Mondial 2026 : l’Argentine élimine la Suisse en quart de finale après prolongation

L’Argentine a pris le dessus sur la Suisse (3-1 a.p.) en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, mardi au Arrowhead Stadium de Kansas City. Après un temps réglementaire serré conclu sur un score de parité (1-1), les hommes de Lionel Scaloni ont creusé l’écart durant la prolongation, validant ainsi leur place en demi-finale face à l’Angleterre.

Publié le 12 juil. 2026 à 04:46

Publié le 12 juil. 2026 à 04:46

Le duel a offert un début prometteur avec Alexis Mac Allister ouvrant le score dès la 10e minute sur un corner tiré par Lionel Messi. La Suisse, menée, a répliqué en seconde période grâce à Dan Ndoye (67e). La rencontre a basculé lorsque Breel Embolo, déjà averti, a écopé d’un second carton jaune puis rouge (72e), contraignant les Helvètes à évoluer à dix pour le reste du match.

Durant le temps additionnel, l’Argentine a profité de sa supériorité numérique et physique pour inscrire deux buts supplémentaires par Julián Álvarez (112e) et Lisandro Martínez (120+1e), scellant une victoire argentine méritée après un intense combat tactique.

La rencontre a également été marquée par le recours au protocole de « mauvaise identité », qui a annulé un carton jaune initialement attribué à Leandro Paredes, évitant une sanction injustifiée à l’Argentin. Côté argentins, Lionel Messi a pesé sur le jeu en délivrant une passe décisive et multipliant les transmissions clés, tandis que le gardien Emiliano Martínez a réalisé quatre arrêts précieux.

La Suisse, alignée en 4-2-3-1 sous la direction de Murat Yakin, avait misé sur un bloc compact avec Gregor Kobel dans les cages et une ligne offensive led par Embolo. Leur incapacité à tenir l’avantage numérique conjuguée à une défense parfois dépassée face à la réactivité argentine a pesé lourd dans le dénouement.

Dominante Argentine sous Scaloni avec un 4-1-3-2 efficace

La sélection argentine a tenu son rang sous l’animation de Lionel Scaloni, optant pour un schéma en 4-1-3-2. La base défensive rassemblait Emiliano Martínez dans les cages, soutenu par les défenseurs Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico. Leandro Paredes évoluait en sentinelle devant la défense, orchestrant le tempo en liaison avec Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister au milieu.

En attaque, la complémentarité entre Lionel Messi et Julián Álvarez a permis d’allier créativité et profondeur. L’expérience et la maîtrise collective ont permis à l’Argentine de gérer les moments clés du match, notamment lors des phases de pression suisse et pendant la prolongation.

La Suisse en 4-2-3-1 peine à contenir après l’expulsion d’Embolo

Les Helvètes, menés par Murat Yakin, ont aligné un dispositif classique en 4-2-3-1 avec Kik Gregor Kobel au but. La double charnière centrale coffre-fort était composée de Nico Elvedi et Manuel Akanji, tandis que les pistons Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria apportaient une présence physique et technique.

Le milieu associait Granit Xhaka à Remo Freuler, avec Fabian Rieder, Dan Ndoye et Breel Embolo à l’avant. Malgré l’égalisation de Ndoye et quelques occasions, la sortie prématurée de Breel Embolo sur carton rouge a considérablement freinée leur capacité à contester la domination argentine aux prolongations.

La Suisse quitte la compétition sur cette défaite, après un parcours marqué par l’effort collectif et la solidité défensive mais pénalisée par un manque d’efficacité en fin de match et l’absence d’une solution pour compenser l’infériorité numérique.

Argentine Termine apres prolongation 3-1 a.p. Arrowhead Stadium Suisse Suisse Fil du match 10' ⚽ But - A. Mac Allister (passe L. Messi) 44' Carton jaune - B. Embolo 67' ⚽ But - D. Ndoye (passe R. Rodriguez) 72' Carton jaune - B. Embolo 72' Carton rouge - B. Embolo 1-1 78' ↑↓ Remplacement - N. Tagliafico (remplace N. Gonzalez) 85' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Martinez) 85' ↑↓ Remplacement - N. Molina (remplace G. Montiel) 86' ↑↓ Remplacement - D. Sow (remplace S. Widmer) 86' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace Z. Amdouni) 86' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace M. Muheim) 90+5' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace E. Comert) 91' ↑↓ Remplacement - E. Fernandez (remplace T. Almada) 96' ↑↓ Remplacement - D. Zakaria (remplace A. Jashari) 97' Carton jaune - T. Almada 98' Carton jaune - L. Martinez 106' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 110' ↑↓ Remplacement - L. Paredes (remplace J. Lopez) 112' ⚽ But - J. Alvarez (passe J. Lopez) 114' Carton jaune - J. Lopez 115' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace R. Vargas) 120+1' ⚽ But - L. Martinez Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 3 / Suisse 5

: Argentine 3 / Suisse 5 Tirs : Argentine 14 / Suisse 9

: Argentine 14 / Suisse 9 Possession : Argentine 57% / Suisse 43%

: Argentine 57% / Suisse 43% Corners : Argentine 6 / Suisse 2

: Argentine 6 / Suisse 2 Fautes : Argentine 11 / Suisse 15

: Argentine 11 / Suisse 15 Cartons jaunes : Argentine 1 / Suisse 2

: Argentine 1 / Suisse 2 Cartons rouges : Argentine 0 / Suisse 1

: Argentine 0 / Suisse 1 Passes : Argentine 566 / Suisse 420

: Argentine 566 / Suisse 420 Precision des passes : Argentine 88% / Suisse 86%

: Argentine 88% / Suisse 86% xG : Argentine 1.08 / Suisse 0.50 Joueurs clés Alexis Mac Allister (Argentine) : note 7.3, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 but(s) Lionel Messi (Argentine) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Dan Ndoye (Suisse) : note 7.2, 1 but(s)

(Suisse) : note 7.2, 1 but(s) Emiliano Martínez (Argentine) : note 7.3, 4 arret(s)

(Argentine) : note 7.3, 4 arret(s) Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)