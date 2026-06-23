Mondial 2026 : l’Angleterre et le Ghana dos à dos à la pause (0-0)

Le choc du groupe L entre l’Angleterre et le Ghana au Gillette Stadium reste indécis à la pause, sur un score de 0-0. Malgré une possession majoritaire pour l’Angleterre (86 %), les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de cette première période disputée dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026.
L’Angleterre, menée par le sélectionneur Thomas Tuchel, aligne un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Djed Spence, et un milieu organisé autour de Declan Rice et Elliot Anderson. L’attaque repose sur Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon et l’avant-centre Harry Kane.
Le Ghana de Carlos Queiroz évolue en 4-1-4-1 avec Benjamin Asare dans les cages et une ligne défensive formée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Thomas Partey, positionné en sentinelle, soutient un milieu à quatre comprenant Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo et Antoine Semenyo, avec Jordan Ayew en pointe.
La partie a été marquée par un carton jaune pour Declan Rice à la 41e minute pour une faute, ce qui pourrait impacter la gestion du milieu de terrain anglais au retour des vestiaires. Les Anglais ont tenté trois tirs, dont un seul cadré, contre aucune tentative pour le Ghana, qui s’appuie sur une forte discipline défensive et une organisation compacte.
Les statistiques témoignent d’une nette supériorité anglaise dans le jeu, avec 203 passes effectuées à 33 pour les Ghanéens, mais cette domination territoriale peine pour l’instant à se traduire en occasions franches ou buts. Le Ghana, tenant sa structure et son bloc, se montre solide face aux assauts adverses.
Angleterre
2e periode 57'
0-0
Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00
·
Groupe L
Fil du match
41' Carton jaune - D. Rice Angleterre, 41e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 0 / Ghana 0 Tirs : Angleterre 6 / Ghana 0 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 3 / Ghana 1 Fautes : Angleterre 9 / Ghana 8 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 0 Passes : Angleterre 347 / Ghana 99 Precision des passes : Angleterre 95% / Ghana 80% xG : Angleterre 0.28 / Ghana 0.00
Voir la fiche du match Angleterre - Croatie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) Croatie, 66e 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) Angleterre, 72e 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) Croatie, 78e 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) Croatie, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) Angleterre, 80e 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 Angleterre · Passe : B. Saka 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Angleterre, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
6
Josip Šutalo
Défenseur
22
Luka Vušković
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
2
Josip Stanišić
Milieu
10
Luka Modrić
Milieu
15
Mario Pašalić
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
17
Petar Sučić
Attaquant
16
Martin Baturina
Attaquant
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship) 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
17/06
Groupe L
Angleterre
Termine
4-2
AT&T Stadium
Croatie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Compositions
Titulaires 11
1
Lawrence Ati Zigi
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
24
Ernest Nuamah
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
15
Elisha Owusu
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
22
Kamaldeen Sulemana
Attaquant
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 14
12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
8
Kwasi Sibo
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
25
Prince Kwabena Adu
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
23
Amir Murillo
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
2
César Blackman
Milieu
6
Cristian Martínez
Attaquant
18
Cecilio Waterman
Attaquant
7
José Luis Rodríguez
Attaquant
Remplaçants 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
17
José Fajardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe L
Ghana
Termine
1-0
BMO Field
Panama
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
25
Djed Spence
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 15
23
James Trafford
13
Dean Henderson
3
Nico O'Reilly
5
John Stones
26
Jarell Quansah
15
Dan Burn
12
Trevoh Chalobah
14
Jordan Henderson
21
Eberechi Eze
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
22
Ivan Toney
7
Bukayo Saka
19
Ollie Watkins
11
Marcus Rashford
Titulaires 11
16
Benjamin Asare
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
5
Thomas Partey
Milieu
19
Iñaki Williams
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
8
Kwasi Sibo
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 15
1
Lawrence Ati Zigi
12
Joseph Anang
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
13
Christopher Baah
15
Elisha Owusu
7
Abdul Fatawu Issahaku
10
Brandon Thomas-Asante
20
Augustine Boakye
25
Prince Kwabena Adu
22
Kamaldeen Sulemana
24
Ernest Nuamah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 0 / Ghana 0 Tirs : Angleterre 6 / Ghana 0 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 3 / Ghana 1 Fautes : Angleterre 9 / Ghana 8 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 0 Passes : Angleterre 347 / Ghana 99 Precision des passes : Angleterre 95% / Ghana 80% xG : Angleterre 0.28 / Ghana 0.00
Joueurs clés
Marc Guéhi (Angleterre) : note 7.5 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Thomas Partey (Ghana) : note 7.2 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7 Marvin Senaya (Ghana) : note 7 Jordan Ayew (Ghana) : note 7 Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe L
Angleterre
2e periode 57'
0-0
Gillette Stadium
Ghana
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe L
Panama
A venir
00:00
BMO Field
Croatie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
27/06
Groupe L
Panama
A venir
22:00
MetLife Stadium
Angleterre
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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27/06
Groupe L
Croatie
A venir
22:00
Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Angleterre
1
1
0
0
4
2
2
3
Ghana
1
1
0
0
1
0
1
3
Panama
1
0
0
1
0
1
-1
0
Croatie
1
0
0
1
2
4
-2
0
Commentaires
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