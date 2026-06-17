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Mondial 2026 : le Ghana et le Panama dos à dos à la pause (0-0)

Ghana – Panama a atteint la pause au Mondial 2026, le Ghana et le Panama sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Ghana et le Panama dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Ghana a eu le ballon avec 34% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 3 pour le Panama. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Ghana et 1 pour le Panama. Les xG restent proches, avec 0.02 pour le Ghana et 0.13 pour le Panama.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – C. Yirenkyi (Ghana, 16e)

Un équilibre encore fragile

le Ghana et le Panama repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Ghana
2e periode 54' BMO Field
Panama
18/06/2026 00:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 16e
  2. 46'Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)Ghana, 46e
  3. 59'Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)Ghana, 59e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1
  • Tirs : Ghana 1 / Panama 3
  • Possession : Ghana 36% / Panama 64%
  • Fautes : Ghana 3 / Panama 6
  • Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0
  • Passes : Ghana 172 / Panama 315
  • Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%
  • xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
2e periode 54' BMO Field
Panama
Résumé à la pause
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 1 1 0 0 4 2 2 3
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0

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