Mondial 2026 : Angleterre et Ghana s’affrontent pour la tête du groupe L au Gillette Stadium

Le match entre l’Angleterre et le Ghana, programmé le 23 juin 2026 à 21h00 GMT+1 au Gillette Stadium, s’annonce déterminant pour la première place du groupe L de la Coupe du Monde 2026. Les deux formations fortes de victoires lors de leurs premiers matches, respectivement contre la Croatie (4-2) et le Panama (1-0), se retrouvent pour consolider leur position avant le dernier tour de cette phase de groupes.

· Mis à jour le 23 juin 2026

Publié le 23 juin 2026 à 20:35

Publié le 23 juin 2026 à 20:35 · Mis à jour le 23 juin 2026

L’Angleterre, emmenée par l’entraîneur Thomas Tuchel, affiche une dynamique offensive séduisante, témoignée par ses quatre buts inscrits face à la Croatie. De son côté, le Ghana, dirigé par Carlos Queiroz, privilégie une organisation défensive rigoureuse et des contre-attaques précises, comme lors de leur succès à Panama grâce au but tardif de Caleb Yirenkyi.

Cette rencontre est donc cruciale. Une victoire anglaise leur assurerait quasi-automatiquement une qualification pour les huitièmes de finale, leur conférant un avantage stratégique important. À l’inverse, un succès ghanéen propulserait les Black Stars en tête de la poule, intensifiant la lutte pour la qualification lors du dernier match.

Le poids des joueurs clés sera à surveiller. Pour l’Angleterre, Harry Kane, auteur de deux réalisations face à la Croatie, incarne la menace offensive majeure. Le Ghana place ses espoirs notamment sur Yirenkyi, à l’origine de l’unique but contre Panama, et sur le milieu expérimenté Thomas Partey. Ce duel des styles, jeu vertical et rapide contre solidité défensive, promet une confrontation tactique intense.

Zoom sur l’Angleterre

Thomas Tuchel aligne une formation en 4-2-3-1 où la solidité défensive est appuyée par une double sentinelle composée d’Elliot Anderson et Declan Rice, chargée de protéger la défense et d’organiser la transition. Devant, Jude Bellingham évolue en meneur de jeu, épaulé sur les ailes par Noni Madueke et Anthony Gordon, avec Harry Kane en pointe pour conclure les actions.

La charnière défensive associe Ezri Konsa et Marc Guéhi, appuyée par Reece James et Djed Spence sur les côtés dans un style offensif. Jordan Pickford tient la cage anglaise. Ce dispositif permet à l’Angleterre de conjuguer pressing haut et exploitation rapide des espaces, comme démontré contre la Croatie.

Zoom sur le Ghana

Carlos Queiroz mise sur un 4-3-3 classique, renforcé par la présence dans l’entrejeu de Thomas Partey, pilier du milieu, soutenu par Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo. Cela permet un équilibre entre récupération et projection offensive.

La défense, menée par Jonas Adjei Adjetey et Jerome Opoku en centraux, s’appuie sur Gideon Mensah et Marvin Senaya sur les flancs pour contenir les assauts anglais. Devant, la ligne d’attaque trouve son rythme grâce à Antoine Semenyo et Jordan Ayew en ailiers, tandis qu’Iñaki Williams porte les responsabilités de finisseur.

Le Ghana affiche une organisation compacte, visant à contrer les phases offensives adverses et à exploiter la vitesse de ses attaquants en contre. Le grind tactique de Queiroz a déjà porté ses fruits face au Panama et sera mis à l’épreuve face à une équipe anglaise vigoureuse.

Angleterre 2e periode 55' 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana

Chargement du pronostic

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 1-0 1-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) 73' Carton jaune - C. Blackman 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 90+10' Carton jaune - C. Harvey Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana Termine 1-0 BMO Field Panama Panama Resume final Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 0-0 2e periode 55' · 0-0 Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' Carton jaune - D. Rice Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 25 Djed Spence Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 23 James Trafford

13 Dean Henderson

3 Nico O'Reilly

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

7 Bukayo Saka

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana Système 4-1-4-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 19 Iñaki Williams Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 15 1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

7 Abdul Fatawu Issahaku

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

25 Prince Kwabena Adu

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 0 / Ghana 0

: Angleterre 0 / Ghana 0 Tirs : Angleterre 6 / Ghana 0

: Angleterre 6 / Ghana 0 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%

: Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 3 / Ghana 1

: Angleterre 3 / Ghana 1 Fautes : Angleterre 9 / Ghana 8

: Angleterre 9 / Ghana 8 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 0

: Angleterre 1 / Ghana 0 Passes : Angleterre 347 / Ghana 99

: Angleterre 347 / Ghana 99 Precision des passes : Angleterre 95% / Ghana 80%

: Angleterre 95% / Ghana 80% xG : Angleterre 0.28 / Ghana 0.00 Joueurs clés Marc Guéhi (Angleterre) : note 7.5

(Angleterre) : note 7.5 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3

(Ghana) : note 7.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)

(Angleterre) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Thomas Partey (Ghana) : note 7.2

(Ghana) : note 7.2 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7

(Angleterre) : note 7 Marvin Senaya (Ghana) : note 7

(Ghana) : note 7 Jordan Ayew (Ghana) : note 7

(Ghana) : note 7 Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre 2e periode 55' 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana Résumé à la pause Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana