Mondial 2026 : la Croatie mène face au Ghana à la pause (1-0)
Croatie – Ghana a atteint la pause au Mondial 2026, la Croatie mène face au Ghana sur le score de 1-0.
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Croatie a eu le ballon avec 43% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 0 pour le Ghana. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Croatie et 0 pour le Ghana.
Les faits de la première période
- But – P. Sucic (passe M. Kovacic) (Croatie, 31e)
La Croatie doit confirmer
Avec ce but d’avance, la Croatie peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Ghana devra laisser en cherchant à revenir.
Le Ghana sous pression
Pour le Ghana, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.
- 31'⚽But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
- 46'↑↓Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
- 66'↑↓Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
- 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
- Tirs cadres : Croatie 2 / Ghana 0
- Tirs : Croatie 5 / Ghana 2
- Possession : Croatie 52% / Ghana 48%
- Fautes : Croatie 3 / Ghana 8
- Passes : Croatie 339 / Ghana 318
- Precision des passes : Croatie 92% / Ghana 91%
- xG : Croatie 0.28 / Ghana 0.04
- 12'⚽But - H. Kane1-0Angleterre
- 36'⚽But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
- 42'⚽But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
- 45+5'⚽But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
- 47'⚽But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
- 58'↑↓Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic)Croatie, 58e
- 66'↑↓Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic)Croatie, 66e
- 66'↑↓Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
- 72'↑↓Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford)Angleterre, 72e
- 72'↑↓Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 72e
- 72'↑↓Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers)Angleterre, 72e
- 78'↑↓Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic)Croatie, 78e
- 79'↑↓Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric)Croatie, 79e
- 80'↑↓Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence)Angleterre, 80e
- 85'⚽But - M. Rashford4-2Angleterre · Passe : B. Saka
- 87'↑↓Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi)Angleterre, 87e
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 24 Reece James Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 5 John Stones Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 20 Noni Madueke Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 18 Anthony Gordon Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 15 Dan Burn
- 25 Djed Spence
- 26 Jarell Quansah
- 6 Marc Guéhi
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 7 Bukayo Saka
- 22 Ivan Toney
- 11 Marcus Rashford
- 19 Ollie Watkins
- 1 Dominik Livaković Gardien
- 6 Josip Šutalo Défenseur
- 22 Luka Vušković Défenseur
- 4 Joško Gvardiol Défenseur
- 2 Josip Stanišić Milieu
- 10 Luka Modrić Milieu
- 15 Mario Pašalić Milieu
- 14 Ivan Perišić Milieu
- 17 Petar Sučić Attaquant
- 16 Martin Baturina Attaquant
- 26 Petar Musa Attaquant
- 23 Dominik Kotarski
- 12 Ivor Pandur
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 3 Marin Pongračić
- 25 Martin Erlić
- 8 Mateo Kovačić
- 18 Kristijan Jakić
- 21 Luka Sučić
- 24 Marco Pašalić
- 7 Nikola Moro
- 13 Nikola Vlašić
- 19 Toni Fruk
- 9 Andrej Kramarić
- 11 Ante Budimir
- 20 Igor Matanović
- Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2
- Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4
- Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%
- Corners : Angleterre 8 / Croatie 1
- Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7
- Passes : Angleterre 324 / Croatie 290
- Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%
- xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41
- Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)
- Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)
- Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)
- Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)
- Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)
- Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)
- 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)
- 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)
- 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
