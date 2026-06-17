Mondial 2026 : l’Angleterre avec Kane en 4-2-3-1 contre la Croatie de Modrić
L’Angleterre de Thomas Tuchel se présente en 4-2-3-1 avec Harry Kane en pointe et Jude Bellingham en soutien pour affronter la Croatie, mercredi 17 juin à 21 h 00 GMT+1, à l’AT&T Stadium, dans le groupe L du Mondial 2026. Face à elle, Zlatko Dalić retient un 3-4-2-1 articulé autour de Luka Modrić au milieu, avec Petar Musa devant.
Le match oppose deux sélections européennes habituées des grands rendez-vous, dans une phase de groupes où chaque choix de départ pèse sur l’équilibre du groupe L. L’Angleterre s’appuie sur une ligne offensive composée de Noni Madueke, Bellingham, Anthony Gordon et Kane, tandis que la Croatie densifie l’axe avec trois défenseurs centraux et deux pistons.
Tuchel installe Jordan Pickford dans le but, protégé par Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O’Reilly. Le double pivot réunit Elliot Anderson et Declan Rice, un duo chargé de stabiliser la relance et de couvrir les montées latérales.
Dalić répond avec Dominik Livaković dans la cage, derrière Josip Šutalo, Luka Vušković et Joško Gvardiol. Josip Stanišić et Ivan Perišić occupent les couloirs, avec Modrić et Petar Sučić au cœur du jeu. Mario Pašalić et Martin Baturina évoluent en soutien de Musa.
Lecture du onze de l’Angleterre
Le 4-2-3-1 anglais donne un rôle central à Bellingham entre les lignes. Devant lui, Kane sert de point d’appui et de finisseur, avec Madueke à droite et Gordon à gauche pour attaquer les côtés. Rice apporte la sécurité dans l’entrejeu, aux côtés d’Anderson, tandis que Stones et Konsa forment l’axe défensif devant Pickford.
La présence de Reece James dans le couloir droit offre une option de progression supplémentaire, alors que Nico O’Reilly démarre à gauche de la défense. Sur le banc, Tuchel garde plusieurs solutions offensives avec Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney et Ollie Watkins, ainsi que des relais au milieu comme Jordan Henderson, Kobbie Mainoo et Eberechi Eze.
Angleterre Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane
Sélectionneur Thomas Tuchel
Système 4-2-3-1
Lecture du onze de la Croatie
La Croatie démarre avec une défense à trois qui place Gvardiol, Vušković et Šutalo devant Livaković. Ce dispositif permet à Stanišić et Perišić d’occuper toute la largeur, pendant que Modrić et Petar Sučić organisent la première orientation du jeu au milieu.
Dans les trente derniers mètres, Pašalić et Baturina accompagnent Musa, seul avant-centre dans le 3-4-2-1. Dalić dispose aussi de plusieurs profils d’expérience ou de rotation sur le banc, avec Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Nikola Vlašić et Duje Ćaleta-Car.
Croatie Dominik Livaković, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Josip Stanišić, Luka Modrić, Petar Sučić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Musa
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