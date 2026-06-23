Mondial 2026 : nul blanc entre l’Angleterre et le Ghana dans le groupe L

L’Angleterre et le Ghana se sont neutralisés sur un score de 0-0 lors de leur match du groupe L de la Coupe du Monde 2026, disputé le 23 juin au Gillette Stadium. Ce résultat maintient les deux formations en tête de leur poule avec six points chacune après deux rencontres, consolidant leurs positions dans la course à la qualification.

Publié le 23 juin 2026 à 23:11

Publié le 23 juin 2026 à 23:11

Avant cette confrontation, l’Angleterre avait ouvert son compteur avec une victoire 4-2 contre la Croatie, tandis que le Ghana s’était imposé 1-0 face au Panama. Ce duel s’annonçait décisif pour asseoir une dynamique favorable dans la phase de groupes.

Le match s’est caractérisé par une possession largement dominée par l’Angleterre (78%), qui a multiplié les tentatives offensives avec dix-sept tirs, dont trois cadrés. Malgré cette pression, les Lions de la Teranga ont résisté grâce notamment à la vigilance de leur gardien Benjamin Asare, crédité de trois arrêts déterminants. Le Ghana s’est contenté de deux tirs, mais a su préserver sa cage inviolée.

Dans une partie disputée, les deux équipes ont affiché une discipline acceptable avec un carton jaune pour Declan Rice (Angleterre, 41e) et un autre pour Iñaki Williams (Ghana, 60e). Les entraîneurs Thomas Tuchel et Carlos Queiroz ont procédé à plusieurs changements en seconde période pour tenter de débloquer la rencontre, faisant notamment entrer Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jude Bellingham pour l’Angleterre, ainsi qu’Abdul Fatawu Issahaku, Prince Kwabena Adu et Jordan Ayew pour le Ghana.

Ce match nul ne modifie pas l’ordre établi dans le groupe L, où l’Angleterre et le Ghana se projettent maintenant vers leurs prochains affrontements avec déjà six points au compteur.

L’Angleterre déploie un 4-2-3-1 solide sous Thomas Tuchel

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a aligné ses joueurs en 4-2-3-1, s’appuyant sur une charnière centrale composée d’Ezri Konsa et Marc Guéhi, ce dernier auteur d’une prestation notable. Le milieu inclut Declan Rice en rôle récupérateur associé à Elliot Anderson, tandis que Jude Bellingham anime le secteur offensif. Harry Kane, en pointe, a été soutenu par Anthony Gordon et Noni Madueke sur les ailes. Malgré une possession massive et de nombreuses opportunités, les Anglais n’ont pu concrétiser.

Le Ghana résiste en 4-1-4-1 avec un bloc bien organisé

Carlos Queiroz a opté pour une organisation en 4-1-4-1, avec Thomas Partey en sentinelle devant la défense. La défense a été tenue par Jonas Adjei Adjetey et Jerome Opoku dans l’axe, aidés par les latéraux Gideon Mensah et Marvin Senaya. Le milieu était animé par Iñaki Williams, Antoine Semenyo et Caleb Yirenkyi, tandis que Jordan Ayew évoluait en pointe. La solidité collective et le travail défensif, couplés à la performance décisive du gardien Benjamin Asare, ont permis au Ghana de contenir l’attaque anglaise.

Angleterre Termine 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana Fil du match 41' Carton jaune - Declan Rice 60' Carton jaune - Iñaki Williams 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1

: Angleterre 3 / Ghana 1 Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2

: Angleterre 17 / Ghana 2 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%

: Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 5 / Ghana 2

: Angleterre 5 / Ghana 2 Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23

: Angleterre 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1

: Angleterre 1 / Ghana 1 Passes : Angleterre 577 / Ghana 163

: Angleterre 577 / Ghana 163 Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%

: Angleterre 93% / Ghana 76% xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29 Joueurs clés Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)

(Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3

(Angleterre) : note 8.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 1-0 1-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) 73' Carton jaune - C. Blackman 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 90+10' Carton jaune - C. Harvey Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana Termine 1-0 BMO Field Panama Panama Resume final Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 0-0 0-0 Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' Carton jaune - Declan Rice 60' Carton jaune - Iñaki Williams 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 25 Djed Spence Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 3 Nico O'Reilly

7 Bukayo Saka

23 James Trafford

13 Dean Henderson

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana Système 4-1-4-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 19 Iñaki Williams Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 15 7 Abdul Fatawu Issahaku

25 Prince Kwabena Adu

1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1

: Angleterre 3 / Ghana 1 Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2

: Angleterre 17 / Ghana 2 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%

: Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 5 / Ghana 2

: Angleterre 5 / Ghana 2 Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23

: Angleterre 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1

: Angleterre 1 / Ghana 1 Passes : Angleterre 577 / Ghana 163

: Angleterre 577 / Ghana 163 Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%

: Angleterre 93% / Ghana 76% xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29 Joueurs clés Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)

(Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3

(Angleterre) : note 8.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7.3

(Angleterre) : note 7.3 Djed Spence (Angleterre) : note 7.3

(Angleterre) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre Termine 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana Resume final Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 0-0 1re periode 8' · 0-0 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' LIVE Match en cours, Panama 0-0 Croatie. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0 Compositions Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 17 José Fajardo Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 1 Luis Mejía

12 César Samudio

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

18 Cecilio Waterman Croatie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 2 Josip Stanišić Défenseur 6 Josip Šutalo Défenseur 3 Marin Pongračić Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 10 Luka Modrić Milieu 8 Mateo Kovačić Milieu 24 Marco Pašalić Milieu 16 Martin Baturina Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 12 Ivor Pandur

23 Dominik Kotarski

5 Duje Ćaleta-Car

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

15 Mario Pašalić

17 Petar Sučić

19 Toni Fruk

21 Luka Sučić

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama 1re periode 8' 0-0 BMO Field Croatie Croatie Compositions Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana