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Mondial 2026 : Mondial 2026 Croatie Ghana qualification et enjeux du dernier match du groupe L

La Croatie et le Ghana se retrouvent le 27 juin à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour le dernier match de la phase de groupes du Groupe L de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre est décisive pour la qualification en huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
88vues
Mondial 2026 : Mondial 2026 Croatie Ghana qualification et enjeux du dernier match du groupe L
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Sommaire

La Croatie dispose de trois points après une victoire 1-0 contre le Panama et une défaite 4-2 face à l’Angleterre. Le Ghana a marqué quatre points grâce à un succès 1-0 contre le Panama et un nul 0-0 contre l’Angleterre. Face à ces résultats, la Croatie doit impérativement gagner pour assurer sa place en phase finale, tandis qu’un match nul suffirait au Ghana pour progresser.

Les deux équipes présentent des styles contrastés – la Croatie privilégie la possession et la maîtrise technique, alors que le Ghana mise sur un jeu physique et rapide à la récupération. Aucun joueur important n’est absent, ce qui laisse présager une confrontation équilibrée.

L’enjeu sportif est clair – la première place du groupe et la qualification sont en jeu. Ce duel mettra en lumière la capacité des deux sélections à s’imposer sous pression, chacun avec ses atouts tactiques.

Zoom sur Croatie

Entrainée par Zlatko Dalić, la Croatie évolue en 4-2-3-1 avec un équilibre entre expérience et jeunesse. En défense, le gardien Dominik Livaković est soutenu par Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et le latéral Ivan Perišić. Au milieu, Luka Modrić et Mateo Kovačić assurent la création tandis que Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina apportent dynamisme et variété offensive. En pointe, Ante Budimir est l’attaquant référent. Ce système permet une récupération rapide et une relance fluide, privilégiant la possession structurée et la créativité dans le dernier tiers.

Zoom sur Ghana

Sous la direction de Carlos Queiroz, le Ghana aligne un 4-3-3 organisé autour de solides éléments au milieu de terrain et d’attaquants rapides. Benjamin Asare garde les buts avec une défense composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen et Gideon Mensah. Le milieu se compose de Thomas Partey, Elisha Owusu et Kwasi Sibo, apportant à la fois physique et qualité de relance. L’attaque repose sur Kamaldeen Sulemana sur le flanc droit, Jordan Ayew au centre et Antoine Semenyo à gauche, dispositifs conçus pour exploiter la vitesse et les contre-attaques. Ce schéma tactique met l’accent sur l’agressivité et la transition rapide.

Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Groupe L
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Compositions
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Compositions
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Croatie 2 1 0 1 3 4 -1 3
Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0

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