1 avec Bakambu et Shomurodov titulairesMondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo Ouzbékistan formations en 4-4-2 et 3-4-2-1 avec Bakambu et Shomurodov titulairesMondial 2026 : Colombie en 4-3-3 face au Portugal et son trio offensif avec Cristiano RonaldoMondial 2026 : Colombie en 4-3-3 face au Portugal et son trio offensif avec Cristiano RonaldoMondial 2026 : L’Angleterre s’impose 2-0 face au Panama au MetLife StadiumMondial 2026 : L’Angleterre s’impose 2-0 face au Panama au MetLife StadiumMondial 2026 : la RD Congo face à l’Ouzbékistan dans un choc décisif du groupe KMondial 2026 : la RD Congo face à l’Ouzbékistan dans un choc décisif du groupe K

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV