Mondial 2026 : France en 4-2-3-1 autour de Mbappé face au Maroc d’Hakimi

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc se tiendra le 9 juillet au Gillette Stadium de Boston à 21h00 (GMT+1). Ce choc à élimination directe met aux prises deux formations alignant des systèmes en 4-2-3-1, sous la direction respective de Didier Deschamps et Mohamed Ouahbi.

La France s’appuie sur un schéma tactique solide avec Mike Maignan dans les cages et une ligne défensive composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné et Adrien Rabiot forment un double pivot tandis qu’en attaque, Kylian Mbappé porte l’équipe en pointe, soutenu par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

Le Maroc répond par une formation similaire, avec Yassine Bounou dans les buts. La défense compte sur le capitaine Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine. Le milieu est structuré autour d’Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui et Azzedine Ounahi. Brahim Díaz occupe la pointe de l’attaque, épaulé par Bilal El Khannouss et Chemsdine Talbi. Ismael Saibari est également titulaire, malgré une blessure récente.

Cette confrontation s’annonce stratégique, les deux staffs privilégiant un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive. L’enjeu est de taille, une victoire ouvrant la voie des demi-finales du Mondial.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps aligne une équipe en 4-2-3-1 avec des joueurs-clefs au profil varié. Mike Maignan assure dans les cages, tandis que la défense s’appuie sur l’expérience de Jules Koundé et Dayot Upamecano, avec William Saliba et Lucas Digne sur les côtés pour combiner rigueur défensive et projection offensive. Au milieu, Manu Koné apporte dynamisme et récupération, associé à Adrien Rabiot, qui oriente le jeu.

Le trio offensif derrière Mbappé est composé d’Ousmane Dembélé, dont la rapidité et les dribbles peuvent déstabiliser, de Michael Olise pour sa capacité à créer des décalages, et de Désiré Doué, choix révélateur de la volonté de faire preuve de fraîcheur et d’audace. Kylian Mbappé, capitaine, reste la principale menace offensive, capable de faire la différence individuellement.

En réserve, Didier Deschamps dispose notamment de N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni pour renforcer le milieu, ainsi que de Marcus Thuram et Bradley Barcola pour dynamiser l’attaque en cas de besoin.

Lecture du onze de Maroc

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi mise également sur un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou en gardien. La défense marocaine s’appuie sur le vétéran capitaine Achraf Hakimi, apportant vitesse et qualité technique, mais aussi sur Issa Diop et Noussair Mazraoui. Anass Salah-Eddine complète la ligne défensive, garantissant un équilibre entre couverture et soutien offensif.

Le milieu combine jeunesse et expérience avec Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui formant un double pivot solide. Azzedine Ounahi occupe un rôle de meneur, épaulé par Bilal El Khannouss et Chemsdine Talbi sur les ailes, pour alimenter Brahim Díaz en pointe, seul attaquant avancé.

Malgré une récente indisponibilité, Ismael Saibari est aligné d’entrée, signe d’une confiance totale du staff. Sur le banc, le Maroc peut compter sur des joueurs comme Sofyan Amrabat et Soufiane Rahimi pour ajuster le profil de son équipe en fonction du déroulement du match.

Les onze de départ

France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

2 Malo Gusto

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

18 Warren Zaïre-Emery

24 Rayan Cherki

13 N'Golo Kanté

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Yassine Bounou Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 26 Anass Salah-Eddine Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 7 Chemsdine Talbi Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 10 Brahim Díaz Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

5 Marwane Saadane

13 Zakaria El Ouahdi

18 Chadi Riad

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

11 Ismael Saibari

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi

France 1re periode 5' 0-0 Gillette Stadium Maroc Maroc Fil du match 5' LIVE Match en cours, France 0-0 Maroc. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0