- 16'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 16e
- 46'↑↓Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)Ghana, 46e
- 58'↑↓Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)Ghana, 58e
- 58'↑↓Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 58e
- 63'↑↓Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo)Panama, 63e
- 63'↑↓Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono)Panama, 63e
- 73'Carton jaune - C. BlackmanPanama, 73e
- 74'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz)Panama, 74e
- 78'↑↓Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo)Ghana, 78e
- 87'↑↓Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu)Ghana, 87e
- 90'↑↓Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy)Panama, 90e
- 90+5'⚽But - C. Yirenkyi1-0Ghana · Passe : B. Thomas-Asante
- 90+10'Carton jaune - C. HarveyPanama, 90+10e
- 1 Lawrence Ati Zigi Gardien
- 26 Marvin Senaya Défenseur
- 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur
- 18 Jerome Opoku Défenseur
- 14 Gideon Mensah Défenseur
- 24 Ernest Nuamah Milieu
- 3 Caleb Yirenkyi Milieu
- 15 Elisha Owusu Milieu
- 11 Antoine Semenyo Milieu
- 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant
- 9 Jordan Ayew Attaquant
- 12 Joseph Anang
- 16 Benjamin Asare
- 2 Alidu Seidu
- 6 Abdul Mumin
- 17 Rahman Baba
- 21 Kojo Peprah Oppong
- 23 Derrick Luckassen
- 8 Kwasi Sibo
- 7 Abdul Fatawu Issahaku
- 13 Christopher Baah
- 19 Iñaki Williams
- 20 Augustine Boakye
- 10 Brandon Thomas-Asante
- 25 Prince Kwabena Adu
- 22 Orlando Mosquera Gardien
- 13 Jiovany Ramos Défenseur
- 3 José Córdoba Défenseur
- 16 Andrés Andrade Défenseur
- 23 Amir Murillo Milieu
- 14 Carlos Harvey Milieu
- 11 Yoel Bárcenas Milieu
- 2 César Blackman Milieu
- 6 Cristian Martínez Attaquant
- 18 Cecilio Waterman Attaquant
- 7 José Luis Rodríguez Attaquant
- 12 César Samudio
- 1 Luis Mejía
- 4 Fidel Escobar
- 5 Edgardo Fariña
- 15 Éric Davis
- 25 Roderick Miller
- 26 Jorge Gutiérrez
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 10 Ismael Díaz
- 19 Alberto Quintero
- 20 Aníbal Godoy
- 21 César Yanis
- 24 Azarias Londoño
- 9 Tomás Rodríguez
- 17 José Fajardo
- Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1
- Tirs : Ghana 1 / Panama 3
- Possession : Ghana 36% / Panama 64%
- Fautes : Ghana 3 / Panama 6
- Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0
- Passes : Ghana 172 / Panama 315
- Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%
- xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
- Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)
- Andrés Andrade (Panama) : note 7.5
- Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Amir Murillo (Panama) : note 7
- Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9
- Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9
- Cristian Martínez (Panama) : note 6.9
- Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 41'Carton jaune - Declan RiceAngleterre, 41e
- 60'Carton jaune - Iñaki WilliamsGhana, 60e
- 65'↑↓Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka)Angleterre, 65e
- 66'↑↓Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly)Angleterre, 66e
- 66'↑↓Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku)Ghana, 66e
- 67'↑↓Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu)Ghana, 67e
- 73'↑↓Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers)Angleterre, 73e
- 74'↑↓Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze)Angleterre, 74e
- 83'↑↓Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford)Angleterre, 83e
- 87'↑↓Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong)Ghana, 87e
- 95'↑↓Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba)Ghana, 95e
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 24 Reece James Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 25 Djed Spence Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 20 Noni Madueke Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 18 Anthony Gordon Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 3 Nico O'Reilly
- 7 Bukayo Saka
- 23 James Trafford
- 13 Dean Henderson
- 5 John Stones
- 26 Jarell Quansah
- 15 Dan Burn
- 12 Trevoh Chalobah
- 14 Jordan Henderson
- 21 Eberechi Eze
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 22 Ivan Toney
- 19 Ollie Watkins
- 11 Marcus Rashford
- 16 Benjamin Asare Gardien
- 26 Marvin Senaya Défenseur
