Mondial 2026 : le Ghana et le Panama dos à dos à la pause (0-0)
Ghana – Panama a atteint la pause au Mondial 2026, le Ghana et le Panama sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Ghana a eu le ballon avec 34% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 3 pour le Panama. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Ghana et 1 pour le Panama. Les xG restent proches, avec 0.02 pour le Ghana et 0.13 pour le Panama.
Les faits de la première période
- Carton jaune – C. Yirenkyi (Ghana, 16e)
Un équilibre encore fragile
le Ghana et le Panama repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Ghana
2e periode 54' BMO FieldPanama
Fil du match
- 16'Carton jaune - C. Yirenkyi
- 46'Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)
- 59'Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1
- Tirs : Ghana 1 / Panama 3
- Possession : Ghana 36% / Panama 64%
- Fautes : Ghana 3 / Panama 6
- Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0
- Passes : Ghana 172 / Panama 315
- Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%
- xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Calendrier Groupe L
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T StadiumCroatie
Groupe L
Ghana
2e periode 54' BMO FieldPanama
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette StadiumGhana
Groupe L
Panama
A venir BMO FieldCroatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife StadiumAngleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial FieldGhana
Groupe L
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|Ghana
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|0
|0
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|Panama
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|Croatie
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