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Mondial 2026 : nul blanc entre l’Angleterre et le Ghana dans le groupe L

L’Angleterre et le Ghana se sont neutralisés sur un score de 0-0 lors de leur match du groupe L de la Coupe du Monde 2026, disputé le 23 juin au Gillette Stadium. Ce résultat maintient les deux formations en tête de leur poule avec six points chacune après deux rencontres, consolidant leurs positions dans la course à la qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : nul blanc entre l’Angleterre et le Ghana dans le groupe L
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Sommaire

Avant cette confrontation, l’Angleterre avait ouvert son compteur avec une victoire 4-2 contre la Croatie, tandis que le Ghana s’était imposé 1-0 face au Panama. Ce duel s’annonçait décisif pour asseoir une dynamique favorable dans la phase de groupes.

Le match s’est caractérisé par une possession largement dominée par l’Angleterre (78%), qui a multiplié les tentatives offensives avec dix-sept tirs, dont trois cadrés. Malgré cette pression, les Lions de la Teranga ont résisté grâce notamment à la vigilance de leur gardien Benjamin Asare, crédité de trois arrêts déterminants. Le Ghana s’est contenté de deux tirs, mais a su préserver sa cage inviolée.

Dans une partie disputée, les deux équipes ont affiché une discipline acceptable avec un carton jaune pour Declan Rice (Angleterre, 41e) et un autre pour Iñaki Williams (Ghana, 60e). Les entraîneurs Thomas Tuchel et Carlos Queiroz ont procédé à plusieurs changements en seconde période pour tenter de débloquer la rencontre, faisant notamment entrer Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jude Bellingham pour l’Angleterre, ainsi qu’Abdul Fatawu Issahaku, Prince Kwabena Adu et Jordan Ayew pour le Ghana.

Ce match nul ne modifie pas l’ordre établi dans le groupe L, où l’Angleterre et le Ghana se projettent maintenant vers leurs prochains affrontements avec déjà six points au compteur.

L’Angleterre déploie un 4-2-3-1 solide sous Thomas Tuchel

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a aligné ses joueurs en 4-2-3-1, s’appuyant sur une charnière centrale composée d’Ezri Konsa et Marc Guéhi, ce dernier auteur d’une prestation notable. Le milieu inclut Declan Rice en rôle récupérateur associé à Elliot Anderson, tandis que Jude Bellingham anime le secteur offensif. Harry Kane, en pointe, a été soutenu par Anthony Gordon et Noni Madueke sur les ailes. Malgré une possession massive et de nombreuses opportunités, les Anglais n’ont pu concrétiser.

Le Ghana résiste en 4-1-4-1 avec un bloc bien organisé

Carlos Queiroz a opté pour une organisation en 4-1-4-1, avec Thomas Partey en sentinelle devant la défense. La défense a été tenue par Jonas Adjei Adjetey et Jerome Opoku dans l’axe, aidés par les latéraux Gideon Mensah et Marvin Senaya. Le milieu était animé par Iñaki Williams, Antoine Semenyo et Caleb Yirenkyi, tandis que Jordan Ayew évoluait en pointe. La solidité collective et le travail défensif, couplés à la performance décisive du gardien Benjamin Asare, ont permis au Ghana de contenir l’attaque anglaise.

Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'Carton jaune - Declan RiceAngleterre, 41e
  2. 60'Carton jaune - Iñaki WilliamsGhana, 60e
  3. 65'Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka)Angleterre, 65e
  4. 66'Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly)Angleterre, 66e
  5. 66'Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku)Ghana, 66e
  6. 67'Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu)Ghana, 67e
  7. 73'Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers)Angleterre, 73e
  8. 74'Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze)Angleterre, 74e
  9. 83'Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford)Angleterre, 83e
  10. 87'Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong)Ghana, 87e
  11. 95'Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba)Ghana, 95e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1
  • Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2
  • Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%
  • Corners : Angleterre 5 / Ghana 2
  • Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23
  • Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1
  • Passes : Angleterre 577 / Ghana 163
  • Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%
  • xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29
Joueurs clés
  • Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)
  • Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3
  • Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
  • Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5
  • Thomas Partey (Ghana) : note 7.5
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
1re periode 8' BMO Field
Croatie
Compositions
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0

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