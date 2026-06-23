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Mondial 2026 : le Panama et la Croatie dos à dos à la pause (0-0)

La rencontre du groupe L entre le Panama et la Croatie, disputée au BMO Field de Toronto, est équilibrée à la pause avec un score nul et vierge de 0-0. Les deux équipes s’efforcent de préserver leurs chances dans cette phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, chacune ayant perdu leur première sortie. Panama, défait 0-1 par le Ghana, et la Croatie, battue 2-4 par l’Angleterre, cherchent à enrayer leur mauvaise série.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
66vues
Mondial 2026 : le Panama et la Croatie dos à dos à la pause (0-0)
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Le duel a placé la Croatie en position de léger dominateur avec 58 % de possession de balle contre 42 % pour le Panama. Malgré cette maîtrise, les occasions franches se sont faites rares, chaque équipe ayant tenté une unique frappe cadrée selon les statistiques de la première période. La solidité défensive a prédominé des deux côtés avec le Panama alignant une formation en 3-4-3 dirigée par Thomas Christiansen, tandis que la Croatie de Zlatko Dalić évolue en 4-2-3-1, organisation mise en place pour contrôler le milieu de terrain.

Côté panaméen, le gardien Orlando Mosquera, la charnière centrale avec José Córdoba et Andrés Andrade, ainsi que les milieux Yoel Bárcenas et César Blackman ont contenu les offensives croates. En attaque, José Luis Rodríguez et José Fajardo n’ont pas encore réussi à inquiéter le gardien croate Dominik Livaković.

Pour la Croatie, Luka Modrić et Mateo Kovačić tiennent la manœuvre au milieu, épaulés par Marco Pašalić et Ivan Perišić sur les ailes. L’avant-centre Petar Musa reste isolé en pointe avec peu d’opportunités nettes jusqu’à présent. La défense composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Joško Gvardiol a limité les incursions panaméennes.

Le rythme est resté modéré sans événements marquants comme cartons ou buts durant cette première mi-temps. Les deux équipes tenteront de trouver des solutions offensives à la reprise, conscientes que ce match sera important pour le classement du groupe L face à l’Angleterre et au Ghana.

Panama
Mi-temps BMO Field
Croatie
24/06/2026 00:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Mi-temps, Panama 0-0 Croatie. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1
  • Tirs : Panama 1 / Croatie 2
  • Possession : Panama 36% / Croatie 64%
  • Fautes : Panama 9 / Croatie 5
  • Passes : Panama 170 / Croatie 305
  • Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88%
  • xG : Panama 0.06 / Croatie 0.03
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
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Panama
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Ghana
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Panama
Mi-temps BMO Field
Croatie
Résumé à la pause
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0

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