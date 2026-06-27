Mondial 2026 : Mondial 2026 Croatie Ghana : la Croatie en 4 2 3 1 avec Modrić, le Ghana en 4 3 3 avec Partey

Le match de phase de groupes du Mondial 2026 opposant la Croatie au Ghana se déroulera le 27 juin à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Cette rencontre s’inscrit dans un groupe L où ni la Croatie ni le Ghana n’ont remporté tous leurs matchs, la Croatie ayant une victoire et une défaite, et le Ghana une victoire et un nul.

Publié le 27 juin 2026 à 21:33

Publié le 27 juin 2026 à 21:33

La Croatie aligne un schéma en 4-2-3-1 sous la conduite du sélectionneur Zlatko Dalic. Elle fait appel à son capitaine Luka Modrić, deuxième ligne de cinq au milieu, et mise sur l’expérience d’Ivan Perišić en défense comme sur la présence d’Ante Budimir en pointe.

De son côté, le Ghana évolue en 4-3-3 avec Carlos Queiroz aux commandes. Le milieu de terrain est animé autour de Thomas Partey, pilier de l’équipe, tandis que Kamaldeen Sulemana et Jordan Ayew composent un trio offensif rapide et technique.

Cette confrontation peut être décisive dans l’équilibre du groupe L où la Croatie cherche à renouer avec la victoire après une défaite et où le Ghana souhaite conserver son invincibilité.

Lecture du onze de Croatie

Zlatko Dalic présente une formation classique en 4-2-3-1 focalisée sur la solidité défensive et la créativité au milieu. Dominik Livaković gardera les buts, protégé par une ligne de quatre comprenant Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Ivan Perišić. Ce dernier apporte son expérience défensive et offensive sur le flanc gauche.

Au milieu, la double sentinelle composée de Luka Modrić et Mateo Kovačić est soutenue par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina dans les trois postes offensifs du milieu. En attaque, Ante Budimir est le point d’appui central dans un rôle de buteur isolé. Ce cadre tactique permet à la Croatie de développer un jeu équilibré entre maîtrise technique et agressivité défensive.

Lecture du onze de Ghana

Le sélectionneur Carlos Queiroz aligne un 4-3-3 plus porté vers l’offensive et l’animation du milieu. Le gardien Benjamin Asare est protégé par une défense à quatre composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen et Gideon Mensah.

Le milieu de terrain est formé d’un trio solide avec Thomas Partey, Elisha Owusu et Kwasi Sibo. Ce trio devra gérer le rythme et organiser le jeu pour alimenter le trio d’attaque composé de Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew et Antoine Semenyo. Ces derniers apporteront la rapidité et la capacité à déséquilibrer la défense adverse.

Ce dispositif encourage la mobilité et la verticalité, en appui des ambitions du Ghana pour marquer des points importants dans ce groupe dense.

Les onze de départ

Croatie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 2 Josip Stanišić Défenseur 6 Josip Šutalo Défenseur 3 Marin Pongračić Défenseur 14 Ivan Perišić Défenseur 10 Luka Modrić Milieu 8 Mateo Kovačić Milieu 13 Nikola Vlašić Milieu 17 Petar Sučić Milieu 16 Martin Baturina Milieu 11 Ante Budimir Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

4 Joško Gvardiol

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

15 Mario Pašalić

7 Nikola Moro

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

20 Igor Matanović

26 Petar Musa Ghana Système 4-3-3 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 23 Derrick Luckassen Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant 11 Antoine Semenyo Attaquant Remplaçants 15 1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

18 Jerome Opoku

21 Kojo Peprah Oppong

3 Caleb Yirenkyi

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

24 Ernest Nuamah

25 Prince Kwabena Adu

Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 1-0 1-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) 73' Carton jaune - C. Blackman 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 90+10' Carton jaune - C. Harvey Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana Termine 1-0 BMO Field Panama Panama Resume final Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 0-0 0-0 Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' Carton jaune - Declan Rice 60' Carton jaune - Iñaki Williams 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 25 Djed Spence Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 3 Nico O'Reilly

7 Bukayo Saka

23 James Trafford

13 Dean Henderson

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana Système 4-1-4-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 19 Iñaki Williams Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 15 7 Abdul Fatawu Issahaku

