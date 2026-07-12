Mondial 2026 : Argentine et Suisse s’affrontent en quarts au Arrowhead Stadium

L’Argentine, championne en titre depuis 2022, a confirmé son statut de favori en obtenant 38 points lors des qualifications sud-américaines, devançant largement ses rivales. Sous la houlette de Lionel Scaloni, en poste depuis 2018, l’équipe a construit un équilibre solide entre une attaque incisive et une défense organisée, portée par des cadres comme Lionel Messi, capitaine emblématique disputant sa sixième Coupe du Monde, ainsi que Julián Álvarez, Lautaro Martínez et Rodrigo De Paul.
De son côté, la Suisse a atteint ce stade du tournoi avec l’ambition d’aller plus loin que ses précédents huitièmes de finale. Dirigée par Murat Yakin, sélectionneur depuis 2021, l’équipe mise sur son expérience et une organisation défensive rigoureuse. Granit Xhaka, capitaine et recordman de sélections, accompagné de l’expérimenté défenseur Ricardo Rodríguez, est au cœur de ce dispositif qui privilégie les transitions rapides.
Ce quart de finale oppose ainsi deux formations aux styles contrastés – la maîtrise technique offensive de l’Argentine face à la solidité tactique de la Suisse. L’enjeu est de taille, l’Argentine cherchant à conserver son titre, tandis que la Suisse vise une demi-finale inédite depuis 1954.
Zoom sur Argentine
Le sélectionneur Lionel Scaloni a façonné une équipe alliant jeunesse et expérience, avec Lionel Messi en chef d’orchestre. Leur système classique 4-3-3 favorise la possession de balle et les transitions rapides pour solliciter les attaquants. Messi, Álvarez et Lautaro Martínez composent un trio offensif redoutable capable de déstabiliser n’importe quelle défense. Le milieu de terrain, emmené par Rodrigo De Paul, équilibre phases de possession et récupération.
En défense, l’Argentine dispose de joueurs solides et disciplinés, garants d’une assise stable. Leur parcours en qualifications a prouvé leur régularité et une capacité à s’adapter face à diverses oppositions, qualité essentielle face à la rigueur suisse.
Zoom sur Suisse
Sous la direction de Murat Yakin, la Suisse s’appuie sur un bloc défensif organisé, privilégiant un 4-2-3-1 compact. Le duo de milieux défensifs agit en écran devant la défense, tandis que Granit Xhaka apporte son influence et son expérience au cœur du jeu. Ricardo Rodríguez, en défense, apporte sa maturité et sa lecture du jeu.
La stratégie suisse repose sur la solidité défensive et l’exploitation des espaces laissés par l’adversaire grâce à des contre-attaques rapides. Leur qualification témoigne d’une progression constante et d’une ambition renforcée d’atteindre les demi-finales du Mondial, un exploit historique pour cette sélection.
Argentine
A venir
02:00
Arrowhead Stadium
Suisse
12/07/2026 02:00
·
Quarts de finale
Calendrier Quarts de finale
Voir la fiche du match France - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
60' ⚽ But - K. Mbappe (passe D. Doue) France, 60e 62' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. Amrabat) Maroc, 62e 62' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace S. Rahimi) Maroc, 62e 63' Carton jaune - I. Diop Maroc, 63e 66' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 66e 71' ↑↓ Remplacement - M. Kone (remplace W. Zaire-Emery) France, 71e 74' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine) Maroc, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace Z. El Ouahdi) Maroc, 74e 77' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 77e 77' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace B. Barcola) France, 77e 85' ↑↓ Remplacement - C. Talbi (remplace A. Sbai) Maroc, 85e 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 87e
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
2
Malo Gusto
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
13
N'Golo Kanté
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
26
Anass Salah-Eddine
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
7
Chemsdine Talbi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Attaquant
Remplaçants 15
4
Sofyan Amrabat
9
Soufiane Rahimi
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
18
Chadi Riad
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
11
Ismael Saibari
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 8 / Maroc 1 Tirs : France 21 / Maroc 5 Possession : France 48% / Maroc 52% Corners : France 5 / Maroc 5 Fautes : France 10 / Maroc 12 Cartons jaunes : France 0 / Maroc 1 Passes : France 481 / Maroc 521 Precision des passes : France 89% / Maroc 86% xG : France 3.10 / Maroc 0.13
Joueurs clés
Kylian Mbappé (France) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ousmane Dembélé (France) : note 8.6, 1 but(s) Yassine Bounou (Maroc) : note 7.6, 6 arret(s) Désiré Doué (France) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Michael Olise (France) : note 7.5 Dayot Upamecano (France) : note 7.3 Mike Maignan (France) : note 6.7, 1 arret(s) Manu Koné (France) : note 7.2
Absences et blessures
I. Saibari : Maroc · Missing Fixture · Hamstring Injury
Les précédents duels
09/07/2026 France 2-0 Maroc (World Cup) 14/12/2022 France 2-0 Maroc (World Cup)
09/07
Quarts de finale
France
Termine
2-0
Gillette Stadium
Maroc
Voir la fiche du match Espagne - Belgique
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
30' ⚽ But - F. Ruiz Espagne, 30e 41' ⚽ But - C. De Ketelaere (passe T. Castagne) Belgique, 41e 43' Carton jaune - P. Cubarsi Espagne, 43e 55' ↑↓ Remplacement - A. Baena (remplace F. Torres) Espagne, 55e 55' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace Pedri) Espagne, 55e 60' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Witsel) Belgique, 60e 60' ↑↓ Remplacement - H. Vanaken (remplace R. Lukaku) Belgique, 60e 61' ↑↓ Remplacement - M. De Cuyper (remplace J. Seys) Belgique, 61e 71' ↑↓ Remplacement - T. Courtois (remplace S. Lammens) Belgique, 71e 79' ↑↓ Remplacement - M. Oyarzabal (remplace N. Williams) Espagne, 79e 85' Carton jaune - K. De Bruyne Belgique, 85e 86' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace A. Saelemaekers) Belgique, 86e 86' ↑↓ Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino) Espagne, 86e 88' ⚽ But - M. Merino Espagne, 88e 90+3' Carton jaune - A. Laporte Espagne, 90+3e 90+5' Carton jaune - A. Witsel Belgique, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
12
Pedro Porro
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
16
Rodri
Milieu
8
Fabián Ruiz
Milieu
19
Lamine Yamal
Milieu
10
Dani Olmo
Milieu
15
Alex Baena
Milieu
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
5
Marcos Llorente
3
Alejandro Grimaldo
6
Mikel Merino
9
Pablo Gavi
18
Martín Zubimendi
20
Pedri
17
Nico Williams
7
Ferran Torres
11
Yéremy Pino
25
Víctor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
1
Thibaut Courtois
Gardien
21
Timothy Castagne
Défenseur
25
Nathan Ngoy
Défenseur
4
Brandon Mechele
Défenseur
5
Maxim De Cuyper
Défenseur
20
Hans Vanaken
Milieu
23
Nicolas Raskin
Milieu
10
Leandro Trossard
Milieu
7
Kevin De Bruyne
Milieu
11
Jérémy Doku
Milieu
17
Charles De Ketelaere
Attaquant
Remplaçants 12
12
Senne Lammens
13
Mike Penders
3
Arthur Theate
15
Thomas Meunier
16
Koni De Winter
18
Joaquin Seys
19
Diego Moreira
22
Alexis Saelemaekers
14
Dodi Lukebakio
6
Axel Witsel
9
Romelu Lukaku
26
Matías Fernández-Pardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 5 / Belgique 2 Tirs : Espagne 13 / Belgique 4 Possession : Espagne 67% / Belgique 33% Corners : Espagne 5 / Belgique 1 Fautes : Espagne 9 / Belgique 11 Cartons jaunes : Espagne 1 / Belgique 0 Passes : Espagne 508 / Belgique 242 Precision des passes : Espagne 90% / Belgique 79% xG : Espagne 1.32 / Belgique 0.34
Joueurs clés
Fabián Ruiz (Espagne) : note 7.3, 1 but(s) Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.3, 1 but(s) Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.9, 4 arret(s) Timothy Castagne (Belgique) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Lamine Yamal (Espagne) : note 7.5 Nathan Ngoy (Belgique) : note 7.2 Pau Cubarsí (Espagne) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Unai Simón (Espagne) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
A. Onana : Belgique · Missing Fixture · Cruciate Ligament Rupture
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
10/07
Quarts de finale
Espagne
Termine
2-1
SoFi Stadium
Belgique
Voir la fiche du match Norvège - Angleterre
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
36' ⚽ But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard) Norvège, 36e 45+2' ⚽ But - J. Bellingham (passe A. Gordon) Angleterre, 45+2e 46' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace E. Eze) Angleterre, 46e 55' VAR VAR - T. Heggem Norvège, 55e 60' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes) Norvège, 60e 68' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 68e 68' ↑↓ Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa) Norvège, 68e 71' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace R. James) Angleterre, 71e 86' ↑↓ Remplacement - N. O'Reilly (remplace D. Spence) Angleterre, 86e 89' ↑↓ Remplacement - E. Konsa (remplace M. Rogers) Angleterre, 89e 90' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace M. Pedersen) Norvège, 90e 91' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 91e 93' ⚽ But - J. Bellingham Angleterre, 93e 106' ↑↓ Remplacement - E. Haaland (remplace J. Larsen) Norvège, 106e 111' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Burn) Angleterre, 111e 117' Carton jaune - K. Ajer Norvège, 117e
Compositions
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
21
Andreas Schjelderup
Attaquant
Remplaçants 15
14
Fredrik Aursnes
22
Oscar Bobb
20
Antonio Nusa
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
23
Jens Petter Hauge
11
Jørgen Strand Larsen
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
6
Marc Guéhi
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
4
Declan Rice
Milieu
8
Elliot Anderson
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
21
Eberechi Eze
7
Bukayo Saka
13
Dean Henderson
23
James Trafford
12
Trevoh Chalobah
15
Dan Burn
24
Reece James
25
Djed Spence
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
22
Ivan Toney
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norvège 4 / Angleterre 5 Tirs : Norvège 9 / Angleterre 10 Possession : Norvège 43% / Angleterre 57% Corners : Norvège 5 / Angleterre 4 Fautes : Norvège 8 / Angleterre 5 Passes : Norvège 423 / Angleterre 548 Precision des passes : Norvège 85% / Angleterre 92% xG : Norvège 0.52 / Angleterre 0.78
Joueurs clés
Jude Bellingham (Angleterre) : note 8.5, 2 but(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 8.2, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 6.3, 3 arret(s) Jordan Pickford (Angleterre) : note 6.3, 3 arret(s) Julian Ryerson (Norvège) : note 7.2 Nico O'Reilly (Angleterre) : note 7.2
Absences et blessures
M. Pedersen : Norvège · Missing Fixture · Cold J. Henderson : Angleterre · Missing Fixture · Wirst Injury J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
11/07
Quarts de finale
Norvège
Termine apres prolongation
1-2 a.p.
Hard Rock Stadium
Angleterre
Voir la fiche du match Argentine - Suisse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
L. Jaquez : Suisse · Missing Fixture · Muscle Bruise M. Aebischer : Suisse · Missing Fixture · Muscle Bruise
Les précédents duels
01/07/2014 Argentine 1-0 Suisse (World Cup)
12/07
Quarts de finale
Argentine
A venir
02:00
Arrowhead Stadium
Suisse
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