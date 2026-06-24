Mondial 2026 : la Croatie s’impose 1-0 face au Panama grâce à Budimir

Cette rencontre opposait deux équipes qui avaient toutes deux perdu leur premier match de poule. Le Panama venait de s’incliner 0-1 contre le Ghana, tandis que la Croatie avait essuyé une défaite 2-4 face à l’Angleterre. Ce succès croate relance donc légèrement la compétition dans ce groupe dominé pour l’instant par l’Angleterre et le Ghana.
Les Panaméens, évoluant en 5-4-1 sous la direction de Thomas Christiansen, n’ont pas réussi à concrétiser leurs rares occasions. Leur gardien Orlando Mosquera a réalisé quelques arrêts, mais l’équipe a souffert face à une possession nettement dominée par les Croates (64%). Côté croate, Zlatko Dalic alignait une formation en 4-2-3-1 avec des cadres tels que Luka Modrić, Mateo Kovačić et Ivan Perišić, majoritairement titulaires lors de cette rencontre.
Après un début de match sans but, la Croatie a modifié sa composition à la pause, introduisant Ante Budimir et Joško Gvardiol qui sont rapidement impliqués dans l’ouverture du score à la 54e minute, Budimir reprenant un centre de Josip Stanišić. Malgré une réaction panaméenne et plusieurs changements de part et d’autre, le score n’a plus évolué.
Les Panaméens ont été avertis avec un carton jaune infligé à Yoel Bárcenas à la 61e minute, tandis que le Croate Petar Sučić a reçu un carton jaune dans le temps additionnel. Les remplacements ont notamment vu Luka Modrić faire son entrée à la 81e minute, témoignant de la profondeur croate qui a géré cette fin de match avec sérénité.
Les choix du Panama en 5-4-1 pour contenir la Croatie
Le sélectionneur panaméen Thomas Christiansen a opté pour une organisation défensive strictement axée sur la solidité derrière avec cinq défenseurs. Parmi les titulaires, le gardien Orlando Mosquera était protégé par une ligne défensive comprenant Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade et César Blackman. Le milieu de terrain combinait Cristian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, et José Luis Rodríguez, tandis que José Fajardo était seul en pointe, élu pour tenter de répondre à la puissance croate.
Cette configuration avait pour objectif de limiter les espaces et contrer la maîtrise technique croate, mais la possession largement favorable aux visiteurs les a mis en difficulté dans la construction. L’absence d’occasions franches s’explique par cette stratégie prudente au détriment de l’offensive.
La Croatie mise sur son 4-2-3-1 avec Budimir buteur
Zlatko Dalic a aligné une équipe expérimentée en 4-2-3-1 avec Dominik Livaković dans les buts et une défense composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Joško Gvardiol. Le double pivot au milieu était constitué de Luka Modrić et Mateo Kovačić, offrant un contrôle du jeu et une capacité technique importante. Devant eux, Marco Pašalić, Martin Baturina et Ivan Perišić alimentaient l’attaque avec Petar Musa en pointe.
Les changements à la mi-temps avec l’entrée d’Ante Budimir a permis d’apporter plus de présence offensive. Budimir a concrétisé son apport en inscrivant le but décisif. La gestion de la fin de match a témoigné de la maîtrise de la Croatie pour conserver l’avantage et se relancer dans cette compétition après leur défaite inaugurale.