- 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur
- 18 Jerome Opoku Défenseur
- 14 Gideon Mensah Défenseur
- 5 Thomas Partey Milieu
- 19 Iñaki Williams Milieu
- 3 Caleb Yirenkyi Milieu
- 8 Kwasi Sibo Milieu
- 11 Antoine Semenyo Milieu
- 9 Jordan Ayew Attaquant
- 7 Abdul Fatawu Issahaku
- 25 Prince Kwabena Adu
- 1 Lawrence Ati Zigi
- 12 Joseph Anang
- 21 Kojo Peprah Oppong
- 23 Derrick Luckassen
- 2 Alidu Seidu
- 6 Abdul Mumin
- 17 Rahman Baba
- 13 Christopher Baah
- 15 Elisha Owusu
- 10 Brandon Thomas-Asante
- 20 Augustine Boakye
- 22 Kamaldeen Sulemana
- 24 Ernest Nuamah
- Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1
- Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2
- Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%
- Corners : Angleterre 5 / Ghana 2
- Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23
- Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1
- Passes : Angleterre 577 / Ghana 163
- Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%
- xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29
- Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)
- Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3
- Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5
- Thomas Partey (Ghana) : note 7.5
- Ezri Konsa (Angleterre) : note 7.3
- Djed Spence (Angleterre) : note 7.3
- Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 46'↑↓Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir)Croatie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric)Croatie, 46e
- 54'⚽But - A. Budimir (passe J. Stanisic)Croatie, 54e
- 61'Carton jaune - Y. BarcenasPanama, 61e
- 72'↑↓Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic)Croatie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic)Croatie, 72e
- 77'↑↓Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman)Panama, 77e
- 81'↑↓Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic)Croatie, 81e
- 83'↑↓Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono)Panama, 83e
- 90'↑↓Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez)Panama, 90e
- 90'↑↓Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis)Panama, 90e
- 90+2'Carton jaune - P. SucicCroatie, 90+2e
- 22 Orlando Mosquera Gardien
- 23 Amir Murillo Défenseur
- 13 Jiovany Ramos Défenseur
- 3 José Córdoba Défenseur
- 16 Andrés Andrade Défenseur
- 2 César Blackman Défenseur
- 6 Cristian Martínez Milieu
- 14 Carlos Harvey Milieu
- 11 Yoel Bárcenas Milieu
- 7 José Luis Rodríguez Milieu
- 17 José Fajardo Attaquant
- 1 Luis Mejía
- 12 César Samudio
- 4 Fidel Escobar
- 5 Edgardo Fariña
- 15 Éric Davis
- 25 Roderick Miller
- 26 Jorge Gutiérrez
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 10 Ismael Díaz
- 19 Alberto Quintero
- 20 Aníbal Godoy
- 21 César Yanis
- 24 Azarias Londoño
- 9 Tomás Rodríguez
- 18 Cecilio Waterman
- 1 Dominik Livaković Gardien
- 2 Josip Stanišić Défenseur
- 6 Josip Šutalo Défenseur
- 3 Marin Pongračić Défenseur
- 4 Joško Gvardiol Défenseur
- 10 Luka Modrić Milieu
- 8 Mateo Kovačić Milieu
- 24 Marco Pašalić Milieu
- 16 Martin Baturina Milieu
- 14 Ivan Perišić Milieu
- 26 Petar Musa Attaquant
- 12 Ivor Pandur
- 23 Dominik Kotarski
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 18 Kristijan Jakić
- 7 Nikola Moro
- 13 Nikola Vlašić
- 15 Mario Pašalić
- 17 Petar Sučić
- 19 Toni Fruk
- 21 Luka Sučić
- 9 Andrej Kramarić
- 11 Ante Budimir
- 20 Igor Matanović
- Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1
- Tirs : Panama 1 / Croatie 2
- Possession : Panama 36% / Croatie 64%
- Corners : Panama 0 / Croatie 1
- Fautes : Panama 9 / Croatie 5
- Passes : Panama 172 / Croatie 310
- Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88%
- xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05
- Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2
- Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)
- Yoel Bárcenas (Panama) : note 7
- Amir Murillo (Panama) : note 6.9
- Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9
- Andrés Andrade (Panama) : note 6.9
- César Blackman (Panama) : note 6.9
- José Fajardo (Panama) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 46'↑↓Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo)Panama, 46e
- 53'Carton jaune - J. FajardoPanama, 53e
- 60'Carton jaune - J. QuansahAngleterre, 60e
- 62'⚽But - J. Bellingham (passe B. Saka)Angleterre, 62e
