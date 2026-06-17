Mondial 2026 : l’Angleterre avec Kane en 4-2-3-1 contre la Croatie de Modrić

L’Angleterre de Thomas Tuchel se présente en 4-2-3-1 avec Harry Kane en pointe et Jude Bellingham en soutien pour affronter la Croatie, mercredi 17 juin à 21 h 00 GMT+1, à l’AT&T Stadium, dans le groupe L du Mondial 2026. Face à elle, Zlatko Dalić retient un 3-4-2-1 articulé autour de Luka Modrić au milieu, avec Petar Musa devant.

Publié le 17 juin 2026 à 20:33

Publié le 17 juin 2026 à 20:33

Le match oppose deux sélections européennes habituées des grands rendez-vous, dans une phase de groupes où chaque choix de départ pèse sur l’équilibre du groupe L. L’Angleterre s’appuie sur une ligne offensive composée de Noni Madueke, Bellingham, Anthony Gordon et Kane, tandis que la Croatie densifie l’axe avec trois défenseurs centraux et deux pistons.

Tuchel installe Jordan Pickford dans le but, protégé par Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O’Reilly. Le double pivot réunit Elliot Anderson et Declan Rice, un duo chargé de stabiliser la relance et de couvrir les montées latérales.

Dalić répond avec Dominik Livaković dans la cage, derrière Josip Šutalo, Luka Vušković et Joško Gvardiol. Josip Stanišić et Ivan Perišić occupent les couloirs, avec Modrić et Petar Sučić au cœur du jeu. Mario Pašalić et Martin Baturina évoluent en soutien de Musa.

Lecture du onze de l’Angleterre

Le 4-2-3-1 anglais donne un rôle central à Bellingham entre les lignes. Devant lui, Kane sert de point d’appui et de finisseur, avec Madueke à droite et Gordon à gauche pour attaquer les côtés. Rice apporte la sécurité dans l’entrejeu, aux côtés d’Anderson, tandis que Stones et Konsa forment l’axe défensif devant Pickford.

La présence de Reece James dans le couloir droit offre une option de progression supplémentaire, alors que Nico O’Reilly démarre à gauche de la défense. Sur le banc, Tuchel garde plusieurs solutions offensives avec Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney et Ollie Watkins, ainsi que des relais au milieu comme Jordan Henderson, Kobbie Mainoo et Eberechi Eze.

Angleterre Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane

Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane Sélectionneur Thomas Tuchel

Thomas Tuchel Système 4-2-3-1

Lecture du onze de la Croatie

La Croatie démarre avec une défense à trois qui place Gvardiol, Vušković et Šutalo devant Livaković. Ce dispositif permet à Stanišić et Perišić d’occuper toute la largeur, pendant que Modrić et Petar Sučić organisent la première orientation du jeu au milieu.

Dans les trente derniers mètres, Pašalić et Baturina accompagnent Musa, seul avant-centre dans le 3-4-2-1. Dalić dispose aussi de plusieurs profils d’expérience ou de rotation sur le banc, avec Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Nikola Vlašić et Duje Ćaleta-Car.

Croatie Dominik Livaković, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Josip Stanišić, Luka Modrić, Petar Sučić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Musa

Dominik Livaković, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Josip Stanišić, Luka Modrić, Petar Sučić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Musa Sélectionneur Zlatko Dalić

Zlatko Dalić Système 3-4-2-1

Les onze de départ

Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 17 Petar Sučić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 15 Mario Pašalić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović

Angleterre A venir 21:00 AT&T Stadium Croatie Croatie Fil du match Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match.

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 21:00 En direct Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match. Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 17 Petar Sučić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 15 Mario Pašalić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre A venir En direct AT&T Stadium Croatie Croatie Compositions Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 00:00 A venir Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana A venir 00:00 BMO Field Panama Panama Avant-match Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana