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Mondial 2026 : L’Angleterre s’impose 2-0 face au Panama au MetLife Stadium

L’Angleterre a remporté sa rencontre face au Panama ce samedi 27 juin au MetLife Stadium, avec un score final de 2-0 lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026. Les buts anglais ont été inscrits en seconde période par Jude Bellingham et Harry Kane, confirmant ainsi leur place en tête du groupe L.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
33vues
Mondial 2026 : L’Angleterre s’impose 2-0 face au Panama au MetLife Stadium
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Sommaire

Avant cette confrontation, le Panama restait sur deux défaites dans le groupe L, avec aucune réalisation et un but encaissé, tandis que l’Angleterre comptait quatre points après un nul face au Ghana et une victoire contre la Croatie. Ce succès permet aux Anglais de consolider leur position dans une poule regroupant également le Ghana et la Croatie.

La rencontre est restée équilibrée en première mi-temps avec un score de 0-0, chaque équipe se montrant prudente. C’est au retour des vestiaires que l’Angleterre a pris l’ascendant, grâce à une organisation offensive fluide et une supériorité nette en possession (71% contre 29%).

Jude Bellingham s’est illustré à la 62e minute en ouvrant le score sur une passe décisive de Bukayo Saka, avant que Harry Kane ne double la mise cinq minutes plus tard, servit cette fois par Bellingham. Ces deux joueurs, cadres du 4-2-3-1 de Thomas Tuchel, ont été les principaux artisans de la victoire anglaise. De son côté, le Panama, aligné en 5-4-1 sous les ordres de Thomas Christiansen, n’a pas réussi à concrétiser ses rares occasions.

Au fil de la seconde mi-temps, plusieurs changements ont été opérés par les deux entraîneurs, avec notamment l’entrée de joueurs comme Elliot Anderson et Jordan Henderson côté anglais, ainsi que Yoel Bárcenas et José Luis Rodríguez côté panaméen, sans que cela ne modifie le score.

Angleterre – un 4-2-3-1 efficace porté par Bellingham et Kane

Thomas Tuchel a confirmé son attachement à un système en 4-2-3-1 en alignant Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain a vu la présence de Elliot Anderson et Jude Bellingham en sentinelles, tandis que Marcus Rashford, Bukayo Saka et Morgan Rogers ont alimenté l’offensive derrière la pointe Harry Kane.

Bellingham a été le moteur de cette équipe, délivrant une passe décisive et inscrivant son premier but dans la compétition, tandis que Kane a confirmé son rôle de buteur clé. Le leadership de ces cadres a permis à l’Angleterre de prendre le dessus, notamment dans la maîtrise du ballon et la création d’occasions.

Panama reste en difficulté malgré un dispositif défensif renforcé

Le sélectionneur Thomas Christiansen a opté pour un système en 5-4-1, renforçant son secteur défensif avec Orlando Mosquera dans les cages et une ligne de cinq défenseurs comprenant Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade et Jorge Gutiérrez.

Au milieu, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey et José Luis Rodríguez ont tenté d’apporter un équilibre entre défense et attaque, avec Tomás Rodríguez en pointe. Malgré ces efforts et trois tirs cadrés, l’équipe panaméenne n’a pas réussi à percer la défense anglaise ni à se montrer menaçante sur le plan offensif. La possession limitée à 29% souligne la difficulté des Panaméens à s’imposer dans cette rencontre.

Le Panama, qui avait débuté la compétition avec des défaites face à la Croatie et au Ghana, devra désormais se ressaisir pour espérer poursuivre son parcours dans ce Mondial.

Panama
Termine MetLife Stadium
Angleterre
27/06/2026 22:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo)Panama, 46e
  2. 53'Carton jaune - J. FajardoPanama, 53e
  3. 60'Carton jaune - J. QuansahAngleterre, 60e
  4. 62'But - J. Bellingham (passe B. Saka)Angleterre, 62e
  5. 63'Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence)Angleterre, 63e
  6. 63'Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke)Angleterre, 63e
  7. 67'But - H. Kane (passe J. Bellingham)Angleterre, 67e
  8. 71'Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz)Panama, 71e
  9. 71'Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono)Panama, 71e
  10. 71'Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze)Angleterre, 71e
  11. 84'Carton jaune - A. AndradePanama, 84e
  12. 84'Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson)Angleterre, 84e
  13. 84'Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins)Angleterre, 84e
  14. 88'Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero)Panama, 88e
  15. 88'Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis)Panama, 88e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Panama 2 / Angleterre 5
  • Tirs : Panama 5 / Angleterre 14
  • Possession : Panama 29% / Angleterre 71%
  • Corners : Panama 1 / Angleterre 6
  • Fautes : Panama 12 / Angleterre 8
  • Cartons jaunes : Panama 1 / Angleterre 1
  • Cartons rouges : Panama 0 / Angleterre 0
Joueurs clés
  • J. Bellingham (Angleterre) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • H. Kane (Angleterre) : note 7.76, 1 but(s)
  • B. Saka (Angleterre) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s)
  • J. Pickford (Angleterre) : note 7.13, 2 arret(s)
  • N. O&apos;Reilly (Angleterre) : note 7.64
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
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Angleterre
Resume final
Groupe L
Croatie
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Ghana
Resume final
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 3 2 1 0 6 2 4 7
Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6
Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0

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