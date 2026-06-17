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Mondial 2026 : l’Angleterre et la Croatie dos à dos à la pause (2-2)

Angleterre – Croatie a atteint la pause au Mondial 2026, l'Angleterre et la Croatie sont dos à dos sur le score de 2-2.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Angleterre et la Croatie dos à dos à la pause (2-2)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Angleterre a eu le ballon avec 52% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 8 tirs contre 2 pour la Croatie. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour l'Angleterre et 1 pour la Croatie. Les xG restent proches, avec 1.28 pour l'Angleterre et 0.22 pour la Croatie.

Les faits de la première période

  • But – H. Kane (Angleterre, 12e)
  • But – M. Baturina (passe P. Sucic) (Croatie, 36e)
  • But – H. Kane (passe D. Rice) (Angleterre, 42e)
  • But – P. Musa (passe I. Perisic) (Croatie, 45+5e)

Un équilibre encore fragile

l'Angleterre et la Croatie repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Angleterre
2e periode 52' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Angleterre 4 / Croatie 2
  • Tirs : Angleterre 12 / Croatie 4
  • Possession : Angleterre 49% / Croatie 51%
  • Corners : Angleterre 4 / Croatie 1
  • Fautes : Angleterre 7 / Croatie 5
  • Passes : Angleterre 244 / Croatie 258
  • Precision des passes : Angleterre 83% / Croatie 86%
  • xG : Angleterre 1.64 / Croatie 0.41
Calendrier Groupe L
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0
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Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

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