Mondial 2026 : la Norvège et l’Angleterre dos à dos à la pause (1-1)

Norvège – Angleterre a atteint la pause au Mondial 2026, la Norvège et l'Angleterre sont dos à dos sur le score de 1-1 .

Publié le 11 juil. 2026 à 22:54

Publié le 11 juil. 2026 à 22:54

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Norvège a eu le ballon avec 33% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 5 tirs contre 3 pour l'Angleterre. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 3 pour la Norvège et 1 pour l'Angleterre. Les xG restent proches, avec 0.34 pour la Norvège et 0.19 pour l'Angleterre.

Les faits de la première période

But – A. Schjelderup (passe M. Odegaard) (Norvège, 36e)

Un équilibre encore fragile

la Norvège et l'Angleterre repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Norvège 2e periode 46' 1-1 Hard Rock Stadium Angleterre Angleterre Fil du match 36' ⚽ But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard) 45+2' ⚽ But - J. Bellingham (passe A. Gordon) Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 3 / Angleterre 1

: Norvège 3 / Angleterre 1 Tirs : Norvège 5 / Angleterre 3

: Norvège 5 / Angleterre 3 Possession : Norvège 33% / Angleterre 67%

: Norvège 33% / Angleterre 67% Corners : Norvège 0 / Angleterre 2

: Norvège 0 / Angleterre 2 Fautes : Norvège 5 / Angleterre 3

: Norvège 5 / Angleterre 3 Passes : Norvège 173 / Angleterre 349

: Norvège 173 / Angleterre 349 Precision des passes : Norvège 84% / Angleterre 95%

: Norvège 84% / Angleterre 95% xG : Norvège 0.34 / Angleterre 0.19