- 63'↑↓Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence)Angleterre, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke)Angleterre, 63e
- 67'⚽But - H. Kane (passe J. Bellingham)Angleterre, 67e
- 22 Orlando Mosquera Gardien
- 23 Amir Murillo Défenseur
- 4 Fidel Escobar Défenseur
- 3 José Córdoba Défenseur
- 16 Andrés Andrade Défenseur
- 26 Jorge Gutiérrez Défenseur
- 6 Cristian Martínez Milieu
- 11 Yoel Bárcenas Milieu
- 14 Carlos Harvey Milieu
- 7 José Luis Rodríguez Milieu
- 9 Tomás Rodríguez Attaquant
- 12 César Samudio
- 1 Luis Mejía
- 15 Éric Davis
- 13 Jiovany Ramos
- 25 Roderick Miller
- 2 César Blackman
- 5 Edgardo Fariña
- 20 Aníbal Godoy
- 21 César Yanis
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 19 Alberto Quintero
- 10 Ismael Díaz
- 24 Azarias Londoño
- 17 José Fajardo
- 18 Cecilio Waterman
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 26 Jarell Quansah Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 7 Bukayo Saka Milieu
- 17 Morgan Rogers Milieu
- 11 Marcus Rashford Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 5 John Stones
- 15 Dan Burn
- 25 Djed Spence
- 12 Trevoh Chalobah
- 16 Kobbie Mainoo
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 4 Declan Rice
- 20 Noni Madueke
- 19 Ollie Watkins
- 22 Ivan Toney
- 18 Anthony Gordon
- Tirs cadres : Panama 2 / Angleterre 2
- Tirs : Panama 4 / Angleterre 10
- Possession : Panama 29% / Angleterre 71%
- Corners : Panama 1 / Angleterre 5
- Fautes : Panama 12 / Angleterre 4
- Cartons jaunes : Panama 1 / Angleterre 0
- Passes : Panama 148 / Angleterre 381
- Precision des passes : Panama 71% / Angleterre 89%
- xG : Panama 0.15 / Angleterre 0.52
- Orlando Mosquera (Panama) : note 6.9, 2 arret(s)
- Jordan Pickford (Angleterre) : note 6.9, 2 arret(s)
- José Córdoba (Panama) : note 7.5
- Elliot Anderson (Angleterre) : note 7.5
- Jarell Quansah (Angleterre) : note 7.2
- Marc Guéhi (Angleterre) : note 7.2
- Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.2
- Ezri Konsa (Angleterre) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 24/06/2018 Angleterre 6-1 Panama (World Cup)
- 31'⚽But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
- 46'↑↓Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
- 66'↑↓Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
- 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
- 1 Dominik Livaković Gardien
- 2 Josip Stanišić Défenseur
- 6 Josip Šutalo Défenseur
- 3 Marin Pongračić Défenseur
- 14 Ivan Perišić Défenseur
- 10 Luka Modrić Milieu
- 8 Mateo Kovačić Milieu
- 17 Petar Sučić Milieu
- 13 Nikola Vlašić Milieu
- 16 Martin Baturina Milieu
- 11 Ante Budimir Attaquant
- 23 Dominik Kotarski
- 12 Ivor Pandur
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 4 Joško Gvardiol
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 18 Kristijan Jakić
- 21 Luka Sučić
- 24 Marco Pašalić
- 15 Mario Pašalić
- 7 Nikola Moro
- 19 Toni Fruk
- 9 Andrej Kramarić
- 20 Igor Matanović
- 26 Petar Musa
- 16 Benjamin Asare Gardien
- 26 Marvin Senaya Défenseur
- 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur
- 23 Derrick Luckassen Défenseur
- 14 Gideon Mensah Défenseur
- 5 Thomas Partey Milieu
- 11 Antoine Semenyo Milieu
- 15 Elisha Owusu Milieu
- 8 Kwasi Sibo Milieu
- 22 Kamaldeen Sulemana Milieu
- 9 Jordan Ayew Attaquant
- 1 Lawrence Ati Zigi
- 12 Joseph Anang
- 2 Alidu Seidu
- 6 Abdul Mumin
- 17 Rahman Baba
- 18 Jerome Opoku
- 21 Kojo Peprah Oppong
- 3 Caleb Yirenkyi
- 7 Abdul Fatawu Issahaku
- 13 Christopher Baah
- 19 Iñaki Williams
- 20 Augustine Boakye
- 10 Brandon Thomas-Asante
- 24 Ernest Nuamah
- 25 Prince Kwabena Adu
- Tirs cadres : Croatie 2 / Ghana 0
- Tirs : Croatie 5 / Ghana 2
- Possession : Croatie 52% / Ghana 48%
- Fautes : Croatie 3 / Ghana 8
- Passes : Croatie 339 / Ghana 318
- Precision des passes : Croatie 92% / Ghana 91%
- xG : Croatie 0.28 / Ghana 0.04
- Petar Sučić (Croatie) : note 8, 1 but(s)
- Mateo Kovačić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Josip Šutalo (Croatie) : note 7.3
- Marin Pongračić (Croatie) : note 7
- Luka Modrić (Croatie) : note 7
- Martin Baturina (Croatie) : note 7
- Benjamin Asare (Ghana) : note 6.3, 1 arret(s)
- Marvin Senaya (Ghana) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Ghana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Croatie
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
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