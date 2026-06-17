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Mondial 2026 : l’Angleterre avec Kane en 4-2-3-1 contre la Croatie de Modrić

L’Angleterre de Thomas Tuchel se présente en 4-2-3-1 avec Harry Kane en pointe et Jude Bellingham en soutien pour affronter la Croatie, mercredi 17 juin à 21 h 00 GMT+1, à l’AT&T Stadium, dans le groupe L du Mondial 2026. Face à elle, Zlatko Dalić retient un 3-4-2-1 articulé autour de Luka Modrić au milieu, avec Petar Musa devant.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Mondial 2026 : l’Angleterre avec Kane en 4-2-3-1 contre la Croatie de Modrić
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Sommaire

Le match oppose deux sélections européennes habituées des grands rendez-vous, dans une phase de groupes où chaque choix de départ pèse sur l’équilibre du groupe L. L’Angleterre s’appuie sur une ligne offensive composée de Noni Madueke, Bellingham, Anthony Gordon et Kane, tandis que la Croatie densifie l’axe avec trois défenseurs centraux et deux pistons.

Tuchel installe Jordan Pickford dans le but, protégé par Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O’Reilly. Le double pivot réunit Elliot Anderson et Declan Rice, un duo chargé de stabiliser la relance et de couvrir les montées latérales.

Dalić répond avec Dominik Livaković dans la cage, derrière Josip Šutalo, Luka Vušković et Joško Gvardiol. Josip Stanišić et Ivan Perišić occupent les couloirs, avec Modrić et Petar Sučić au cœur du jeu. Mario Pašalić et Martin Baturina évoluent en soutien de Musa.

Lecture du onze de l’Angleterre

Le 4-2-3-1 anglais donne un rôle central à Bellingham entre les lignes. Devant lui, Kane sert de point d’appui et de finisseur, avec Madueke à droite et Gordon à gauche pour attaquer les côtés. Rice apporte la sécurité dans l’entrejeu, aux côtés d’Anderson, tandis que Stones et Konsa forment l’axe défensif devant Pickford.

La présence de Reece James dans le couloir droit offre une option de progression supplémentaire, alors que Nico O’Reilly démarre à gauche de la défense. Sur le banc, Tuchel garde plusieurs solutions offensives avec Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney et Ollie Watkins, ainsi que des relais au milieu comme Jordan Henderson, Kobbie Mainoo et Eberechi Eze.

  • Angleterre Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane
  • Sélectionneur Thomas Tuchel
  • Système 4-2-3-1

Lecture du onze de la Croatie

La Croatie démarre avec une défense à trois qui place Gvardiol, Vušković et Šutalo devant Livaković. Ce dispositif permet à Stanišić et Perišić d’occuper toute la largeur, pendant que Modrić et Petar Sučić organisent la première orientation du jeu au milieu.

Dans les trente derniers mètres, Pašalić et Baturina accompagnent Musa, seul avant-centre dans le 3-4-2-1. Dalić dispose aussi de plusieurs profils d’expérience ou de rotation sur le banc, avec Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Nikola Vlašić et Duje Ćaleta-Car.

  • Croatie Dominik Livaković, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Josip Stanišić, Luka Modrić, Petar Sučić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Musa
  • Sélectionneur Zlatko Dalić
  • Système 3-4-2-1

Les onze de départ

Angleterre
Système4-2-3-1SélectionneurThomas Tuchel
Titulaires11
  1. 1 Jordan Pickford Gardien
  2. 24 Reece James Défenseur
  3. 2 Ezri Konsa Défenseur
  4. 5 John Stones Défenseur
  5. 3 Nico O'Reilly Défenseur
  6. 8 Elliot Anderson Milieu
  7. 4 Declan Rice Milieu
  8. 20 Noni Madueke Milieu
  9. 10 Jude Bellingham Milieu
  10. 18 Anthony Gordon Milieu
  11. 9 Harry Kane Attaquant
Remplaçants14
  • 13 Dean Henderson
  • 23 James Trafford
  • 15 Dan Burn
  • 25 Djed Spence
  • 26 Jarell Quansah
  • 6 Marc Guéhi
  • 21 Eberechi Eze
  • 14 Jordan Henderson
  • 16 Kobbie Mainoo
  • 17 Morgan Rogers
  • 7 Bukayo Saka
  • 22 Ivan Toney
  • 11 Marcus Rashford
  • 19 Ollie Watkins
Croatie
Système3-4-2-1SélectionneurZlatko Dalic
Titulaires11
  1. 1 Dominik Livaković Gardien
  2. 6 Josip Šutalo Défenseur
  3. 22 Luka Vušković Défenseur
  4. 4 Joško Gvardiol Défenseur
  5. 2 Josip Stanišić Milieu
  6. 10 Luka Modrić Milieu
  7. 17 Petar Sučić Milieu
  8. 14 Ivan Perišić Milieu
  9. 15 Mario Pašalić Attaquant
  10. 16 Martin Baturina Attaquant
  11. 26 Petar Musa Attaquant
Remplaçants15
  • 23 Dominik Kotarski
  • 12 Ivor Pandur
  • 5 Duje Ćaleta-Car
  • 3 Marin Pongračić
  • 25 Martin Erlić
  • 8 Mateo Kovačić
  • 18 Kristijan Jakić
  • 21 Luka Sučić
  • 24 Marco Pašalić
  • 7 Nikola Moro
  • 13 Nikola Vlašić
  • 19 Toni Fruk
  • 9 Andrej Kramarić
  • 11 Ante Budimir
  • 20 Igor Matanović
Angleterre
A venir AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
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Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
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Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

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