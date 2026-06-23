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Mondial 2026 : l’Angleterre et le Ghana dos à dos à la pause (0-0)

Le choc du groupe L entre l’Angleterre et le Ghana au Gillette Stadium reste indécis à la pause, sur un score de 0-0. Malgré une possession majoritaire pour l’Angleterre (86 %), les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de cette première période disputée dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Angleterre et le Ghana dos à dos à la pause (0-0)
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L’Angleterre, menée par le sélectionneur Thomas Tuchel, aligne un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Djed Spence, et un milieu organisé autour de Declan Rice et Elliot Anderson. L’attaque repose sur Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon et l’avant-centre Harry Kane.

Le Ghana de Carlos Queiroz évolue en 4-1-4-1 avec Benjamin Asare dans les cages et une ligne défensive formée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Thomas Partey, positionné en sentinelle, soutient un milieu à quatre comprenant Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo et Antoine Semenyo, avec Jordan Ayew en pointe.

La partie a été marquée par un carton jaune pour Declan Rice à la 41e minute pour une faute, ce qui pourrait impacter la gestion du milieu de terrain anglais au retour des vestiaires. Les Anglais ont tenté trois tirs, dont un seul cadré, contre aucune tentative pour le Ghana, qui s’appuie sur une forte discipline défensive et une organisation compacte.

Les statistiques témoignent d’une nette supériorité anglaise dans le jeu, avec 203 passes effectuées à 33 pour les Ghanéens, mais cette domination territoriale peine pour l’instant à se traduire en occasions franches ou buts. Le Ghana, tenant sa structure et son bloc, se montre solide face aux assauts adverses.

Angleterre
2e periode 57' Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'Carton jaune - D. RiceAngleterre, 41e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Angleterre 0 / Ghana 0
  • Tirs : Angleterre 6 / Ghana 0
  • Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%
  • Corners : Angleterre 3 / Ghana 1
  • Fautes : Angleterre 9 / Ghana 8
  • Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 0
  • Passes : Angleterre 347 / Ghana 99
  • Precision des passes : Angleterre 95% / Ghana 80%
  • xG : Angleterre 0.28 / Ghana 0.00
Calendrier Groupe L
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Angleterre
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A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 1 1 0 0 4 2 2 3
Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0

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