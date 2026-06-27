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Mondial 2026 : Panama affronte l’Angleterre au MetLife Stadium avec un enjeu de qualification

Le Panama reçoit l’Angleterre le 27 juin 2026 à 22h00 GMT+1 au MetLife Stadium d’East Rutherford dans un match décisif pour la qualification en seizièmes de finale du groupe L de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre clôturera la phase de groupes et oppose un Panama déjà éliminé après deux défaites face au Ghana (0-1) et à la Croatie (0-1) et une Angleterre toujours en lice avec une victoire sur la Croatie (4-2) et un nul contre le Ghana (0-0), totalisant 4 points.

Henry DONCHE
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Football
77vues
Mondial 2026 : Panama affronte l’Angleterre au MetLife Stadium avec un enjeu de qualification
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Le succès de l’Angleterre permettrait d’assurer une position favorable dans ce groupe difficile tandis que le Panama jouera sans pression après avoir été sorti de la course à la qualification. Les Anglais doivent éviter une mauvaise surprise pour confirmer leur statut de favori et poursuivre leur campagne mondiale sous la direction de Thomas Tuchel, qui aligne un 4-2-3-1 offensif.

Ce match au MetLife Stadium est aussi l’occasion d’un clin d’œil au passé, l’Angleterre ayant lourdement battu le Panama 6-1 lors de leur dernier affrontement en Coupe du Monde en 2018, avec un triplé de Harry Kane. Le groupe L reste ouvert, la Croatie et le Ghana ayant également des cartes à jouer avant les derniers matches.

Le Panama, aligné en 5-4-1 sous Thomas Christiansen, cherchera à confirmer son identité sur le terrain malgré l’élimination. L’Angleterre mise sur un équilibre entre jeunesse et expérience pour dominer l’adversaire, avec des joueurs cadres comme Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka et Marcus Rashford titulaires.

Zoom sur Panama

Le Panama s’articule autour d’une défense à cinq, menée par le capitaine Orlando Mosquera en position de gardien. La ligne défensive regroupe Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade et Jorge Gutiérrez. Au milieu, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey et José Luis Rodríguez animent le jeu avec un seul attaquant de pointe, Tomás Rodríguez. Cette organisation reflète un schéma défensif destiné à contenir les offensives adverses et à tenter de développer des contre-attaques rapides.

Le coach Thomas Christiansen mise sur un bloc compact pour réduire l’impact offensif anglais. Malgré les défaites initiales, le collectif panaméen conserve une solidité relative et la structure en 5-4-1 permet de densifier l’axe central. Les joueurs clés incluent Andrés Andrade sur le flanc droit et José Luis Rodríguez au milieu, présences importantes pour créer des occasions.

Zoom sur Angleterre

Thomas Tuchel opte pour un 4-2-3-1 classique, avec Jordan Pickford dans le but. La défense est composée de Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly, garantissant un équilibre entre jeunesse et rigueur défensive. Le double pivot associe Elliot Anderson à Jude Bellingham, ce dernier apportant créativité et contrôle du jeu.

Le trio offensif derrière l’unique attaquant Harry Kane sera assuré par Bukayo Saka, Morgan Rogers et Marcus Rashford, tous des joueurs dynamiques capables de déstabiliser la défense adverse. Cette composition montre la volonté anglaise de maîtriser le ballon et de produire du jeu offensif construit. Avec l’expérience du capitaine Kane et la fraîcheur des jeunes talents, l’Angleterre aborde ce match clé mieux placée que ses adversaires.

La rencontre promet un affrontement tactique entre la solidité défensive panaméenne et la puissance offensive anglaise dans un stade où l’ambiance devrait être intense.

Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
27/06/2026 22:00 Groupe L
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Panama
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Angleterre
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Groupe L
Croatie
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Ghana
Compositions
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Croatie 2 1 0 1 3 4 -1 3
Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0

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