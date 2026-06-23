Mondial 2026 : Angleterre et Ghana s’affrontent pour la tête du groupe L au Gillette Stadium
Le match entre l’Angleterre et le Ghana, programmé le 23 juin 2026 à 21h00 GMT+1 au Gillette Stadium, s’annonce déterminant pour la première place du groupe L de la Coupe du Monde 2026. Les deux formations fortes de victoires lors de leurs premiers matches, respectivement contre la Croatie (4-2) et le Panama (1-0), se retrouvent pour consolider leur position avant le dernier tour de cette phase de groupes.
L’Angleterre, emmenée par l’entraîneur Thomas Tuchel, affiche une dynamique offensive séduisante, témoignée par ses quatre buts inscrits face à la Croatie. De son côté, le Ghana, dirigé par Carlos Queiroz, privilégie une organisation défensive rigoureuse et des contre-attaques précises, comme lors de leur succès à Panama grâce au but tardif de Caleb Yirenkyi.
Cette rencontre est donc cruciale. Une victoire anglaise leur assurerait quasi-automatiquement une qualification pour les huitièmes de finale, leur conférant un avantage stratégique important. À l’inverse, un succès ghanéen propulserait les Black Stars en tête de la poule, intensifiant la lutte pour la qualification lors du dernier match.
Le poids des joueurs clés sera à surveiller. Pour l’Angleterre, Harry Kane, auteur de deux réalisations face à la Croatie, incarne la menace offensive majeure. Le Ghana place ses espoirs notamment sur Yirenkyi, à l’origine de l’unique but contre Panama, et sur le milieu expérimenté Thomas Partey. Ce duel des styles, jeu vertical et rapide contre solidité défensive, promet une confrontation tactique intense.
Zoom sur l’Angleterre
Thomas Tuchel aligne une formation en 4-2-3-1 où la solidité défensive est appuyée par une double sentinelle composée d’Elliot Anderson et Declan Rice, chargée de protéger la défense et d’organiser la transition. Devant, Jude Bellingham évolue en meneur de jeu, épaulé sur les ailes par Noni Madueke et Anthony Gordon, avec Harry Kane en pointe pour conclure les actions.
La charnière défensive associe Ezri Konsa et Marc Guéhi, appuyée par Reece James et Djed Spence sur les côtés dans un style offensif. Jordan Pickford tient la cage anglaise. Ce dispositif permet à l’Angleterre de conjuguer pressing haut et exploitation rapide des espaces, comme démontré contre la Croatie.
Zoom sur le Ghana
Carlos Queiroz mise sur un 4-3-3 classique, renforcé par la présence dans l’entrejeu de Thomas Partey, pilier du milieu, soutenu par Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo. Cela permet un équilibre entre récupération et projection offensive.
La défense, menée par Jonas Adjei Adjetey et Jerome Opoku en centraux, s’appuie sur Gideon Mensah et Marvin Senaya sur les flancs pour contenir les assauts anglais. Devant, la ligne d’attaque trouve son rythme grâce à Antoine Semenyo et Jordan Ayew en ailiers, tandis qu’Iñaki Williams porte les responsabilités de finisseur.
Le Ghana affiche une organisation compacte, visant à contrer les phases offensives adverses et à exploiter la vitesse de ses attaquants en contre. Le grind tactique de Queiroz a déjà porté ses fruits face au Panama et sera mis à l’épreuve face à une équipe anglaise vigoureuse.
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