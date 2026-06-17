Mondial 2026 : l’Angleterre bat la Croatie 4-2 grâce à Kane
L’Angleterre a battu la Croatie 4-2, mercredi 17 juin 2026 à l’AT&T Stadium d’Arlington, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, en s’appuyant sur un doublé de Harry Kane et sur une reprise décisive dès le retour des vestiaires. Ce succès donne trois points aux Anglais dans le groupe L, face à un adversaire revenu deux fois au score avant la pause.
Le match a basculé autour de Harry Kane, buteur dès la 12e minute puis encore décisif à la 42e sur une passe de Declan Rice. Entre ces deux réalisations, Martin Baturina avait égalisé pour la Croatie à la 36e, servi par Petar Sučić, avant que Petar Musa ne ramène les Croates à 2-2 dans le temps additionnel de la première période, sur une passe d’Ivan Perišić.
L’Angleterre a repris l’avantage immédiatement après la reprise. Jude Bellingham a marqué à la 47e minute, servi par Elliot Anderson, pour replacer la sélection de Thomas Tuchel devant. Marcus Rashford a ensuite fermé le score à la 85e minute, sur une passe de Bukayo Saka, dans une rencontre où les Anglais ont conservé une marge offensive nette.
Le contenu statistique confirme l’efficacité anglaise dans les zones de finition. L’Angleterre a cadré dix tirs, contre deux pour la Croatie, et a obtenu huit corners contre un. La possession est restée relativement partagée, avec 53 pour cent pour les Anglais, mais l’écart s’est surtout dessiné dans la surface, où l’équipe de Tuchel a produit seize tirs.
Kane et Bellingham portent le plan anglais
Thomas Tuchel avait installé l’Angleterre en 4-2-3-1, avec Jordan Pickford dans le but, Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O’Reilly en défense. Declan Rice et Elliot Anderson ont encadré le milieu, derrière une ligne composée de Noni Madueke, Jude Bellingham et Anthony Gordon, avec Harry Kane en pointe.
Kane a donné le ton en ouvrant rapidement le score, puis a replacé son équipe devant à trois minutes de la pause. Son doublé a pesé dans un premier acte très ouvert, où l’Angleterre n’a jamais durablement décroché malgré les retours croates. Bellingham a ensuite inscrit le troisième but anglais dès la 47e, un moment qui a redonné une structure au match après une fin de première période défavorable.
Declan Rice a aussi joué un rôle central, avec une passe décisive et plusieurs ballons utiles dans la progression. La présence de Bellingham entre les lignes, associée aux courses de Madueke et Gordon, a offert des solutions régulières autour de Kane. En fin de match, Rashford et Saka ont été impliqués sur le quatrième but, qui a éteint le suspense.
La Croatie a répondu avant de céder
Zlatko Dalic avait aligné la Croatie en 3-4-2-1, avec Dominik Livaković dans le but, Josip Šutalo, Luka Vušković et Joško Gvardiol en défense. Josip Stanišić et Ivan Perišić occupaient les côtés, Luka Modrić et Mario Pašalić le cœur du jeu, tandis que Petar Sučić et Martin Baturina soutenaient Petar Musa.
La Croatie a su revenir deux fois avant la mi-temps. Baturina a répondu à Kane à la 36e, sur une passe de Sučić, puis Musa a égalisé à 2-2 à la 45e minute plus cinq, servi par Perišić. Ce réalisme a longtemps maintenu l’équipe de Dalic dans le match, malgré un volume offensif inférieur à celui de l’Angleterre.
Livaković a été très sollicité, avec sept arrêts comptabilisés, signe de la pression anglaise sur le but croate. Mais le but de Bellingham au retour des vestiaires a compliqué la suite pour la Croatie, contrainte de courir après le score une troisième fois. Le quatrième but anglais, signé Rashford à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, a définitivement scellé la rencontre.
L’Angleterre lance ainsi sa campagne dans ce groupe L par une victoire marquante face à un adversaire européen de référence. La Croatie quitte Arlington sans point, malgré une première période disputée et deux réponses offensives signées Baturina et Musa.
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