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Mondial 2026 : Argentine et Suisse s’affrontent en quarts au Arrowhead Stadium

Le 12 juillet 2026 à 2h00 heure locale (GMT+1), l’Argentine défie la Suisse en quarts de finale de la Coupe du Monde au Arrowhead Stadium de Kansas City. Cette rencontre opposera le tenant du titre à une équipe suisse ambitieuse, dans un match crucial pour la suite du tournoi.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Argentine et Suisse s’affrontent en quarts au Arrowhead Stadium
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L’Argentine, championne en titre depuis 2022, a confirmé son statut de favori en obtenant 38 points lors des qualifications sud-américaines, devançant largement ses rivales. Sous la houlette de Lionel Scaloni, en poste depuis 2018, l’équipe a construit un équilibre solide entre une attaque incisive et une défense organisée, portée par des cadres comme Lionel Messi, capitaine emblématique disputant sa sixième Coupe du Monde, ainsi que Julián Álvarez, Lautaro Martínez et Rodrigo De Paul.

De son côté, la Suisse a atteint ce stade du tournoi avec l’ambition d’aller plus loin que ses précédents huitièmes de finale. Dirigée par Murat Yakin, sélectionneur depuis 2021, l’équipe mise sur son expérience et une organisation défensive rigoureuse. Granit Xhaka, capitaine et recordman de sélections, accompagné de l’expérimenté défenseur Ricardo Rodríguez, est au cœur de ce dispositif qui privilégie les transitions rapides.

Ce quart de finale oppose ainsi deux formations aux styles contrastés – la maîtrise technique offensive de l’Argentine face à la solidité tactique de la Suisse. L’enjeu est de taille, l’Argentine cherchant à conserver son titre, tandis que la Suisse vise une demi-finale inédite depuis 1954.

Zoom sur Argentine

Le sélectionneur Lionel Scaloni a façonné une équipe alliant jeunesse et expérience, avec Lionel Messi en chef d’orchestre. Leur système classique 4-3-3 favorise la possession de balle et les transitions rapides pour solliciter les attaquants. Messi, Álvarez et Lautaro Martínez composent un trio offensif redoutable capable de déstabiliser n’importe quelle défense. Le milieu de terrain, emmené par Rodrigo De Paul, équilibre phases de possession et récupération.

En défense, l’Argentine dispose de joueurs solides et disciplinés, garants d’une assise stable. Leur parcours en qualifications a prouvé leur régularité et une capacité à s’adapter face à diverses oppositions, qualité essentielle face à la rigueur suisse.

Zoom sur Suisse

Sous la direction de Murat Yakin, la Suisse s’appuie sur un bloc défensif organisé, privilégiant un 4-2-3-1 compact. Le duo de milieux défensifs agit en écran devant la défense, tandis que Granit Xhaka apporte son influence et son expérience au cœur du jeu. Ricardo Rodríguez, en défense, apporte sa maturité et sa lecture du jeu.

La stratégie suisse repose sur la solidité défensive et l’exploitation des espaces laissés par l’adversaire grâce à des contre-attaques rapides. Leur qualification témoigne d’une progression constante et d’une ambition renforcée d’atteindre les demi-finales du Mondial, un exploit historique pour cette sélection.

Argentine
A venir Arrowhead Stadium
Suisse
12/07/2026 02:00 Quarts de finale
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