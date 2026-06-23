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Mondial 2026 : Panama en 3-4-3 face à une Croatie en 4-2-3-1 avec Modrić au milieu

Le Panama et la Croatie s’affrontent le 24 juin 2026 à 00h00 GMT+1 au BMO Field de Toronto lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe L est capital pour les deux sélections qui ont toutes deux connu une défaite lors de leur première rencontre, respectivement contre le Ghana et l’Angleterre. Une victoire devient impérative pour rester dans la course à la qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Mondial 2026 : Panama en 3-4-3 face à une Croatie en 4-2-3-1 avec Modrić au milieu
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Sommaire

Le Panama, entraîné par Thomas Christiansen, s’appuie sur une formation en 3-4-3, affichant un onze alignant Orlando Mosquera dans les buts, épaulé en défense par Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade. Le milieu est renforcé par Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas et César Blackman tandis que l’attaque repose sur Cristian Martínez, José Fajardo et José Luis Rodríguez.

De son côté, la Croatie de Zlatko Dalic répond en 4-2-3-1 avec un bloc défensif solidement ancré autour de Dominik Livaković dans les cages, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Joško Gvardiol en défense. Au milieu, Luka Modrić et Mateo Kovačić composent un duo d’expérience qui soutient Marco Pašalić, Martin Baturina et Ivan Perišić en attaque, avec Petar Musa en pointe.

Ces deux formations cherchent impérativement les trois points après des débuts difficiles. Le Panama doit dynamiser un secteur offensif illustré par la présence de trois attaquants tandis que la Croatie compte sur la créativité de Modrić et la profondeur de son milieu pour peser sur la rencontre.

Lecture du onze de Panama

Thomas Christiansen opte pour un système en 3-4-3 qui traduit une volonté offensive et de solidité défensive. Le gardien Orlando Mosquera revêt une importance capitale pour le dernier rempart. La ligne défensive à trois, avec Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade, cherche à protéger l’arrière-garde tout en permettant aux latéraux Amir Murillo et César Blackman de monter le long des ailes.

Au milieu, Carlos Harvey et Yoel Bárcenas occupent des rôles clés de relayeurs tandis que César Blackman vient solder les transitions. En attaque, la mobilité de Cristian Martínez, José Fajardo et José Luis Rodríguez doit créer des décalages face à la défense croate. L’équilibre entre agressivité et rigueur tactique sera déterminant pour le Panama.

Lecture du onze de Croatie

Zlatko Dalic privilégie un 4-2-3-1 classique combinant expérience et jeunesse. Dominik Livaković assure la sécurité entre les poteaux. La défense à quatre autour de Joško Gvardiol se veut robuste, avec Josip Stanišić et Joško Šutalo capables de soutien offensif.

Le double pivot Modrić-Kovačić offre un contrôle technique et une créativité indispensable pour désorganiser l’adversaire. Le trio offensif, composé de Marco Pašalić, Martin Baturina et Ivan Perišić, apporte créativité et polyvalence derrière l’unique attaquant, Petar Musa. L’expérience du capitaine Modrić sera un facteur clé face à un Panama en 3-4-3 agressif.

Les onze de départ

Panama
Système3-4-3SélectionneurThomas Christiansen
Titulaires11
  1. 22 Orlando Mosquera Gardien
  2. 13 Jiovany Ramos Défenseur
  3. 3 José Córdoba Défenseur
  4. 16 Andrés Andrade Défenseur
  5. 23 Amir Murillo Milieu
  6. 14 Carlos Harvey Milieu
  7. 11 Yoel Bárcenas Milieu
  8. 2 César Blackman Milieu
  9. 6 Cristian Martínez Attaquant
  10. 17 José Fajardo Attaquant
  11. 7 José Luis Rodríguez Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Luis Mejía
  • 12 César Samudio
  • 4 Fidel Escobar
  • 5 Edgardo Fariña
  • 15 Éric Davis
  • 25 Roderick Miller
  • 26 Jorge Gutiérrez
  • 8 Adalberto Carrasquilla
  • 10 Ismael Díaz
  • 19 Alberto Quintero
  • 20 Aníbal Godoy
  • 21 César Yanis
  • 24 Azarias Londoño
  • 9 Tomás Rodríguez
  • 18 Cecilio Waterman
Croatie
Système4-2-3-1SélectionneurZlatko Dalic
Titulaires11
  1. 1 Dominik Livaković Gardien
  2. 2 Josip Stanišić Défenseur
  3. 6 Josip Šutalo Défenseur
  4. 3 Marin Pongračić Défenseur
  5. 4 Joško Gvardiol Défenseur
  6. 10 Luka Modrić Milieu
  7. 8 Mateo Kovačić Milieu
  8. 24 Marco Pašalić Milieu
  9. 16 Martin Baturina Milieu
  10. 14 Ivan Perišić Milieu
  11. 26 Petar Musa Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Ivor Pandur
  • 23 Dominik Kotarski
  • 5 Duje Ćaleta-Car
  • 22 Luka Vušković
  • 25 Martin Erlić
  • 18 Kristijan Jakić
  • 7 Nikola Moro
  • 13 Nikola Vlašić
  • 15 Mario Pašalić
  • 17 Petar Sučić
  • 19 Toni Fruk
  • 21 Luka Sučić
  • 9 Andrej Kramarić
  • 11 Ante Budimir
  • 20 Igor Matanović
Panama
1re periode 4' BMO Field
Croatie
24/06/2026 00:00 Groupe L
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Match en cours, Panama 0-0 Croatie. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
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Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
1re periode 4' BMO Field
Croatie
Compositions
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Angleterre 2 1 1 0 4 2 2 4
Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4
Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0

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