Mondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)
Norvège – Angleterre a atteint la pause au Mondial 2026, la Norvège et l'Angleterre sont dos à dos sur le score de 1-1.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Norvège a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 5 tirs contre 3 pour l'Angleterre. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 3 pour la Norvège et 1 pour l'Angleterre. Les xG restent proches, avec 0.34 pour la Norvège et 0.19 pour l'Angleterre.
Les faits de la première période
- But – A. Schjelderup (passe M. Odegaard) (Norvège, 36e)
Un équilibre encore fragile
la Norvège et l'Angleterre repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Norvège
2e periode 46' Hard Rock StadiumAngleterre
Fil du match
- 36'But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard)
- 45+2'But - J. Bellingham (passe A. Gordon)
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Norvège 3 / Angleterre 1
- Tirs : Norvège 5 / Angleterre 3
- Possession : Norvège 33% / Angleterre 67%
- Corners : Norvège 0 / Angleterre 2
- Fautes : Norvège 5 / Angleterre 3
- Passes : Norvège 173 / Angleterre 349
- Precision des passes : Norvège 84% / Angleterre 95%
- xG : Norvège 0.34 / Angleterre 0.19
Calendrier Quarts de finale
Quarts de finale
France
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Norvège
2e periode 46' Hard Rock StadiumAngleterre
Quarts de finale
Argentine
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