Mondial 2026 : Mbappé et le 4-2-3-1 de la France face au Maroc en quart

La France affronte le Maroc au Gillette Stadium de Boston le 9 juillet 2026 à 21h00 GMT+1 en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce match oppose deux équipes invaincues au tournant du tournoi, avec la qualification pour les demi-finales en jeu, synonyme d’une consécration majeure dans cette compétition. Le vainqueur pourrait retrouver en demi-finale un adversaire venu d’un groupe composé notamment du Portugal, de l’Espagne, des États-Unis ou de la Belgique.

Publié le 9 juil. 2026 à 20:01 · Mis à jour le 9 juil. 2026

Les Bleus de Didier Deschamps arrivent forts d’une phase de groupes maîtrisée avec trois succès et deux victoires en huitièmes, dont un 3-0 contre la Suède et un 1-0 face au Paraguay. Le Maroc, sous la houlette de Mohamed Ouahbi, également invaincu, a remporté ses trois matches de poule et s’est imposé 3-0 aux tirs au but face au Canada en huitièmes. Ce duel prend une dimension stratégique et tactique entre deux formations qui privilégient un jeu offensif basé sur une assise défensive solide.

En l’absence d’absences notables, les deux staffs mise sur leurs forces avec des alignements en 4-2-3-1. La France pourra s’appuyer sur Kylian Mbappé, en grande forme avec trois buts au compteur dans le tournoi. Le Maroc mettra en avant sa créativité et la polyvalence défensive du latéral droit Achraf Hakimi et du milieu Azzedine Ounahi. Ce quart de finale s’annonce donc très disputé entre deux équipes ambitieuses et techniquement solides.

Le Gillette Stadium devrait offrir un cadre propice à une confrontation intense. La gestion tactique, la capacité à concrétiser les occasions et la maîtrise du milieu de terrain seront cruciales. La rencontre soulève de fortes attentes autour des prestations des cadres des deux sélections, au premier rang desquels Mbappé côté français et Brahim Díaz côté marocain.

Zoom sur France

Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 structuré où Mike Maignan tient les cages. La défense repose sur William Saliba et Dayot Upamecano au centre, épaulés par Jules Koundé et Lucas Digne sur les flancs, en charge du bloc défensif et du soutien offensif. Le double pivot rassemble Manu Koné et Adrien Rabiot pour équilibrer la transition et protéger la défense.

Le secteur offensif fait confiance à Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué dans le trio derrière l’avant-centre Kylian Mbappé. Cette organisation vise à maximiser la vitesse et la créativité dans le dernier tiers ainsi que la fluidité des combinaisons. Les remplaçants comme Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté ou Marcus Thuram apportent des solutions en cas de nécessité, notamment un renfort physique et des options variées en attaque et au milieu.

Zoom sur Maroc

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi opte également pour un 4-2-3-1 qui mise sur la solidité défensive et la polyvalence. Yassine Bounou veille dans les cages. La ligne défensive est constituée de Achraf Hakimi à droite, Noussair Mazraoui à gauche, avec Issa Diop et Anass Salah-Eddine en charnière centrale, combinant jeunesse et expérience.

Au milieu de terrain, le duo Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui assure la récupération et le liant. Le trio offensif avec Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss alimente Brahim Díaz, pivot de l’attaque. Malgré l’absence de Ismael Saibari pour cause de blessure, les Lions de l’Atlas conservent une formation compétitive et offensive, prête à rivaliser techniquement et tactiquement face à la France.

France 1re periode 5' 0-0 Gillette Stadium Maroc Maroc

Chargement du pronostic