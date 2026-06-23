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Mondial 2026 : Panama cherche à rebondir face à la Croatie au BMO Field

Le 24 juin 2026 à 00h00 GMT+1, le Panama affrontera la Croatie au BMO Field de Toronto dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du groupe L oppose deux équipes qui ont déjà connu une défaite lors de leur premier rendez-vous dans cette compétition, un résultat qui rend cette confrontation particulièrement capitale pour la suite du tournoi.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Panama cherche à rebondir face à la Croatie au BMO Field
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Le Panama reste sur une défaite 0-1 face au Ghana, tandis que la Croatie a été battue 2-4 par l’Angleterre. Pour les deux sélections, une victoire est nécessaire pour poursuivre leur rêve de qualification en phase à élimination directe. Ce duel s’annonce donc déterminant dans la course au second ticket derrière l’Angleterre, leader incontesté du groupe.

Sur le plan tactique, le Panama en 3-4-3, sous la direction de Thomas Christiansen, tentera de mettre à profit sa solidité défensive et sa capacité à exploiter les contre-attaques. De son côté, la Croatie, entraînée par Zlatko Dalić, s’appuiera sur son expérience et son jeu technique en 4-2-3-1 afin de dominer le milieu de terrain et maîtriser le tempo du match.

Ce contexte renforce l’enjeu sportif de cette rencontre, où chaque équipe cherchera à surveiller ses cadres respectifs tout en se montrant efficace devant le but adverse pour éviter un deuxième revers qui compliquerait sérieusement l’opération qualification.

Zoom sur Panama

Le Panama adopte une formation en 3-4-3 avec Orlando Mosquera dans les buts. Sa ligne défensive repose sur Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade. Le milieu est animé par Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas et César Blackman, un bloc renforcé par des joueurs à vocation à la récupération et à la transition rapide.

En attaque, Cristian Martínez, José Fajardo et José Luis Rodríguez composent le trident offensif. Sous la houlette de Thomas Christiansen, le Panama essaie d’équilibrer solidité défensive et phases de contre rapides. Aníbal Godoy, bien que remplaçant, reste un cadre important pour le contrôle du tempo et la relance. L’équipe devra aussi compter sur l’expérience d’Adalberto Carrasquilla, même s’il ne figure pas dans le onze de départ, pour apporter de la fluidité en milieu.

Zoom sur Croatie

La Croatie présente un schéma 4-2-3-1 avec Dominik Livaković comme dernier rempart. Sa défense s’appuie sur Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Joško Gvardiol, tous capables de contenir les attaques adverses tout en participant à la construction.

Le milieu de terrain est dirigé par Luka Modrić et Mateo Kovačić, qui orchestrent le jeu avec une grande maîtrise technique. Devant eux, Marco Pašalić, Martin Baturina et Ivan Perišić animent le secteur offensif pour alimenter Petar Musa en pointe.

Sous la conduite de Zlatko Dalić, la Croatie s’appuie sur un collectif expérimenté. Les cadres comme Modrić et Perišić jouent un rôle clé dans l’équilibre tactique de l’équipe et l’organisation des phases offensives. La maîtrise du ballon et la créativité seront des atouts indispensables pour inverser la tendance après leur défaite initiale.

Panama
1re periode 8' BMO Field
Croatie
24/06/2026 00:00 Groupe L
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Angleterre
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Groupe L
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Groupe L
Panama
1re periode 8' BMO Field
Croatie
Compositions
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0

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