Panama
Termine
0-1
BMO Field
Croatie
24/06/2026 00:00
·
Groupe L
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) Croatie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) Croatie, 46e 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) Croatie, 54e 61' Carton jaune - Y. Barcenas Panama, 61e 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) Croatie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) Croatie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) Panama, 77e 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) Croatie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) Panama, 83e 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) Panama, 90e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) Panama, 90e 90+2' Carton jaune - P. Sucic Croatie, 90+2e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1 Tirs : Panama 1 / Croatie 2 Possession : Panama 36% / Croatie 64% Corners : Panama 0 / Croatie 1 Fautes : Panama 9 / Croatie 5 Passes : Panama 172 / Croatie 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88% xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05
Joueurs clés
Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9
Voir la fiche du match Angleterre - Croatie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) Croatie, 66e 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) Angleterre, 72e 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) Croatie, 78e 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) Croatie, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) Angleterre, 80e 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 Angleterre · Passe : B. Saka 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Angleterre, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
6
Josip Šutalo
Défenseur
22
Luka Vušković
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
2
Josip Stanišić
Milieu
10
Luka Modrić
Milieu
15
Mario Pašalić
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
17
Petar Sučić
Attaquant
16
Martin Baturina
Attaquant
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship) 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
17/06
Groupe L
Angleterre
Termine
4-2
AT&T Stadium
Croatie
Voir la fiche du match Ghana - Panama
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Compositions
Titulaires 11
1
Lawrence Ati Zigi
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
24
Ernest Nuamah
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
15
Elisha Owusu
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
22
Kamaldeen Sulemana
Attaquant
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 14
12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
8
Kwasi Sibo
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
25
Prince Kwabena Adu
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
23
Amir Murillo
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
2
César Blackman
Milieu
6
Cristian Martínez
Attaquant
18
Cecilio Waterman
Attaquant
7
José Luis Rodríguez
Attaquant
Remplaçants 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
17
José Fajardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe L
Ghana
Termine
1-0
BMO Field
Panama
Voir la fiche du match Angleterre - Ghana
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
41' Carton jaune - Declan Rice Angleterre, 41e 60' Carton jaune - Iñaki Williams Ghana, 60e 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) Angleterre, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) Angleterre, 66e 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) Ghana, 66e 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) Ghana, 67e 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) Angleterre, 73e 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) Angleterre, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) Angleterre, 83e 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) Ghana, 87e 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Ghana, 95e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
25
Djed Spence
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 15
3
Nico O'Reilly
7
Bukayo Saka
23
James Trafford
13
Dean Henderson
5
John Stones
26
Jarell Quansah
15
Dan Burn
12
Trevoh Chalobah
14
Jordan Henderson
21
Eberechi Eze
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
22
Ivan Toney
19
Ollie Watkins
11
Marcus Rashford
Titulaires 11
16
Benjamin Asare
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
5
Thomas Partey
Milieu
19
Iñaki Williams
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
8
Kwasi Sibo
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 15
7
Abdul Fatawu Issahaku
25
Prince Kwabena Adu
1
Lawrence Ati Zigi
12
Joseph Anang
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
13
Christopher Baah
15
Elisha Owusu
10
Brandon Thomas-Asante
20
Augustine Boakye
22
Kamaldeen Sulemana
24
Ernest Nuamah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1 Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 5 / Ghana 2 Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1 Passes : Angleterre 577 / Ghana 163 Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76% xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29
Joueurs clés
Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7.3 Djed Spence (Angleterre) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe L
Angleterre
Termine
0-0
Gillette Stadium
Ghana
Voir la fiche du match Panama - Croatie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) Croatie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) Croatie, 46e 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) Croatie, 54e 61' Carton jaune - Y. Barcenas Panama, 61e 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) Croatie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) Croatie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) Panama, 77e 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) Croatie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) Panama, 83e 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) Panama, 90e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) Panama, 90e 90+2' Carton jaune - P. Sucic Croatie, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
23
Amir Murillo
Défenseur
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
2
César Blackman
Défenseur
6
Cristian Martínez
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
7
José Luis Rodríguez
Milieu
17
José Fajardo
Attaquant
Remplaçants 15
1
Luis Mejía
12
César Samudio
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
18
Cecilio Waterman
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
2
Josip Stanišić
Défenseur
6
Josip Šutalo
Défenseur
3
Marin Pongračić
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
10
Luka Modrić
Milieu
8
Mateo Kovačić
Milieu
24
Marco Pašalić
Milieu
16
Martin Baturina
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
12
Ivor Pandur
23
Dominik Kotarski
5
Duje Ćaleta-Car
22
Luka Vušković
25
Martin Erlić
18
Kristijan Jakić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
15
Mario Pašalić
17
Petar Sučić
19
Toni Fruk
21
Luka Sučić
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1 Tirs : Panama 1 / Croatie 2 Possession : Panama 36% / Croatie 64% Corners : Panama 0 / Croatie 1 Fautes : Panama 9 / Croatie 5 Passes : Panama 172 / Croatie 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88% xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05
Joueurs clés
Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9 Andrés Andrade (Panama) : note 6.9 César Blackman (Panama) : note 6.9 José Fajardo (Panama) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe L
Panama
Termine
0-1
BMO Field
Croatie
Voir la fiche du match Panama - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe L
Panama
A venir
22:00
MetLife Stadium
Angleterre
Voir la fiche du match Croatie - Ghana
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe L
Croatie
A venir
22:00
Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Angleterre
2
1
1
0
4
2
2
4
Ghana
2
1
1
0
1
0
1
4
Croatie
2
1
0
1
3
4
-1
3
Panama
2
0
0
2
0
2
-2
0
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