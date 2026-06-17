Mondial 2026 : l’Angleterre et la Croatie dos à dos à la pause (2-2)
Angleterre – Croatie a atteint la pause au Mondial 2026, l'Angleterre et la Croatie sont dos à dos sur le score de 2-2.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Angleterre a eu le ballon avec 52% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 8 tirs contre 2 pour la Croatie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour l'Angleterre et 1 pour la Croatie. Les xG restent proches, avec 1.28 pour l'Angleterre et 0.22 pour la Croatie.
Les faits de la première période
- But – H. Kane (Angleterre, 12e)
- But – M. Baturina (passe P. Sucic) (Croatie, 36e)
- But – H. Kane (passe D. Rice) (Angleterre, 42e)
- But – P. Musa (passe I. Perisic) (Croatie, 45+5e)
Un équilibre encore fragile
l'Angleterre et la Croatie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Angleterre
2e periode 52' AT&T StadiumCroatie
Fil du match
- 12'But - H. Kane1-0
- 36'But - M. Baturina1-1
- 42'But - H. Kane2-1
- 45+5'But - P. Musa2-2
- 47'But - J. Bellingham3-2
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Angleterre 4 / Croatie 2
- Tirs : Angleterre 12 / Croatie 4
- Possession : Angleterre 49% / Croatie 51%
- Corners : Angleterre 4 / Croatie 1
- Fautes : Angleterre 7 / Croatie 5
- Passes : Angleterre 244 / Croatie 258
- Precision des passes : Angleterre 83% / Croatie 86%
- xG : Angleterre 1.64 / Croatie 0.41
Calendrier Groupe L
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Angleterre
2e periode 52' AT&T StadiumCroatie
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A venir BMO FieldPanama
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Groupe L
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Groupe L
Panama
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Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial FieldGhana
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