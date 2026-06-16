Mondial 2026 : Ghana et Panama ouvrent le Groupe L avec un duel stratégique

Le Ghana et le Panama lancent leur campagne dans le Groupe L de la Coupe du monde 2026 dans la nuit du 17 au 18 juin au BMO Field de Toronto, avec un coup d’envoi fixé à 00h00 en GMT+1. Ce premier match de phase de groupes pèse déjà lourd pour deux sélections qui visent un départ solide avant la suite du tournoi.

Les Black Stars arrivent au Canada après une campagne de qualification maîtrisée en Afrique, conclue à la première place du Groupe I avec huit victoires en dix rencontres. Le Panama a lui aussi validé son billet en terminant en tête du Groupe A des qualifications de la Concacaf, avec trois succès et trois nuls.

Cette affiche met aux prises deux équipes au profil différent. Le Ghana, passé sous la direction de Carlos Queiroz en avril 2026, s’appuie sur une organisation plus structurée et sur des transitions rapides. Le Panama de Thomas Christiansen, en poste depuis 2020, cherche davantage à installer son jeu et à accélérer sur les côtés.

L’enjeu immédiat tient à la dynamique du groupe. Une victoire offrirait une marge précieuse dans une phase où chaque point peut peser dans la course aux huitièmes de finale. Un nul préserverait les chances des deux équipes, mais laisserait une pression plus forte pour les deux dernières journées.

Le rendez-vous de Toronto marque aussi un test de maturité pour le Panama, qui dispute sa deuxième Coupe du monde, face à une sélection ghanéenne plus habituée aux grands tournois mais privée d’un joueur majeur, Mohammed Kudus, absent après une blessure au quadriceps.

Zoom sur Ghana

Le Ghana aborde ce Mondial avec Carlos Queiroz à sa tête, un technicien rompu aux compétitions internationales. Sa nomination a donné un cadre à une sélection qui a dominé son groupe de qualification et qui veut convertir cette solidité en résultats dans le tournoi.

Jordan Ayew reste l’un des repères offensifs des Black Stars. Le capitaine apporte expérience, mobilité et capacité à peser dans les zones avancées. Autour de lui, Antoine Semenyo offre une option de percussion, tandis que Thomas Partey demeure un élément central dans l’équilibre du milieu.

L’absence de Mohammed Kudus modifie la palette offensive du Ghana. Sans son joueur créatif, l’équipe devra s’appuyer davantage sur la discipline collective, la récupération et la projection rapide. Le premier match dira surtout si cette organisation peut compenser la perte d’un profil capable de faire basculer une rencontre sur une action individuelle.

La réussite ghanéenne en qualifications donne des garanties, mais le contexte d’un Mondial impose une autre exigence. Face au Panama, les Black Stars devront éviter une entrée lente et chercher à maîtriser les moments faibles, notamment contre une équipe capable de jouer vite après récupération.

Zoom sur Panama

Le Panama arrive à Toronto avec la continuité de Thomas Christiansen, sélectionneur depuis 2020. Son équipe a gagné en stabilité dans les qualifications de la Concacaf, où elle a terminé première de son groupe sans défaite. Ce parcours nourrit une ambition claire, celle d’exister dans une poule ouverte dès la première journée.

Adalberto Carrasquilla sera l’un des joueurs à suivre dans l’entrejeu panaméen. Sa capacité à orienter le jeu et à conserver le ballon doit permettre aux Canaleros de ne pas subir trop longtemps. Derrière, Amir Murillo apporte puissance et projection, deux qualités utiles pour contenir les couloirs ghanéens et soutenir les phases offensives.

Devant, Ismael Díaz constitue une menace identifiée. Auteur de six buts lors de la Gold Cup 2025, l’attaquant représente une référence offensive pour une sélection qui cherche à profiter de la vitesse de ses ailiers et de ses attaques rapides.

Le Panama n’a pas d’absence majeure signalée dans les éléments disponibles. Cette stabilité peut compter face à un adversaire plus expérimenté. Pour les Canaleros, le défi sera de résister à l’impact athlétique ghanéen, d’éviter les pertes de balle dangereuses et de faire durer leurs séquences de possession pour empêcher les Black Stars d’installer leur rythme.

Ghana A venir 00:00 BMO Field Panama Panama

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 21:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 AT&T Stadium Croatie Croatie Avant-match Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 00:00 A venir Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana A venir 00:00 BMO Field Panama Panama Avant-match Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana