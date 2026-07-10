Mondial 2026 : Espagne et Belgique se retrouvent en quarts au SoFi Stadium

Le 10 juillet 2026 à 20h00 GMT+1, l’Espagne affronte la Belgique au SoFi Stadium de Los Angeles en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette confrontation oppose deux nations européennes majeures dont l’objectif est de décrocher une place en demi-finale et ainsi se rapprocher du titre mondial.

· Mis à jour le 10 juil. 2026

Publié le 10 juil. 2026 à 19:01

Publié le 10 juil. 2026 à 19:01 · Mis à jour le 10 juil. 2026

L’Espagne, emmenée par le sélectionneur Luis de la Fuente, a terminé première du groupe H après des victoires majeures, avant d’éliminer l’Autriche (3-0) et le Portugal (1-0) en phase à élimination directe. De son côté, la Belgique, dirigée par Rudi Garcia, a fini en tête du groupe G avant de se défaire du Sénégal aux tirs au but et des États-Unis (4-1).

Ce match au SoFi Stadium confrontera les styles distincts des deux équipes. L’Espagne mise sur un football de possession et un pressing haut tandis que la Belgique privilégie une stratégie centrée sur les transitions rapides et une force offensive marquée.

La rencontre constitue un tournant décisif, les vainqueurs affrontant en demi-finale la Norvège ou l’Angleterre, équipes également bien placées pour viser haut dans cette compétition. La pression sera importante pour les deux camps, qui pourront s’appuyer sur quelques joueurs clés.

Les absences notables concernent Yeremy Pino pour l’Espagne et Amadou Onana côté belge, mais les deux sélections présenteront des compositions solides et équilibrées.

Zoom sur Espagne

L’Espagne aligne un 4-2-3-1 classique sous les ordres de Luis de la Fuente, privilégiant un équilibre entre solidité défensive et inventivité offensive. En défense, Unai Simón gardera les buts derrière une ligne composée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella.

Le double pivot au milieu associe Rodri à Fabián Ruiz, apporte l’équilibre indispensables entre contrôle du jeu et couverture défensive. Plus haut, la créativité revient à Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena, capables de dynamiser la relance et d’alimenter l’attaque.

En pointe, l’ailier Mikel Oyarzabal jouera un rôle d’appui important, s’appuyant sur sa capacité à déborder et conclure. Cette équipe valorise la possession et un pressing haut pour étouffer ses adversaires, s’appuyant sur la technique et la cohésion de son entrejeu.

Zoom sur Belgique

La Belgique de Rudi Garcia répond également en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les buts, garant de stabilité. En défense, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper seront chargés de contenir les offensives espagnoles.

Le milieu de terrain associe Youri Tielemans et Nicolas Raskin dans un rôle de transmission et couverture. Devant eux, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku seront les fers de lance de la créativité et des transitions rapides.

En attaque, Charles De Ketelaere porte la responsabilité du buteur. La Belgique s’appuie sur sa faculté à alterner entre phases construites et contre-attaques rapides pour surprendre l’adversaire.

Espagne A venir 20:00 SoFi Stadium Belgique Belgique

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