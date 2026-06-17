Mondial 2026 : Ghana-Panama, Jordan Ayew mène le 4-4-1-1 ghanéen

Le Ghana de Carlos Queiroz aborde son match du groupe L du Mondial 2026 contre le Panama avec Jordan Ayew en pointe dans un 4-4-1-1, jeudi 18 juin à 00h00 GMT+1 au BMO Field. En face, Thomas Christiansen installe le Panama en 4-4-2 avec Yoel Bárcenas et Cecilio Waterman devant, un choix qui donne d’emblée une lecture claire du duel tactique.

Publié le 17 juin 2026 à 23:37

Publié le 17 juin 2026 à 23:37

Cette rencontre de phase de groupes oppose deux sélections aux structures différentes. Le Ghana densifie son milieu avec Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi et Ernest Nuamah, tout en laissant Kamaldeen Sulemana évoluer en soutien de Jordan Ayew. Le Panama répond avec une ligne médiane portée par Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez et José Luis Rodríguez.

Dans le onze ghanéen, Lawrence Ati Zigi débute dans le but derrière une défense composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Le sélectionneur Carlos Queiroz privilégie ainsi une organisation compacte, avec une base de quatre défenseurs et un relais offensif placé entre le milieu et l’avant-centre.

Le Panama s’appuie sur Orlando Mosquera dans le but, avec César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade en défense. La présence de Bárcenas et Waterman en attaque donne à Thomas Christiansen deux points d’appui dans la surface et autour des centraux ghanéens.

Lecture du onze du Ghana

Le 4-4-1-1 du Ghana place Lawrence Ati Zigi comme dernier rempart. Devant lui, Marvin Senaya et Gideon Mensah encadrent la charnière Jonas Adjei Adjetey et Jerome Opoku. Cette défense à quatre doit soutenir un milieu où Elisha Owusu et Caleb Yirenkyi assurent l’équilibre axial.

Antoine Semenyo et Ernest Nuamah apportent les solutions de largeur dans la ligne intermédiaire, tandis que Kamaldeen Sulemana occupe une position avancée derrière Jordan Ayew. Ce montage donne au Ghana une première rampe de lancement au milieu et une présence offensive articulée autour d’Ayew.

Ghana Lawrence Ati Zigi, Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew

Lawrence Ati Zigi, Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew Remplaçants du Ghana Joseph Anang, Benjamin Asare, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Rahman Baba, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Kwasi Sibo, Abdul Fatawu Issahaku, Christopher Baah, Iñaki Williams, Augustine Boakye, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu

Lecture du onze du Panama

Le Panama démarre en 4-4-2 avec Orlando Mosquera dans le but. César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade composent la ligne défensive. Au milieu, Amir Murillo et José Luis Rodríguez accompagnent Carlos Harvey et Cristian Martínez dans une structure à quatre.

Thomas Christiansen associe Yoel Bárcenas et Cecilio Waterman devant. Ce duo donne au Panama une présence offensive directe, avec deux attaquants chargés de fixer la défense ghanéenne et de peser sur les premières relances.

Panama Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman

Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman Remplaçants du Panama César Samudio, Luis Mejía, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Éric Davis, Roderick Miller, Jorge Gutiérrez, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Alberto Quintero, Aníbal Godoy, César Yanis, Azarias Londoño, Tomás Rodríguez, José Fajardo

Les onze de départ

Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 11 Antoine Semenyo Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 24 Ernest Nuamah Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 4-4-2 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 2 César Blackman Défenseur 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 6 Cristian Martínez Milieu 7 José Luis Rodríguez Milieu 11 Yoel Bárcenas Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo

Ghana 2e periode 54' 0-0 BMO Field Panama Panama Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 59' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 0-0 2e periode 54' · 0-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 59' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana 2e periode 54' 0-0 BMO Field Panama Panama Résumé à la pause Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana