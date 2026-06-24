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Mondial 2026 : la Croatie s’impose 1-0 face au Panama grâce à Budimir

La Croatie a remporté son match de la phase de groupes du Mondial 2026 contre le Panama sur le score de 1-0, le 24 juin au BMO Field. Le but décisif a été inscrit par Ante Budimir à la 54e minute, offrant ainsi trois points importants à son équipe dans ce groupe L.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Croatie s’impose 1-0 face au Panama grâce à Budimir
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Sommaire

Cette rencontre opposait deux équipes qui avaient toutes deux perdu leur premier match de poule. Le Panama venait de s’incliner 0-1 contre le Ghana, tandis que la Croatie avait essuyé une défaite 2-4 face à l’Angleterre. Ce succès croate relance donc légèrement la compétition dans ce groupe dominé pour l’instant par l’Angleterre et le Ghana.

Les Panaméens, évoluant en 5-4-1 sous la direction de Thomas Christiansen, n’ont pas réussi à concrétiser leurs rares occasions. Leur gardien Orlando Mosquera a réalisé quelques arrêts, mais l’équipe a souffert face à une possession nettement dominée par les Croates (64%). Côté croate, Zlatko Dalic alignait une formation en 4-2-3-1 avec des cadres tels que Luka Modrić, Mateo Kovačić et Ivan Perišić, majoritairement titulaires lors de cette rencontre.

Après un début de match sans but, la Croatie a modifié sa composition à la pause, introduisant Ante Budimir et Joško Gvardiol qui sont rapidement impliqués dans l’ouverture du score à la 54e minute, Budimir reprenant un centre de Josip Stanišić. Malgré une réaction panaméenne et plusieurs changements de part et d’autre, le score n’a plus évolué.

Les Panaméens ont été avertis avec un carton jaune infligé à Yoel Bárcenas à la 61e minute, tandis que le Croate Petar Sučić a reçu un carton jaune dans le temps additionnel. Les remplacements ont notamment vu Luka Modrić faire son entrée à la 81e minute, témoignant de la profondeur croate qui a géré cette fin de match avec sérénité.

Les choix du Panama en 5-4-1 pour contenir la Croatie

Le sélectionneur panaméen Thomas Christiansen a opté pour une organisation défensive strictement axée sur la solidité derrière avec cinq défenseurs. Parmi les titulaires, le gardien Orlando Mosquera était protégé par une ligne défensive comprenant Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade et César Blackman. Le milieu de terrain combinait Cristian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, et José Luis Rodríguez, tandis que José Fajardo était seul en pointe, élu pour tenter de répondre à la puissance croate.

Cette configuration avait pour objectif de limiter les espaces et contrer la maîtrise technique croate, mais la possession largement favorable aux visiteurs les a mis en difficulté dans la construction. L’absence d’occasions franches s’explique par cette stratégie prudente au détriment de l’offensive.

La Croatie mise sur son 4-2-3-1 avec Budimir buteur

Zlatko Dalic a aligné une équipe expérimentée en 4-2-3-1 avec Dominik Livaković dans les buts et une défense composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Joško Gvardiol. Le double pivot au milieu était constitué de Luka Modrić et Mateo Kovačić, offrant un contrôle du jeu et une capacité technique importante. Devant eux, Marco Pašalić, Martin Baturina et Ivan Perišić alimentaient l’attaque avec Petar Musa en pointe.

Les changements à la mi-temps avec l’entrée d’Ante Budimir a permis d’apporter plus de présence offensive. Budimir a concrétisé son apport en inscrivant le but décisif. La gestion de la fin de match a témoigné de la maîtrise de la Croatie pour conserver l’avantage et se relancer dans cette compétition après leur défaite inaugurale.

Panama
Termine BMO Field
Croatie
24/06/2026 00:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir)Croatie, 46e
  2. 46'Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric)Croatie, 46e
  3. 54'But - A. Budimir (passe J. Stanisic)Croatie, 54e
  4. 61'Carton jaune - Y. BarcenasPanama, 61e
  5. 72'Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic)Croatie, 72e
  6. 72'Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic)Croatie, 72e
  7. 77'Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman)Panama, 77e
  8. 81'Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic)Croatie, 81e
  9. 83'Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono)Panama, 83e
  10. 90'Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez)Panama, 90e
  11. 90'Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis)Panama, 90e
  12. 90+2'Carton jaune - P. SucicCroatie, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1
  • Tirs : Panama 1 / Croatie 2
  • Possession : Panama 36% / Croatie 64%
  • Corners : Panama 0 / Croatie 1
  • Fautes : Panama 9 / Croatie 5
  • Passes : Panama 172 / Croatie 310
  • Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88%
  • xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05
Joueurs clés
  • Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2
  • Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)
  • Yoel Bárcenas (Panama) : note 7
  • Amir Murillo (Panama) : note 6.9
  • Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Croatie 2 1 0 1 3 4 -1 3
Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0

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