25 Prince Kwabena Adu

1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1

: Angleterre 3 / Ghana 1 Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2

: Angleterre 17 / Ghana 2 Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%

: Angleterre 78% / Ghana 22% Corners : Angleterre 5 / Ghana 2

: Angleterre 5 / Ghana 2 Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23

: Angleterre 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1

: Angleterre 1 / Ghana 1 Passes : Angleterre 577 / Ghana 163

: Angleterre 577 / Ghana 163 Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%

: Angleterre 93% / Ghana 76% xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29 Joueurs clés Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)

(Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (Angleterre) : note 8.3

(Angleterre) : note 8.3 Declan Rice (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (Angleterre) : note 7.3

(Angleterre) : note 7.3 Djed Spence (Angleterre) : note 7.3

(Angleterre) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre Termine 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana Resume final Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 0-1 0-1 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) 61' Carton jaune - Y. Barcenas 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) 90+2' Carton jaune - P. Sucic Compositions Panama Système 5-4-1 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 23 Amir Murillo Défenseur 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 2 César Blackman Défenseur 6 Cristian Martínez Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 7 José Luis Rodríguez Milieu 17 José Fajardo Attaquant Remplaçants 15 1 Luis Mejía

12 César Samudio

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

18 Cecilio Waterman Croatie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 2 Josip Stanišić Défenseur 6 Josip Šutalo Défenseur 3 Marin Pongračić Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 10 Luka Modrić Milieu 8 Mateo Kovačić Milieu 24 Marco Pašalić Milieu 16 Martin Baturina Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 12 Ivor Pandur

23 Dominik Kotarski

5 Duje Ćaleta-Car

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

15 Mario Pašalić

17 Petar Sučić

19 Toni Fruk

21 Luka Sučić

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Panama 0 / Croatie 1

: Panama 0 / Croatie 1 Tirs : Panama 1 / Croatie 2

: Panama 1 / Croatie 2 Possession : Panama 36% / Croatie 64%

: Panama 36% / Croatie 64% Corners : Panama 0 / Croatie 1

: Panama 0 / Croatie 1 Fautes : Panama 9 / Croatie 5

: Panama 9 / Croatie 5 Passes : Panama 172 / Croatie 310

: Panama 172 / Croatie 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatie 88%

: Panama 79% / Croatie 88% xG : Panama 0.06 / Croatie 0.05 Joueurs clés Josip Šutalo (Croatie) : note 7.2

(Croatie) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)

(Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Andrés Andrade (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 César Blackman (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 José Fajardo (Panama) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama Termine 0-1 BMO Field Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Panama Système 5-4-1 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 23 Amir Murillo Défenseur 4 Fidel Escobar Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 26 Jorge Gutiérrez Défenseur 6 Cristian Martínez Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 7 José Luis Rodríguez Milieu 9 Tomás Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

15 Éric Davis

13 Jiovany Ramos

25 Roderick Miller

2 César Blackman

5 Edgardo Fariña

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

8 Adalberto Carrasquilla

19 Alberto Quintero

10 Ismael Díaz

24 Azarias Londoño

17 José Fajardo

18 Cecilio Waterman Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 26 Jarell Quansah Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 7 Bukayo Saka Milieu 17 Morgan Rogers Milieu 11 Marcus Rashford Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

5 John Stones

15 Dan Burn

25 Djed Spence

12 Trevoh Chalobah

16 Kobbie Mainoo

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

4 Declan Rice

20 Noni Madueke

19 Ollie Watkins

22 Ivan Toney

18 Anthony Gordon Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 24/06/2018 Angleterre 6-1 Panama (World Cup) Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Compositions Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Croatie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 2 Josip Stanišić Défenseur 6 Josip Šutalo Défenseur 3 Marin Pongračić Défenseur 14 Ivan Perišić Défenseur 10 Luka Modrić Milieu 8 Mateo Kovačić Milieu 13 Nikola Vlašić Milieu 17 Petar Sučić Milieu 16 Martin Baturina Milieu 11 Ante Budimir Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

4 Joško Gvardiol

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

15 Mario Pašalić

7 Nikola Moro

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

20 Igor Matanović

26 Petar Musa Ghana Système 4-3-3 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 23 Derrick Luckassen Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant 11 Antoine Semenyo Attaquant Remplaçants 15 1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

18 Jerome Opoku

21 Kojo Peprah Oppong

3 Caleb Yirenkyi

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

24 Ernest Nuamah

25 Prince Kwabena Adu Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana Compositions